Formule E – Journée intensive de tests pour Makowiecki et Preining à Marrakech

Au lendemain de l’E-Prix de Marrakec 2020, le TAG Heuer Porsche Formula E Team a participé au test officiel des recrues du championnat ABB FIA Formula E. Le pilote d’usine Porsche Frédéric Makowiecki et le pilote d’essai et de développement Thomas Preining ont pris la piste pour la première fois dans la Porsche 99X Electric le dimanche 01/03/2020. Au cours des deux sessions de trois heures, ils ont parcouru au total 172 tours sur la piste de 2,971 kilomètres à Marrakech (Maroc) et ont fourni à l’équipe des informations précieuses. Samedi, le pilote d’usine Porsche André Lotterer a terminé huitième; Neel Jani a franchi la ligne d’arrivée à la 18ème place.

Amiel Lindesay (responsable des opérations Formule E) : « Nous avons eu une journée de test productive et sommes très satisfaits des résultats de Frédéric (Makowiecki) et Thomas (Preining). Les deux pilotes ont acquis une expérience précieuse avec la Porsche 99X Electric. En équipe, nous utiliserons les données pour préparer les courses à venir et les performances de la voiture. Nos remerciements vont à Frédéric et Thomas pour leurs efforts. »

Frédéric Makowiecki (pilote d’usine Porsche) : « J’ai beaucoup appris au test des débutants. Ma première impression de la Porsche 99X Electric est très positive. S’asseoir dans une nouvelle voiture pour la première fois est toujours un vrai défi. On ne sait jamais vraiment ce qui nous attend – en particulier avec la nouvelle technologie dans une série de course entièrement électrique comme la Formule E, cependant, j’ai pu me familiariser avec la Porsche 99X Electric. J’ai vraiment fait bon usage des tours sur la piste difficile ici à Marrakech pour l’équipe et pour moi-même. »

Thomas Preining (pilote d’essai et de développement) : « Les essais avec la Porsche 99X Electric ont été très amusants. Personnellement, j’ai pu en apprendre beaucoup sur les caractéristiques spécifiques de la voiture. Les données aideront l’équipe à optimiser davantage les performances de la Porsche 99X Electric pour les futures courses, ce fut donc une victoire pour nous tous. J’ai déjà hâte de faire d’autres tests avec la voiture. »

