Vous connaissez surement les Porsche 911 « Flachbau » mais certainement pas cette version unique commandée par son premier propriétaire à Porsche exclusive. Cette Porsche 928 GT « Flachbau » a spécialement été fabriquée en 1989 avec des phares plats escamotables dans le style de la Porsche 944.

Commandée neuve en gris Slate métallisé par le premier propriétaire en 1989, cette voiture (châssis WP0ZZZ92ZKS842374) se démarque par sa face avant ne ressemblant pas à celle des autres Porsche 928. En effet, le client a demandé au département de personnalisation Porsche exclusive via le programme Sonderwunsch une 928 équipée de phares escamotables. Trois options spécifiques sont apparues sur le bon de commande : XA2 (phares escamotables couverts) et XB2 (jupes de carrosserie plus larges) et XC1 (passages de roues arrière plus larges).

La base de cette voiture est une Porsche 928 GT offrant un grand nombre d’équipements et de meilleures performances par rapport à la 928 S4. D’autres modifications ont été apportées au véhicule : installation d’entretoises de roues profondes et rétroviseurs latéraux améliorés pour une meilleure aérodynamique.

Restée jusqu’en 2024 aux mains de son premier propriétaire allemand, la Porsche 928 GT « Flachbau » a été proposée par RM Sotheby’s lors de sa vente aux enchères à Paris en février 2024, en trouvant pas preneur.

Photos : RM Sotheby’s