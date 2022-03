Nouveaux pneus Michelin Pilot Sport 4S K1 et Pilot Sport Cup 2R K2 pour la Ferrari 296 GTB

Michelin a été choisi par Ferrari comme fournisseur officiel de pneus pour sa nouvelle 296 GTB. Michelin fournira donc deux pneus différents pour la voiture : le Michelin Pilot Sport 4S K1 pour une conduite principalement sur route et le Michelin Pilot Sport Cup 2R K2 pour les conducteurs souhaitant repousser les limites de leur voiture sur la piste.

A la sortie de chaque nouveau modèle, Ferrari surpasse les performances de la génération précédente. Michelin a la même ambition et relève le défi aux côtés du constructeur de supercars italiennes depuis de nombreuses années en concevant des pneus spécifiques et sur mesure adaptés aux performances.

Un développement sur-mesure

Les pneus de la Ferrari 296 GTB ont fait l’objet d’une conception spécifique en co-développement entre les équipes de Michelin et de Ferrari. Ces pneus portent le marquage K propre à Ferrari que l’on retrouve sur les flancs des pneumatiques. Le sur-mesure est l’unique solution pour atteindre le niveau de performance demandé par le constructeur au cheval cabré.

Les équipes Michelin ont été impliquées dès le début du projet c’est-à-dire dès la définition des spécificités techniques. Quatre boucles de développement et dix-huit mois ont été nécessaires pour concevoir les pneumatiques qui sont aujourd’hui homologués.

L’utilisation d’outils de simulation très pointus et poussée à des niveaux jamais atteint a été déterminante. Elle a permis de réduire significativement l’empreinte environnementale en fabricant moins de pneus, en réduisant le nombre de tests et le temps de développement. Le simulateur a également permis de définir avec une très grande précision le réglage des pneumatiques adaptés pour le véhicule.

Lors des sessions de tests, notamment sur le circuit de Fiorano en Italie, les équipes Michelin ont recueilli des données précieuses afin d’atteindre un très haut niveau de performance en termes d’adhérence, de ressenti et de précision de conduite.

Hervé Charbonnel, développeur des pneus Michelin pour la nouvelle Ferrari 296 GTB explique : « C’était un défi et une grande aventure humaine. Les exigences des ingénieurs de Ferrari nous ont conduit à utiliser le meilleur de notre technologie pour développer les pneus spécifiques Michelin Pilot Sport 4S K1 et Michelin Pilot Sport Cup2R K2. Notre savoir-faire associé à la simulation nous a permis de repousser les limites d’adhérence avec une optimisation novatrice de la bande de roulement tout en apportant la précision et les sensations de conduite sportive si caractéristiques d’une Ferrari. »

Deux pneumatiques : pour la route et la piste

Michelin a développé des composés et des technologies spécifiques pour créer deux pneus aux usages bien distincts qui s’inscrivent dans la stratégie tout durable du groupe français : choix des matériaux, baisse de la résistance au roulement, réduction du nombre de pneus fabriqués et de tests effectués.

Le pneu routier Michelin Pilot Sport 4S K1 offre des performances sur route comme sur circuit, délivrant un excellent équilibre entre adhérence, contrôle et plaisir de conduite tout en garantissant une excellente longévité, quel que soit l’usage du véhicule. Les pneus sont dotés d’une bande de roulement assemblant plusieurs mélanges de gomme. Cette technologie, poussée à l’extrême, combine quatre gommes différentes (deux à l’avant, deux à l’arrière) pour assurer une adhérence optimale sur sol sec et apporter la précision de conduite ainsi que l’adhérence attendue sur sol mouillé.

Le pneu circuit homologué route, le Michelin Pilot Sport Cup 2R K2, ravit les amateurs de sensations fortes. Il bénéficie d’un mélange de gomme spécifique composé d’élastomères fonctionnels afin d’obtenir un matériau plus homogène. Il permet d’atteindre un très haut niveau d’adhérence, des vitesses de passage en courbe très élevées tout en apportant une excellente stabilité à haute vitesse, en améliorant la résistance au roulement et l’adhérence sur sol mouillé.

Ces deux pneus font appel à des technologies innovantes développées par Michelin :

– Une ceinture hybride composée d’aramide et de nylon assurant une transmission optimale des commandes du conducteur ;

– Une technologie multi-composants et une technologie interne innovante avec un sommet ondulé afin d’optimiser le grip sur sol sec et le comportement dynamique du pneu.

Dimensions

Michelin Pilot Sport 4S K1

– 245/35ZR20 (95Y) XL TL (avant)

– 305/35ZR20 (107Y) XL TL (arrière)

Michelin Pilot Sport Cup 2R K2

– 245/35 ZR20 (95Y) XL TL (avant)

– 305/35 ZR20 (107Y) XL TL (arrière)

Photos : Ferrari