Porsche Classic Communication Management : pour les Porsche anciennes

Le nouveau Porsche Classic Communication Management (PCCM) ouvre le monde numérique aux voitures anciennes et jeunes du constructeur automobile de Zuffenhausen. Le PCCM a été développé en deux variantes et peut remplacer exactement les unités intégrées d’origine avec des dimensions 1-DIN ou 2-DIN. Les deux systèmes d’infodivertissement offrent un écran tactile haute résolution et des fonctions modernes telles que le DAB + et Apple CarPlay ainsi que la navigation. Les nouveaux systèmes PCCM peuvent être commandés via la boutique en ligne Porsche Classic ou via un Centre Porsche.



Le Porsche Classic Communication Management est un développement de l’ancien système de radionavigation pour les voitures de sport Porsche classiques. Comme ce système, le nouveau PCCM s’intègre exactement dans l’emplacement 1-DIN qui était standard dans les voitures de sport depuis de nombreuses décennies. Le PCCM est actionné via deux boutons rotatifs, six boutons intégrés et un écran tactile de 3,5 pouces. Comme le modèle précédent, il comprend une fonction de navigation avec recherche de «point d’intérêt» dans une version améliorée. Le guidage d’itinéraire se déroule éventuellement sous la forme d’une simple représentation de flèche dans une vue 2D ou 3D. Le matériel cartographique correspondant est fourni sur une carte SD séparée, qui peut également être commandée dans la boutique en ligne Porsche Classic ou auprès d’un Centre Porsche.

Technologie numérique de pointe : DAB +, Apple CarPlay, Bluetooth

Le PCCM peut désormais également recevoir des stations de radio numériques avec le DAB +. Un autre point fort de cette classe d’appareils est l’intégration d’Apple CarPlay. Pour la première fois, tous les utilisateurs d’un iPhone Apple à partir de la version 5 peuvent désormais utiliser leurs applications iPhone pour la lecture multimédia, la navigation et la téléphonie pendant la conduite. La lecture multimédia est également possible via une carte SD, USB, AUX et Bluetooth. Le PCCM se fond harmonieusement dans le tableau de bord des voitures classiques Porsche grâce à la finition de surface noire et à la forme des boutons. Il arbore le logo Porsche et convient aux générations de voitures de sport entre les premiers modèles 911 des années 1960 et les derniers 911 avec refroidissement par air du début des années 1990 (série de modèles 993). Une utilisation dans les modèles à moteur avant et arrière antérieurs est également possible.

PCCM Plus : successeur moderne du PCM de première génération

Les modèles 911 type 996 et les modèles Boxster de la génération 986 construits dans les années 1990 pouvaient déjà être équipés en option d’un système Porsche Communication Management (PCM) au format 2-DIN. Pour ces voitures de sport, Porsche Classic a développé le système Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus), qui dispose d’un écran tactile haute résolution de 7 pouces avec affichage optimisé. La conception haptique et visuelle du PCCM Plus est basée sur les composants adjacents tels que les bouches d’aération ou les interrupteurs à bouton-poussoir. Le PCCM Plus peut ainsi s’intégrer parfaitement dans l’ambiance des voitures de sport classiques. Les composants périphériques déjà installés dans le véhicule tels que l’amplificateur, les haut-parleurs ou l’antenne peuvent toujours être utilisés. Les écrans de navigation dans le combiné d’instruments sont également toujours pris en charge.

Fonctionnement via écran tactile selon la norme actuelle

Le fonctionnement via l’écran tactile et les boutons se déroule en grande partie conformément au standard intuitif élevé habituel dans les véhicules Porsche d’aujourd’hui. Cela signifie que le dernier système de navigation embarqué avec des points d’intérêt (POI) spécifiques à Porsche est également à la disposition du conducteur. Le guidage d’itinéraire s’effectue dans une vue 2D ou 3D. Les données cartographiques et les mises à jour ultérieures peuvent être utilisées via une carte SD distincte et commandées auprès du Centre Porsche de la même manière que pour le PCCM. La lecture multimédia est possible via carte SD, clé USB, AUX et Bluetooth. Comme le PCCM, le PCCM Plus offre également une interface avec Apple CarPlay. De plus, la nouvelle unité 2-DIN est également compatible avec GOOGLE Android Auto.

Le nouveau système de gestion de communication Porsche Classic est disponible avec du matériel cartographique pour 1 439,89 euros (PCCM) ou 1 606,51 euros (PCCM Plus) dans les centres Porsche ou via la boutique en ligne Porsche Classic. L’installation dans un Centre Porsche est recommandée.

Photos – Vidéo : Porsche