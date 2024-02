Nouveau Porsche Taycan restylé – plus performant et recharge plus rapide

Porsche propose une mise à jour particulièrement poussée pour sa gamme Taycan. Les nouvelles versions ont plus de puissance, plus d’autonomie, accélèrent plus vite et se rechargent plus rapidement avec une plus grande stabilité. Style Porsche a également affiné le design et différencié plus fortement les modèles Turbo. Toutes les versions du Taycan disposent d’une liste d’équipements de série encore plus étendue et sont dotées de la dernière génération du Porsche Driver Experience avec un concept d’affichage et de contrôle amélioré.

Les trois variantes de carrosserie présenteront les nombreuses modifications apportées depuis la date de lancement – la berline sportive Taycan, le polyvalent Taycan Cross Turismo, qui est disponible avec un pack tout-terrain, et le Taycan Sport Turismo, à la fois sportive et pratique. Dans chaque cas, quatre groupes motopropulseurs sont disponibles, avec des variantes à propulsion arrière et à transmission intégrale. Les versions révisées arriveront dans les Centres Porsche à partir du printemps 2024.

Sur la voie de la production en série, les ingénieurs de développement et les pilotes d’essai, à bord de voitures d’essai camouflées, ont parcouru plus de 3,6 millions de kilomètres à travers le monde pour continuer à améliorer la première voiture de sport entièrement électrique de Porsche. Le constructeur de voitures de sport a produit près de 150 000 exemplaires du Taycan. Les marchés individuels les plus importants pour le Taycan sont actuellement les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Chine.

« Nous avons inauguré la nouvelle ère de l’e-mobilité avec le Taycan à la fin de l’année 2019. Il s’est immédiatement révélé être un changeur de jeu et un pionnier innovant dans le segment des véhicules électriques. Nous poursuivons maintenant cette histoire à succès avec le Taycan largement mise à jour. La ligne de modèles a atteint de nouveaux sommets en termes de performances, avec une dynamique de conduite et un plaisir de conduire exceptionnels. Dans le même temps, nous avons été en mesure d’améliorer de manière significative l’efficacité, l’autonomie, l’utilisation quotidienne et le confort. », a déclaré le responsable de la ligne de modèles, Kevin Giek.

Des performances encore plus élevées

Tous les modèles mis à jour accélèrent beaucoup plus rapidement que leurs prédécesseurs. Deux exemples aux deux extrémités du portefeuille : en tant que berlines sportives, le Taycan et le Taycan Turbo S atteignent les 100 km/h à l’arrêt en seulement 4,8 et 2,4 secondes respectivement. Elles sont donc 0,6 et 0,4 seconde plus rapides que leurs prédécesseurs.

Grâce à la nouvelle fonction « push-to-pass » du pack Sport Chrono, il suffit d’appuyer sur un bouton pour bénéficier pendant 10 secondes d’une puissance allant jusqu’à 70 kW, selon le modèle. Les taux d’accélération accrus sont généralement le résultat d’une puissance plus élevée du système. Par exemple, le Taycan de base fournit 60 kW de plus qu’auparavant. Dans le Taycan Turbo S, c’est 140 kW supplémentaires avec le Launch Control. Cela porte la puissance du système du modèle supérieur à 700 kW/952 ch.

Plus de 35% d’autonomie en plus par rapport au modèle précédent

En fonction de la variante de carrosserie et du moteur, l’autonomie WLTP est passée à 678 km, soit une augmentation de 175 km ou 35%. Le Taycan restylé nécessite non seulement moins d’arrêts de charge sur les longs trajets que son prédécesseur, mais elle se recharge également plus rapidement : sur les stations de charge à courant continu de 800 volts, par exemple, elle peut être rechargée à une puissance maximale de 320 kW. C’est 50 kW de plus qu’auparavant. La fenêtre de charge rapide de la nouvelle batterie haute performance a été considérablement élargie. Cela signifie que des capacités de charge de plus de 300 kW peuvent être maintenues pendant cinq minutes et que des capacités de charge très élevées peuvent être atteintes plus rapidement, même à basse température.

En fonction du style de conduite de chacun, entre autres variables, cela peut réduire de moitié le temps nécessaire pour passer d’une charge de 10 à 80% par rapport à la voiture précédente. Dans le Taycan de première génération, le temps de charge pour passer de 10 à 80% à 15 degrés Celsius est de 37 minutes. Dans les mêmes conditions, le nouveau Taycan ne met que 18 minutes, malgré une capacité de batterie plus importante. La batterie Performance Plus a désormais une capacité brute de 105 kWh, contre 93 kWh auparavant.

Nouveau châssis actif

Tous les modèles Taycan mis à jour sont équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative. La nouvelle suspension Porsche Active Ride peut être commandée en option pour les versions à transmission intégrale. Ce système offre une bande passante sans précédent entre le confort de conduite et la dynamique de conduite.

La suspension maintient la carrosserie du Taycan à niveau à tout moment, même lors des manœuvres dynamiques de freinage, de direction et d’accélération. Avec une conduite souple, le système absorbe presque complètement les bosses. Dans les situations de conduite dynamique, la suspension Porsche Active Ride assure une connexion presque parfaite avec la route grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. Si le mode approprié est activé, la suspension peut compenser les mouvements de tangage et de roulis afin de réduire les forces d’accélération agissant sur les occupants.

Importantes mesures d’efficacité

L’amélioration simultanée des performances et de l’efficacité est due à un certain nombre de facteurs : un groupe motopropulseur avancé avec un nouveau moteur sur l’essieu arrière d’une puissance supérieure de 80 kW à celle de son prédécesseur sur tous les modèles, un inverseur d’impulsions modifié avec un logiciel optimisé, des batteries plus puissantes, une gestion thermique révisée, une pompe à chaleur de nouvelle génération et une stratégie de récupération et de transmission intégrale modifiée.

La capacité maximale de récupération lors de la décélération à grande vitesse a augmenté de plus de 30%, passant de 290 à 400 kW. Toutes les variantes sont désormais équipées de série de jantes à l’aérodynamisme optimisé et de pneus à résistance réduite au roulement. De nouvelles jantes et de nouveaux pneus de 21 pouces ont été spécialement développés à cet effet.

Un équipement nettement amélioré pour un poids réduit

Bien que les modèles pèsent jusqu’à 15 kilogrammes de moins, l’équipement de série est encore plus complet qu’auparavant. L’éclairage d’ambiance, le système ParkAssist avec caméra de recul, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage du pourtour des rétroviseurs, les sièges avant chauffants, le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), la pompe à chaleur avec un nouveau système de refroidissement, la tablette pour smartphone permettant la recharge sans fil, les ports de recharge électrique côté conducteur et côté passager avant, le sélecteur de mode de conduite et la direction assistée Plus font désormais partie de l’équipement de série.

Les modèles de base du Taycan sont désormais également équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative et de protections de seuil de porte en aluminium. En plus des équipements mis à niveau, les spécifications améliorées du produit comprennent une batterie d’une capacité accrue mais d’un poids réduit.

Un design encore plus attrayant

Avec un nouveau style à l’avant et à l’arrière, avec de nouveaux phares et feux arrière, les experts de Style Porsche ont encore affiné le design épuré du Taycan. Les nouvelles ailes avant et les phares plus plats mettent encore plus en valeur la largeur du Taycan.

Les nouveaux phares sont dotés d’une technologie matricielle HD haute résolution avec des optiques détaillées et affichent désormais le graphisme en quatre points caractéristique de la marque la nuit. Le logo Porsche dans le bandeau de feux arrière présente un design tridimensionnel à l’aspect de verre. Pour la première fois, une version éclairée de ce logo est disponible, avec des animations de bienvenue et de départ.

Parmi les autres caractéristiques notables, la couleur d’accentuation Turbonite permet aux modèles Turbo et Turbo S de se distinguer davantage des autres versions, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Concept de commande et d’affichage actualisé

Le combiné d’instruments, l’écran central et l’écran passager en option présentent une interface utilisateur optimisée avec des fonctions supplémentaires. Le commutateur de mode sur le volant est désormais de série. Pour les modèles Taycan équipés du pack Sport Chrono et de la batterie Performance Plus, il y a un bouton spécial à pousser pour passer sur le commutateur de mode.

En utilisant le nouveau levier de commande situé à gauche derrière le volant, le contrôle des systèmes d’aide à la conduite est encore plus intuitif. Apple CarPlay a été intégré plus profondément dans les affichages et les fonctions du véhicule. La nouvelle fonction In-Car Video permet de diffuser des vidéos sur l’écran central et l’écran du passager.

Photos : Porsche