Hommage à un grand pilote Audi & Ferrari : Michele Alboreto (23/12/1956 – 25/04/2001)

L’ancien pilote italien de Formule 1 – Michele Alboreto, mort tragiquement en 2001 à 44 ans au volant d’une Audi R8 lors d’essais préparatoires pour les 24 Heures du Mans 2001, sur le circuit de l’Eurospeedway Lausitz, près de Dresde (Est de l’Allemagne) est une figure de la F1 et du sport automobile. Il a disparu tragiquement le 25 avril 2001 lors d’un terrible accident.

Un accident tragique avec une Audi R8

Son Audi R8 s’est retournée vers 16h30 avant d’effectuer plusieurs tonneaux, alors qu’il roulait à plus de 320 km/h et que les conditions climatiques étaient bonnes.

Un pneu endommagé par un objet pointu est à l’origine de l’accident mortel, ont indiqué le parquet de Cottbus (Allemagne) – chargé de l’enquête – et les experts.

« Notre enquête, jusqu’à présent, a montré qu’un objet pointu a pénétré dans le pneu arrière gauche, ce qui a provoqué une baisse de la vitesse du pneu de l’Audi R8 que pilotait Alboreto », a déclaré un employé de la société d’expertise Dekra.

Selon un commissaire de piste, seul témoin du drame, l’Audi R8 de Michele Alboreto s’est soudain envolée, pour retomber à l’envers hors de la piste de l’autre côté des barrières de sécurité, où elle a effectué plusieurs tonneaux. Une ambulance et un hélicoptère ont été, en vain, dépêchés sur les lieux deux et trois minutes après l’accident. Selon les secours, le pilote italien était mort à leur arrivée.

L’ancien directeur d’Audi Motorsport, le Dr. Wolfgang Ullrich, a évoqué une « tragédie incompréhensible » en parlant de l’accident survenu sur le tout nouveau circuit Lausitzring.

Une carrière couronnée de succès

Né le 23 décembre 1956 à Milan et agé de 44 ans, Michele Alboreto, avec 194 Grand-Prix de Formule 1 disputés, avait notamment défendu les couleurs de Ferrari lors de cinq saisons. Il a également remporté cinq victoires en F1.

Comme beaucoup de pilotes de F1, Michele Alboreto n’avait pas abandonné le volant sitôt sa carrière en F1 terminée (en 1994), et s’était tourné vers l’endurance.

Et c’est justement en préparant pour Audi les 24h du Mans 2001 (une épreuve où il s’était d’ailleurs imposé en 1997 au volant d’une Joest Racing TWR Porsche WSC 95) que l’Italien s’est tué.

Alboreto accède à la F1 en 1981 en entrant chez Tyrrell. Aux côtés de Ken Tyrrell, Michele commence à se faire un nom : après 25 Grand-Prix, il remporte son premier succès aux États-Unis en 1982. Il remet ça l’année d’après, toujours aux États-Unis.

Après ses trois saisons réussis, le Milanais est contacté par Ferrari. Un Italien dans une voiture de la firme au cheval cabré, le rêve! Alboreto y reste cinq saisons pour trois victoires (Belgique en 1984, Canada et Allemagne en 1985) et une place de deuxième au championnat du monde 1985, derrière Alain Prost alors chez McLaren.

« Alboreto a été un important pilote dans l’histoire de Ferrari. Sa mort me touche durement et me rend très, très triste », a déclaré l’ancien président de la Scuderia, Luca di Montezemolo.

Les trois années restantes sont moins fructueuses et Alberto va poursuivre une carrière marquée par l’instabilité.

Le revoilà chez Tyrrell pour une demi-saison avant d’enchaîner chez Lola. S’en suivent deux saisons chez Footwork, avant un retour chez Lola, puis une dernière année chez Minardi en 1994, époque à laquelle il quitte le grand cirque de la F1. Au total, Alboreto, qui était père de deux enfants, aura disputé 194 GP, marqué 186,5 points et signé deux « pole position ».

En 1999 il rejoint Audi et s’impose dès la première participation de Audi aux 24 heures du Mans 1999 en montant sur le podium à la 3ème place. Même résultat à l’édition 2000! L’édition 2001 s’annonce prometteuse.

Il participa également au championnat ALMS au volant d’une Audi R8. Sa dernière victoire date du 18 mars 2001, aux 12 Heures de Sebring (États-Unis) aux cotés de ses coéquipiers italien et français, Rinaldo Capello et Laurent Aiello.

Palmarès

1976 – Formule Monza

1977 – 3ème place, Formule Monza

1978 – 5ème place, Formule Italie

1979 – 2ème place, Championnat italien de Formule 3, Championnat mondial d’endurance

1980 – Championnat européen de Formule 3

1981 – Championnat européen de Formule 2; Championnat mondial de Formule 1 (Tyrrell-Ford), Championnat mondial d’endurance

1982 – 7ème au Championnat mondial de Formule 1 (Tyrrell-Ford), Championnat mondial d’endurance

1983 – 12ème au Championnat mondial de Formule 1 (Tyrrell-Ford)

1984 – 4ème au Championnat mondial de Formule 1 (Ferrari)

1985 – 2ème au Championnat mondial de Formule 1 (Ferrari)

1986 – 8ème au Championnat mondial de Formule 1 (Ferrari)

1987 – 7ème au Championnat mondial de Formule 1 (Ferrari)

1988 – 5ème au Championnat mondial de Formule 1 (Ferrari)

1989 – 11ème au Championnat mondial de Formule 1 (Tyrrell-Ford et Lola-Lamborghini)

1990 – Championnat mondial de Formule 1 (Arrows-Ford)

1991 – Championnat mondial de Formule 1 (Footwork-Porsche)

1992 – 10ème au Championnat mondial de Formule 1 (Footwork-Mugen)

1993 – Championnat mondial de Formule 1 (Lola BMS-Ferrari)

1994 – Championnat mondial de Formule 1 (Minardi-Ford)

1995 – Championnat allemand Touring, Sports car racing (USA)

1996 – Indy (USA)

1997 – Indy (USA), Gagnant des 24 Heures du Mans (Joest Racing TWR Porsche WSC 95)

1998 – Sports car racing

1999 – 3ème aux 12-Heures de Sebring (Audi R8R), 4ème aux 24 heures du Mans (Audi R8R)

2000 – Gagnant du « Petit Le Mans », 2ème aux 12 Heures de Sebring (Audi R8), 3ème aux 24 heures du Mans (Audi R8)

2001 – Gagnant des 12 Heures de Sebring (Audi R8)





Réactions

Michael Schumacher : « C’est un accident tragique. Terrible. Je suis sous le choc. En ce moment, mes pensées vont vers sa famille ». (Datasport)

Alain Prost : « Cela me touche beaucoup. Michele est quelqu’un que j’appréciais beaucoup. Il avait été mon premier adversaire dès la Formule 3. Et c’est contre lui que j’avais remporté mon premier titre mondial (1985). Michele était quelqu’un que je considérais comme un vrai gentleman sur et en dehors de la piste. Il va nous manquer. Avec lui, c’est une partie de ma carrière, de ma vie de pilote, qui s’en va. » (AFP)

Luca Di Montezemolo, ancien président de Ferrari : « Alboreto a été un pilote important dans l’histoire de Ferrari, intelligent et toujours attentif au développement des voitures. Sa mort nous touche et nous attriste profondément. Michele continuait à courir, poussé par sa grande passion, démontrant que dans cette discipline, les risques sont toujours présents. » (AFP)

Giovanni Trapattoni, ancien sélectionneur de l’équipe d’Italie de football : « Je connaissais bien Michele Alboreto, sa disparition me touche encore plus car c’était un ami. Je l’avais connu lors des matches de football de bienfaisance. C’était vraiment un ami et j’adresse mes condoléances à tous ses proches. » (AFP)

Federico Bendinelli, président de Sagis, firme qui a reconstruit le circuit d’Imola après la mort d’Ayrton Senna : « Je suis profondément attristé par la mort de Michele. Lors du procès sur les conditions de la disparition de Senna, Alboreto avait été un témoin important et précis. Une personne avec une grande droiture d’esprit. » (Reuters)

Antonio Ghini, ancien responsable des relations externes de Ferrari : « Michele Alboreto était un pilote d’une grande valeur. La douleur est grande pour ce pilote qui avait toujours fait preuve d’une grande passion dans un sport qu’il considérait plus comme un divertissement que comme une profession. » (Datasport)

Enzo Ferrari, décédé en 1988 : « Mes sentiments envers Michele sont connus. Il conduit vraiment vite et commet très peu d’erreurs. Il a un style qui me rappelle Wolfgang Von Trips, à qui Alboreto ressemble même à travers son éducation et son comportement sérieux. » (Reuters)

Scott Atherrthon, ancien président de l’American Le Mans Series et co-président de Panoz Motorsports : « C’est un jour triste pour les sports mécaniques. Michele Alboreto était un champion dans tous les sens du terme. Sa présence sur la ligne de départ d’une de nos courses apportait du prestige et de l’excitation. Nous avons été honorés par ses victoires à Sebring cette année et lors du Petit Le Mans l’an passé. Nos pensées vont à sa famille et à ses collègues de l’équipe Audi (…) Il nous manquera. »

Photos : Audi / DR