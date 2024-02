Des Bentley Bentayga Hybrid personnalisés pour l’hôtel The Peninsula London

Les clients du nouvel hôtel Peninsula London peuvent désormais découvrir le luxe légendaire de la société avant même de descendre à l’entrée de l’hôtel, en étant conduits à travers Londres dans l’une des nouvelles Bentley Bentayga Hybrid personnalisées de l’établissement. Quatre SUV Bentayga Hybrid ont été commandés par The Peninsula London pour assurer le transport luxueux et presque silencieux des clients, que ce soit dans la zone à très faibles émissions de la ville ou plus loin.

Le Bentayga Hybrid de Bentley est le seul SUV hybride dans le secteur de l’automobile sur mesure et offre un mélange convaincant de raffinement, de performance sans effort et de luxe douillet. L’association du moteur à essence V6 de 3,0 litres, du moteur électrique et de la batterie de 18,0 kWh offre un remarquable éventail de performances, depuis le calme du mode EV quasi silencieux à zéro émission jusqu’à la puissante accélération sur route ouverte. L’autonomie en mode électrique, qui peut atteindre 45 km, permettra à la majorité des trajets du Peninsula London d’être effectués sans émettre un seul gramme de CO2. Pour les voyages plus lointains, la puissance combinée de 462 ch offre les performances sans effort qui font la réputation de Bentley.

Des spécifications sur mesure, exécutées par Mulliner

Les spécifications rigoureuses du Bentayga Peninsula ont été exécutées par les artisans de Mulliner, la division de commande personnelle de Bentley. Les finitions et les garnitures ont été soigneusement choisies pour refléter la livrée distinctive du groupe, reconnue dans le monde entier. La carrosserie extérieure, les barres de toit et les éléments lumineux sont peints en vert Peninsula, tandis que la plus subtile des carrosseries en deux parties est en miel. Un logo discret « The Peninsula London » orne les portes d’entrée. Des lampes d’accueil uniques projettent le logo du Peninsula sur le sol pour guider les invités à l’ouverture des portes.

Les quatre Bentayga Hybrid sont dotés de la spécification Azure, qui met l’accent sur le bien-être et le confort. La couleur principale du cuir Saddle et le cuir secondaire Beluga créent une ambiance de sérénité intemporelle ; les dossiers des sièges sont dotés d’un matelassage bien-être, tandis que la brillance profonde du placage en ronce de noyer offre un contraste tactile et visuel avec le lustre doux du cuir. Des tablettes et des écrans de divertissement individuels sont prévus pour chacun des passagers du compartiment arrière. L’éclairage d’ambiance Bentley et le système audio Signature assurent l’atmosphère et le divertissement.

Pour le confort et la commodité de ses invités, The Peninsula London a également spécifié des badges métalliques sur mesure dans tout l’intérieur, indiquant des zones spécifiques pour les mouchoirs et les serviettes de rafraîchissement usagées dans les portes arrière, des espaces de rangement pour les magazines périodiques dans les dossiers des sièges avant, et des notifications invitant les invités à ne pas fumer. Des prises USB supplémentaires et des plaques de marche lumineuses « The Peninsula » sur mesure complètent l’habitacle.

Un engagement commun en faveur de l’excellence

Dernier né des hôtels The Peninsula, The Peninsula London est situé au cœur de Belgravia et constitue une vitrine du meilleur de l’artisanat et du design britanniques. Le choix du Bentayga Hybrid de Bentley par The Peninsula London pour sa flotte de véhicules confirme l’engagement commun des deux sociétés en faveur des normes de luxe les plus élevées. Les clients pourront s’installer dans le confort accueillant de la sellerie en cuir impeccable fabriquée à la main par Bentley pour leur voyage, tandis que les monuments de Londres défileront silencieusement.

Sonja Vodusek, directrice générale de The Peninsula London, a déclaré : « Le Peninsula est connu pour sa collection mondiale de véhicules sur mesure impeccables, et Bentley correspond tout à fait à nos normes et à notre philosophie. En tant que marque, Bentley possède un remarquable héritage de design et d’artisanat britanniques, mais le Bentayga Hybrid montre que la société relève les défis de l’avenir avec confiance. La durabilité et le luxe éclairé sont importants pour les hôtels The Peninsula et nous accueillons les hybrides de luxe de Bentley dans la flotte de l’hôtel The Peninsula London. »

Photos : Bentley