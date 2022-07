Audi do Brasil relance sa ligne de production nationale à Paraná avec les Q3 et Q3 Sportback

Audi do Brasil a repris fin juin 2022 les activités de son usine située à São José dos Pinhais, dans l’État du Paraná avec la production des Audi Q3 et Q3 Sportback. L’annonce a été faite le mercredi 29 juin 2022 dans le cadre d’une cérémonie qui s’est déroulée dans son usine de production brésilienne. Étaient présents des personnalités de l’industrie automobile brésilienne et des représentants du gouvernement local et fédéral, aux côtés de Carlos Massa Ratinho Junior, gouverneur de l’État du Paraná ; Nina Singer, maire de São José dos Pinhais ; et Daniel Rojas, président et chef de la direction d’Audi do Brasil.

Retour de la production locale

Selon Daniel Rojas, PDG d’Audi do Brasil, « Audi entretient une relation solide et durable avec le Brésil, et même après une brève interruption des opérations au cours de la dernière année, nous avons toujours cru au potentiel de reprise et de croissance de ce pays. Ainsi, l’entreprise a fait des efforts pour reprendre sa production locale, renforçant la fiabilité sur le pays et sur les clients avec ce produit mondial. »

Selon Ratinho Junior, gouverneur de l’État du Paraná, « la réouverture de l’usine fait miroiter un scénario optimiste après tant d’années difficiles dues à la pandémie, mais nous avons pu surmonter les difficultés et maintenant, progressivement, nous reprenons les activités économiques. Nous sommes fiers d’accueillir Audi au Brésil, de participer à ce voyage si spécial et nous sommes impatients de continuer avec cette histoire de grandes réalisations. »

Les activités de fabrication reprendront avec les nouvelles Audi Q3 et Audi Q3 Sportback, tous deux équipées d’un moteur 2.0 TFSI de 231 ch (motorisation non disponible en Europe).

Parmi les points forts du nouveau Q3 figurent la transmission intégrale quattro et la boîte de vitesses tiptronic à 8 rapports qui équipe un véhicule à moteur transversal. Cela permet un changement de vitesse plus doux et plus confortable et représente une première technologique.

Pour faciliter la réouverture de l’usine de fabrication, Audi do Brasil a investi 100 millions de reals brésiliens (R$) dans la modernisation de sa chaîne de montage, en l’équipant de nouvelles machines, d’outils, d’équipements de contrôle de la qualité et de systèmes d’infrastructure informatique et logistique. Ce montant s’ajoute à 446 millions de R$ supplémentaires qui ont été investis par la marque aux quatre anneaux au cours des dix dernières années.

Initialement, l’usine aura une capacité de production maximale de quatre mille véhicules par an, en deux équipes, qui seront initialement vendus exclusivement sur le marché brésilien. Les véhicules seront assemblés à l’usine via un processus de fabrication semi-démonté (SKD – Semi-Knock Down), qui offre une approche hautement efficace et technologique pour répondre à ses exigences de production mondiales. Une partie des pièces est exportée et déjà assemblée entre-elles en Hongrie.

La production des Audi Q3 et Audi Q3 Sportback avec moteur 2.0 TFSI se fait via une chaîne de montage exclusive, la même que celle qui a produit la génération précédente de SUV jusqu’en 2019. Les modèles arrivent dans le port de Paranaguá divisés en assemblages de pièces et en pièces, produits chez Audi’s Györ , usine hongroise, avant l’assemblage au Brésil.

Audi Q3 et Audi Q3 Sportback de fabrication nationale

Les Audi Q3 et Audi Q3 Sportback, toutes deux fabriquées au Brésil, sont équipées du célèbre moteur à essence EA888 2.0 TFSI, composé de 4 cylindres à injection directe et turbocompresseur avec 340 Nm de couple et 231 ch de puissance.

Depuis son lancement en février 2020, l’Audi Q3 est devenu un leader de son segment et a été le véhicule le plus vendu d’Audi do Brasil au cours de sa première année.

Les deux intègrent le nouveau langage de conception de la famille Q, introduit au Brésil avec l’Audi Q8, un tout nouveau modèle de marque. À l’avant, l’une des principales caractéristiques est la calandre Singleframe, qui présente un design octogonal.

L’intérieur du véhicule complète le design extérieur et suit la tendance des modèles haut de gamme de la marque. La nouvelle Audi Q3 dispose d’un élément central, le nouveau concept MMI avec un écran tactile de 8,8″ intégré au panneau, qui est incliné de 10 degrés vers le conducteur pour une ergonomie supérieure. Le volant avec palettes de changement de vitesse est un élément de série.

Une autre caractéristique est la répartition très variable de l’espace : le modèle dispose de sièges arrière coulissants qui peuvent être avancés respectivement de 150 millimètres et de 130 millimètres pour les Q3 et Q3 Sportback. Le design est encore amélioré par la disponibilité d’un espace de stockage généreux – les Q3 et Q3 Sportback offrent un total de 530 litres d’espace, le volume le plus élevé de leur catégorie. Avec les dossiers entièrement rabattus, le volume total atteint 1 525 litres en Q3 et 1 400 litres en Q3 Sportback.

Photos : Audi