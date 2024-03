Lamborghini ouvre un showroom à São Paulo au Brésil

Automobili Lamborghini a officiellement ouvert son premier showroom à São Paulo, au Brésil en présentant pour la première fois en Amérique du Sud l’Huracán Sterrato, une voiture tout-terrain. Le président-directeur général d’Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, accompagné du directeur du marketing et des ventes, Federico Foschini, et du directeur général de Lamborghini America, Andrea Baldi, a assisté à la soirée d’inauguration le 20 mars 2024.

« São Paulo est devenue une force influente dans la communauté automobile brésilienne en pleine croissance, et nous sommes sûrs que Lamborghini São Paulo accueillera la clientèle croissante et les amateurs qui partagent une passion pour notre marque et nos voitures. Ce nouveau showroom ultramoderne garantira une expérience de haut niveau à nos clients tout en soutenant la stratégie de la Direzione Cor Tauri de Lamborghini avec le passage cette année à la nouvelle ère de l’hybridation. », a déclaré Stephan Winkelmann.

Situé dans l’une des villes les plus dynamiques et influentes du Brésil, à Av. Pedroso de Morais, 2274 – Pinheiros, São Paulo – SP, le showroom incarne le dévouement de la marque à sa future orientation en matière de design. Avec des extérieurs captivants, Lamborghini redéfinit la devanture traditionnelle avec un look modernisé qui reflète les valeurs fondamentales de l’entreprise. Doté de fenêtres allant du sol au plafond et créant une ambiance d’écrin, ce nouvel espace de vente offre une expérience immersive de la marque. Il présente les collections de mode Collezione et Accessori Originali, ainsi qu’une salle de personnalisation Ad Personam où les clients peuvent personnaliser leur voiture de rêve grâce à une vaste sélection de couleurs et de matériaux sur mesure.

La cérémonie d’inauguration a également été l’occasion de présenter en première mondiale l’Huracán Sterrato. Première de son genre, la Lamborghini Huracán Sterrato explore une nouvelle frontière dans le plaisir de conduire, conçue pour repousser les limites lorsque l’asphalte s’arrête. Avec une vitesse maximale de 260 km/h, l’Huracán tout-terrain peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Lamborghini São Paulo est la toile parfaite pour la gamme de voitures super sportives de l’entreprise – l’Huracán Tecnica à moteur V10, et l’Huracán Sterrato tout-terrain, ainsi que les deux nouveaux modèles Urus – la très performante Urus Performante et la puissante mais raffinée Urus S.

L’ouverture du showroom de São Paulo intervient à un moment de croissance pour Lamborghini, puisque la société a livré plus de 10 000 voitures en 2023, avec une augmentation de 10% par rapport à 2022, tandis que la région Amériques a livré 3 465 unités, soit une augmentation de 9% par rapport à 2022. Ces résultats exceptionnels constituent une base solide alors que Lamborghini poursuit son chemin vers l’électrification avec la feuille de route Direzione Cor Tauri, qui a entraîné le début de la phase d’hybridation en 2023 avec le lancement de la Revuelto, la première super voiture de sport hybride HPEV (High Performance Electrified Vehicle).

Photos : Lamborghini