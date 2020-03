Porsche investit dans DSP Concepts pour le son de ses véhicules électriques

Porsche a acquis une participation dans DSP Concepts, basée dans la Silicon Valley. L’entreprise est spécialisée dans le développement de logiciels pour le traitement du signal audio et les algorithmes audio.

Un total de 14,5 millions de dollars américains (13,4 millions d’euros) a été investi dans la société dans le cadre d’un tour de financement de série B. En conséquence, le volume global d’investissement dans la société, créée en 2003, est passé à plus de 25 millions de dollars américains (23 millions d’euros). Taiwania Capital a dirigé le tour de financement. Les autres sociétés qui investissent en plus de Porsche Ventures sont BMW iVentures, Innovation Growth Ventures/Sony Innovation Fund, MediaTek Ventures et le fonds ARM IoT.

La société propose une plateforme de développement audio (Audio Weaver) pour rationaliser le processus de développement audio. Audio Weaver est une plate-forme innovante indépendante du matériel conçue pour le développement d’algorithmes audio en interne. Le logiciel est actuellement utilisé dans plus de 40 millions d’appareils dans l’industrie automobile et des biens de consommation, y compris chez Porsche. DSP Concepts a également développé un logiciel intelligent appelé TalkTo, qui garantit un contrôle vocal fiable même à des niveaux de bruit ambiants importants.

L’entreprise a son siège social à Santa Clara, en Californie, et possède également des filiales à Boston, Stuttgart et Shanghai. DSP Concepts prévoit d’utiliser les fonds collectés pour se développer dans le monde entier. L’ouverture d’un nouveau bureau à Taiwan cette année marque le début de ce processus.

« Nous connaissons tous le son unique du moteur à combustion Porsche. Nous avons transféré cet élément essentiel de Porsche aux groupes motopropulseurs électriques avec notre première voiture de sport à moteur électrique, le Taycan. La technologie de DSP Concepts permet à nos ingénieurs de mettre en œuvre un concept sonore individuel pour le Taycan et de créer une signature sonore Porsche unique », a déclaré Oliver Seifert, vice-président du développement électrique / électronique chez Porsche. « Pour cette raison, nous nous efforçons d’intensifier davantage notre coopération avec l’équipe hautement qualifiée de DSP Concepts. »

« Le processus de développement impliquant l’environnement audio est au point mort dans les années 1990. Cependant, les expériences audio n’ont jamais été aussi cruciales pour le succès des produits technologiques qu’aujourd’hui », a déclaré Chin Beckmann en tant que co-fondateur et PDG de DSP Concepts. « La plate-forme Audio Weaver fonctionne en temps réel et gère l’optimisation sur plusieurs gammes de puces afin que les clients puissent se concentrer sur le développement de fonctions qui distinguent leurs produits de ceux offerts par les concurrents. »

« Nous aimons considérer Audio Weaver comme un kit de développement audio : notre gamme de produits comprend plus de 400 composants. Il s’agit notamment de modules pour prendre en charge tout type de dispositifs IoT hautement efficaces, jusqu’aux systèmes automobiles ultra premium », explique Paul Beckmann en tant que cofondateur et directeur technique de DSP Concepts.

