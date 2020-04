Lamborghini accompagne Siare dans la fabrication de simulateurs de respiration

Automobili Lamborghini fournit des ressources et des équipements de son département de recherche et développement pour la co-ingénierie et la production de simulateurs de respiration, soutenant Siare Engineering International Group, premier fabricant italien de ventilateurs pulmonaires, pendant l’urgence sanitaire causée par la propagation du COVID-19.

Le simulateur de respiration permet au testeur d’effectuer une évaluation initiale des performances du matériel respiratoire avant d’atteindre l’étape de contrôle final, lorsque le ventilateur pulmonaire subit un test complet à l’aide d’un équipement certifié.

En seulement deux semaines, Lamborghini a utilisé son laboratoire d’impression 3D pour concevoir, produire et valider le simulateur, optimisant les composants et permettant la production de 18 simulateurs par semaine, parallèlement à la production imprimée en 3D de visières médicales en polycarbonate, à l’aide d’une imprimante HP Jet Fusion 3D 4200 avec technologie MJF capable d’imprimer avec un niveau de précision de 0,08 mm.

La capacité de collaboration démontrée par ces deux fabricants de produits technologiquement avancés basés en région Émilie-Romagne – deux entreprises leaders dans leurs secteurs respectifs, bien que complètement différentes – est une preuve supplémentaire du sens des responsabilités et de la cohésion des entreprises italiennes, alors qu’elles unissent leurs forces dans la bataille contre la pandémie du coronavirus.

Photos : Lamborghini