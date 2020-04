Porsche félicite la légende du sport automobile Kurt Ahrens pour ses 80 ans

L’ancien pilote d’usine Porsche Kurt Ahrens fête son 80ème anniversaire le dimanche 19 avril 2020. Kurt Karl Heinrich «Kurti» Ahrens est né à Brunswick en 1940 en tant que fils du pilote automobile Kurt Ahrens senior. «Kurti» s’est intéressé très tôt au sport de son père et ils ont même rapidement participé aux mêmes courses ensemble.

Il a commencé sa carrière de course en 1958, a fait ses preuves en Formule 3 et a été champion d’Allemagne de Formule Junior en 1961, 1963 et 1965. Il était considéré comme l’un des talents allemands les plus prometteurs dans le sport de formule, et est passé à la Formule 2, où il connaît un nouveau succès. L’étape suivante était la Formule 1, où il s’est aligné aux côtés de Jack Brabham et Jochen Rindt dans la Brabham-Repco lors du Grand Prix d’Allemagne sur le Nürburgring en 1968 – mais ce serait son seul départ en Formule 1.

Cette expérience de Formule 1 a montré à Kurt Ahrens les exigences imposées à un pilote professionnel dans la première classe de sport automobile. Mais pour lui, la course automobile est avant tout là pour contrebalancer son travail quotidien dans l’entreprise familiale, une entreprise de recyclage. Pour cette raison, il a décidé de ne pas faire carrière en Formule 1.

« J’étais indispensable dans l’entreprise, ce qui signifiait que je ne pouvais pas me permettre de le faire à temps plein. J’ai aimé piloter le week-end, mais lundi j’ai dû remettre tout cela derrière moi », dit-il en regardant en arrière.

Dès lors, Kurt Ahrens a connu un grand succès de ses week-ends de course – en tant que pilote d’usine Porsche. Au cours de la semaine, il a travaillé dans l’entreprise de ses parents, mais le week-end, il était l’un des pilotes les plus rapides sur la piste. Ahrens a été associé à de nombreuses courses pour l’équipe d’usine Porsche par Hans Herrmann, qui est devenu un bon ami. Il célèbre cependant ses plus grandes victoires aux côtés d’autres pilotes d’usine. Avec Joseph Siffert dans une Porsche 917, il a remporté par exemple le 1 000 km autrichien lors de la course inaugurale sur le nouveau circuit de Zeltweg en 1969.

Le premier triomphe de la Porsche 917, lors de la dernière course de l’année, a été la conclusion glorieuse d’une saison marquée par de nombreux tests et développements. Pour Ferdinand Piëch et l’ensemble du projet 917, cette première victoire de Kurt Ahrens et Joseph Siffert a été de la plus haute importance, car la 917 a finalement prouvé ses performances sur le circuit d’Österreichring après son échec décevant à terminer au Mans. En octobre 1969, Ahrens a également été impliqué dans les essais cruciaux à Zeltweg, qui ont finalement abouti à la version à queue courte réussie de la 917 pour la saison à venir.

L’année suivante, Kurt Ahrens a pu suivre ce succès de manière transparente en remportant la course des 1 000 kilomètres du Nürburgring dans une Porsche 908/03 aux côtés de Vic Elford. Il a montré à plusieurs reprises à quel point il était très rapide, même dans des conditions difficiles. L’équipe de course Porsche le considérait comme un membre de l’équipe parfaitement honnête et simple et un excellent pilote d’essai avec une connaissance technique prononcée de la voiture. Il n’a eu qu’un seul accident grave en 12 ans environ dans le sport automobile, lorsqu’il a été victime d’aquaplaning au volant d’une Porsche 917 en finissant dans les glissières de sécurité sur la piste d’essai VW à Ehra-Lessien à environ 250 km/h en avril 1970 lors d’un essai routier. La voiture a été brisée en morceaux, mais heureusement, Ahrens n’a pas été blessé.

Il a partagé le cockpit de la 917 LH avec Vic Elford au Mans en 1970. Le cœur du Circuit de la Sarthe – alors d’environ 13,5 kilomètres de long – était la légendaire ligne droite de Mulsanne, qui à l’époque ne possédait pas encore de chicanes : six kilomètres de long, une barre oblique à travers le paysage, a permis d’atteindre 400 km/h, explique Ahrens. Il était toujours complètement chez lui dans la 917 plus développée. Mais c’était encore différent l’année précédente.

« C’était un cauchemar absolu – la voiture se dandinait excessivement à 350 km/h et l’arrière s’est levé lors d’un freinage brusque. Rolf Stommelen et moi avons dû couper les gaz à environ 380 km/h », se souvient-il.

Ahrens et Elford ont donc gardé le pied baissé. Le chronomètre s’est arrêté à 3:19.08 minutes. Cette fois, ils étaient en pole position. Ils ont longtemps tenu la tête de la course, jusqu’à ce qu’un défaut technique les oblige à abandonner.

La même année, Kurt Ahrens s’est retiré du sport automobile à seulement 30 ans pour passer plus de temps avec sa femme et ses quatre enfants et s’occuper de l’entreprise. Un fait remarquable : il a participé à plus de 300 courses, mais n’a jamais eu d’accident ni abîmé de voiture durant une course. Aujourd’hui, Ahrens accompagne toujours le Musée Porsche à ses événements de conduite lors de rencontres de voitures classiques de renom dans le monde entier ainsi qu’à divers événements historiques de sport automobile.

Photos : Porsche