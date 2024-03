Visite exclusive du centre d’essai Hakka Ring de Nokian Tyres en Espagne

Situé sous le chaud soleil espagnol et ouvert en 2021, le nouveau centre d’essai ultra moderne du fabricant finlandais de pneumatiques – Nokian Tyres – situé à Santa Cruz de la Zarza, à 60 km au sud de Madrid, accueille sur 300 hectares une variété de pistes où les pneus été, les pneus toutes saisons et les pneus hiver sont confrontés à des situations de conduite exigeantes afin de les tester et les valider. Nokian Tyres m’a convié à visiter en exclusivité l’Hakka Ring et ses nouvelles installations, incluant la découverte des diverses pistes à bord d’Audi Q2, Cupra Born, Mercedes Classe C et Volkswagen Golf GTI.



La qualité – priorité absolue – va de pair avec des tests de pointe.

Près de la moitié des coûts de R&D du fabricant de pneus est consacré aux tests. Des tests rigoureux jouent un rôle central dans le développement continu et l’innovation permanente des pneumatiques. Le développement de produits haut de gamme nécessite des procédures de test approfondies. Chaque modèle de pneumatique est donc soumis à de nombreux tests dans les centres d’essai ultramodernes de Nokian Tyres : le ‘White Hell’ à Ivalo en Finlande, le centre d’essai de Nokia en Finlande et le ‘Hakka Ring’ à Santa Cruz de la Zarza (Espagne). Ces tests évaluent les performances des pneumatiques dans des conditions météorologiques, des revêtements routiers et des scénarios de conduite variés, pour garantir que chaque pneumatique réponde aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Hakka Ring – un centre d’essai axé sur les pneumatiques haut de gamme été et toutes saisons

Ouvert en 2021, le Hakka Ring – l’une des plus grands et plus modernes centres d’essai au monde – stimule l’innovation et le développement de la gamme de pneumatiques été et toutes saisons de Nokian Tyres. Située à Santa Cruz de la Zarza en Espagne (à 60 km au sud de Madrid), cette installation est composée de 10 pistes uniques, chacune ayant un objectif différent.

Avec l’Hakka Ring, Nokian Tyres dispose désormais de son propre centre d’essai sous des latitudes plus modérées, offrant la possibilité d’effectuer des tests toute l’année. Par sa localisation, la plage de températures au sein de laquelle les pneus doivent faire leurs preuves s’étend des températures négatives pendant les mois d’hiver à +40 °C en plein été. Pour l’anecdote, quelques jours avant notre arrivée, la neige était tombée sur l’Hakka Ring, situé à près de 800 mètres d’altitude.

Le fabricant de pneus finlandais rejoint d’autres manufacturiers comme Michelin, Goodyear et Pirelli qui ont leur propre centre d’essais dans ces latitudes. Ce projet de 60 millions d’euros est stratégique pour les ambitions de croissance du groupe finlandais, mis à mal par l’abandon de son usine en Russie suite à la guerre en Ukraine. Nokian Tyres, en coopération avec l’Union européenne et le gouvernement espagnol, a acheté des champs à près de 200 agriculteurs et a construit une installation moderne avec de nombreux itinéraires intéressants pour les essais.

L’aspect environnemental a été au cœur du cahier des charges, incluant l’écologie, la préservation des animaux et des cultures présentes (oliviers et chênes).

Malgré la pandémie du Covid-19, il aura fallu à peine trois ans entre la pose de la première pierre et la mise en service en 2021. Trois ans plus tard, nous étions quelques journalistes conviés par Nokian Tyres à découvrir en exclusivité toutes les installations de son Hakka Ring.

Une fois arrivés sur place, les différents responsables de Nokian Tyres dont Tommi Alhola (vice-président Europe centrale chez Nokian Tyres) avaient le sourire aux lèvres et nous ont dévoilé avec fierté leur nouveau centre d’essai ultra moderne et très respectueux de l’environnement avec notamment le recyclage de l’eau. L’Hakka Ring offre à Nokian Tyres de nouvelles possibilités de test et de développement afin de proposer de nouveaux pneus premium.

« Nous sommes fiers de soumettre nos pneumatiques aux plus extrêmes conditions de tests – c’est particulièrement vrai dans la chaleur intense de l’été sur le circuit Hakka Ring en Espagne. Nos nouveaux pneumatiques ont dû subir les tests les plus rigoureux sous l’impitoyable soleil espagnol. », a déclaré M. Dražík, responsable produit pour l’Europe centrale chez Nokian Tyres.

Le Hakka Ring s’étale sur une superficie de 300 hectares comprenant 10 pistes d’essai, dont une ovale de sept kilomètres, pour permettre des essais exigeants sur routes mouillées et sèches tout au long de l’année. Les tests comprennent : la performance des pneus et la distance de freinage sur des surfaces sèches et humides, la conduite sur des surfaces routières sèches et humides avec différents traitements, une section d’aquaplaning, les tests sur différents types de chaussées et bien d’autres types de tests comme les bruits extérieurs.

Le joyau de la couronne est une piste ovale à grande vitesse de 7 km de long qui entoure l’ensemble de l’installation, offrant une expérience unique et des essais à des vitesses très élevées (jusqu’à 300 km/h) comprenant 5 voies larges avec des bankings. Des tests rigoureux sur les pneumatiques été, toutes saisons et même hiver y sont réalisés, repoussant les limites des capacités des pneumatiques.

Outre les tests classiques de freinage et de maniabilité sur piste sèche et mouillée, des éléments tels que le confort sont également testés. Pour obtenir des valeurs précises comme la longueur de la distance de freinage ou le bruit extérieur, Nokian Tyres a recours à un équipement technique de pointe. Les impressions subjectives et les réactions des conducteurs expérimentés sont également prises en compte dans le développement des pneus.

Le développement durable est également au cœur de la stratégie de Nokian Tyres. Dans le cadre d’une certification LEED, le bâtiment Visitor Center a obtenu le niveau « LEED V4 Platinum », le plus élevé possible, pour son efficacité énergétique et sa construction innovante. En outre, plus de 1 000 panneaux solaires répartis sur l’ensemble du site produisent de l’électricité verte, tandis que l’eau de pluie récupérée est utilisée pour l’arrosage. L’eau utilisée sur les pistes d’essai humides est en outre réutilisée à 93%. Des nichoirs à oiseaux et des plantations d’arbres dans les environs de la piste d’essai ainsi que des projets de recherche régionaux sur les alternatives possibles au caoutchouc naturel complètent les initiatives de durabilité.

L’Hakka ring possède différentes pistes, jouant chacune un rôle important, tout comme diverses installations :

– Piste ovale de haute vitesse : tests à haute vitesse pour des tests à la vitesse neutre de 200 km/h, pouvant être utilisée pour des essais jusqu’à 300 km/h. Longueur totale de 7,244 km, lignes droites de 2,2 km, sections courbes de 777 m avec une pente maximale de 41,3°, 5 voies de 4m en ligne droite, 4 voies de 4 m en courbe.

– Piste sèche : essais d’adhérence sur sol sec. Longueur de 3,382 km, 1 voie de 5 m avec dégagements de 10 m.

– Piste d’usure de chaussées : mesures de l’usure de la chaussée due à l’utilisation de pneus hiver cloutés. Longueur de 800 m avec une voie de 5 m.

– Zone de freinage et d’aquaplaning : pistes de freinage avec sections humides et sèches, avec 4 pistes parallèles de finitions différentes et une piste supplémentaire pour l’aquaplaning longitudinal. Longueur de 489 m, largeur de 39,5 m, 4 pistes de 4 m, 1 piste de 3 m avec 3 zones de sécurité.

– Piste de confort : piste reproduisant une route normale avec différentes surfaces et zones abîmées. Longueur de 1,909 km avec bosses, nids de poule, pavés, plaques type aéroport.

– Piste aquaplaning latéral : circulaire. Longueur de 656,6 m en rond, arrosée jusqu’à 5 à 6 mm d’eau, 1 voie de 5 m et zones de sécurité de 10 m.

– Piste circulaire centrale humide : circulaire. Longueur 204 m, 1 voie de 5 m et zones de sécurité de 5 m.

– Piste humide : essai d’adhérence sur chaussée humide. Longueur de 1,434 km, 1 voie de 5 m et zones de sécurité de 10 m.

– Piste d’essai de bruit : vérification du bruit et du contact avec l’adhérence sur l’asphalte.

– Autre piste en construction : pour de futurs essais

– Ateliers, bâtiments de stockage et bureaux : 5 garages alignés, permettant d’installer des équipements d’essais, de changer et équilibrer les pneumatiques, de faire des réparations. Ils peuvent être utilisés ensemble ou indépendamment. Chaque box contient une petite cuisine, un bureau, 2 ponts élévateurs et la capacité de charger un véhicule électrique. Des moyens de géométrie sont aussi présents.

– Visitor Center : accueil des visiteurs pour des réunions, des formations et d’autres évènements. Auditorium pouvant accueillir 80 personnes, salle de restauration, sauna finlandais, équipements audiovisuels, 2 salles de réunions.

– Ferme de plus de 1 000 panneaux solaires : pour la consommation électrique.

– Système de recyclage de l’eau : utilisée pour les essais sur pistes.

Une nouvelle usine en Roumanie

Avec la fermeture de son usine en Russie, la production de pneus a été très fortement réduite ces dernières années. Pour palier à cela, Nokian Tyres a fortement investi dans l’expansion des ses moyens de production en construisant une énorme usine à Oradea en Roumanie qui pourra produire sur plus de 100 000 m² jusqu’à plusieurs millions de pneus par an (environ 40% des 15 millions de pneumatiques à l’échelle mondiale d’ici 2027). Il s’agira de la première usine de pneus dite « zéro émission de CO2 » au monde qui débutera une première production à la fin de l’été 2024 puis une production commerciale en 2025 visant rapidement 6 millions de pneus. L’usine se base sur une approche modulaire permettant de fortement augmenter les capacités de production (jusqu’à 18 millions en extension).

500 personnes y seront employées et travailleront sur des machines de production de pneumatiques de dernière génération, permettant d’obtenir des qualités supérieures pour toujours offrir des pneus les plus technologiques possibles.

Nokian Tyres peut en attendant toujours compter sur ses usines en Finlande et aux États-Unis mais aussi sur de la sous-traitance de fabrication.

De nouveaux pneus été et toutes saisons de Nokian Tyres

L’inventeur du pneu hiver, Nokian Tyres, a développé une nouvelle gamme premium de pneus été et 4 saisons, présentés lors de la visite de son centre d’essai espagnol. Les nouveaux pneumatiques été et toutes saisons de Nokian Tyres sont excellents en matière de sécurité et de confort de conduite du fait des exceptionnelles capacités de test de l’Hakka Ring, l’un des centres d’essais les plus grands et les plus modernes au monde.

L’attention particulière portée aux détails a permis à Nokian Tyres de concevoir ces pneumatiques pour répondre aux exigences uniques du printemps et de l’été européen afin de garantir des performances, une sécurité et un confort de conduite optimaux.

Tommi Alhola, a déclaré : « Ces produits sont importants car, en raison de notre retrait de Russie et de nos capacités de production adaptées, nous n’étions pas vraiment présents dans le segment été et toutes saisons depuis plus d’un an. Ces premiers produits font donc partie de notre retour dans ce segment – et d’autres devraient suivre. »

Martin Dražík a ajouté : « Notre engagement à fournir d’exceptionnels pneumatiques qui excellent dans les conditions estivales européennes se reflète dans les technologies modernes et les fonctionnalités innovantes intégrées dans notre nouvelle gamme de pneumatiques été. En termes d’adhérence et de tenue améliorées ou de durabilité améliorée, les pneumatiques été et toutes saisons de Nokian Tyres ont été conçus pour fournir aux conducteurs la confiance, la sécurité et la tranquillité d’esprit maximales au cours de leurs voyages estivaux. »

Nokian Tyres propose plus de 90% des dimensions et des profils de pneus afin de couvrir la quasi-totalité du marché automobile et des véhicules utilitaires mais aussi les poids lourds. Bien entendu, il existe également des variantes pour les SUV et les voitures électriques (avec une insonorisation interne supplémentaire).

Lancement de deux nouveaux pneus été : Nokian Wetproof 1 & Nokian Powerproof 1.

Nokian Wetproof 1 : Ce nouveau pneumatique été allie sécurité maximale et sensation de conduite confortable, ce qui en fait un compagnon de route idéal les jours de pluie et en cas de mauvaises conditions. La faible résistance au roulement de ce pneumatique améliore le rendement énergétique, tout en permettant de faire des économies d’énergie. Avec son excellente adhérence sur sol mouillé et ses fonctionnalités avancées, le Wetproof 1 garantit aux conducteurs de pouvoir se déplacer en toute confiance sur les routes mouillées tout en profitant d’une conduite souple et confortable. Il existe en de nombreuses dimensions afin d’être monté sur un grand nombre de voitures.

Nokian Powerproof 1 : Ce pneu représente le choix parfait pour les conducteurs à la recherche de performances très élevées. Conçu pour exceller sur autoroute, il offre une stabilité maximale, une tenue de route précise à grande vitesse et une excellente adhérence sur les surfaces mouillées et sèches. Avec des distances de freinage courtes et d’excellentes propriétés relatives à l’aquaplaning, le Nokian Powerproof 1 garantit une expérience de conduite sûre, y compris à grande vitesse. Il est destiné avant-tout aux compactes et berlines sportives.

Un nouveau pneu 4 saisons complète l’offre été de Nokian : le Seasonproof 1.

Nokian Seasonproof 1 : Le pneumatique toutes saisons Seasonproof 1 est le pneumatique le plus polyvalent de la nouvelle gamme estivale, lui permettant d’être utilisé tout au long de l’année. Il comprend des solutions techniques innovantes assurant une sécurité maximale, une excellente adhérence sur sol mouillé et une faible résistance au roulement en cas de neige, de pluie ou de soleil. Des tests internes ont notamment montré une amélioration maximale de 30% de la résistance à l’usure par rapport au modèle précédent (le Nokian Seasonproof essayé sur plus de 20 000 km), les conducteurs voyant ainsi la durée de vie des pneumatiques prolongée tout en faisant des économies.

Une expérience unique

Découvrir quasiment dans les moindres recoins un centre d’essai de pneumatiques ultra moderne est assez exclusif et ne se fait pas que très rarement. Visiter l’Hakka Ring fut une formidable expérience tout comme l’échange avec les divers employés qui ont partagé leur enthousiasme de travailler dans un lieu unique et très agréable avec des équipements de pointe.

Les essais réalisés sur site avec diverses voitures mises à disposition m’a permis d’expérimenter sur une journée un bon aperçu du travail des pilotes réguliers ayant pour objectif de déceler les moindres imperfections des pneus et permettre de les améliorer, notamment en terme de maniabilité, grip et bruit.

Rouler à plus de 250 km/h à bord d’une VW Golf GTI sur l’ovale de vitesse et notamment en courbe sur les bankings – ayant une pente maximale de 41° – à diverses hauteurs était l’expérience la plus marquante, me rappelant mon expérience de pilotage sur le circuit de Mortefontaine à bord d’une Audi RS 6 C5 à plus de 220 km/h au milieu des années 2000. Rouler sur ce type de circuit peu répandu permet de réaliser une petite expérience rigolote en tant que passager : essayer de lever le bras en pleine courbe en raison des forces physiques appliquées. A des vitesses très élevées (205 km/h en courbe et 265 km/h en ligne droite), les pneus Nokian SeasonProof 1 équipant la Golf GTI offrait un grip exceptionnel : surprenant pour un pneu toutes saisons.

Un autre essai intéressant concernait le freinage sur chaussée mouillée (entre 1 et 2 mm d’épaisseur d’eau) sur divers revêtements existants en Europe. Lancée à 90 km/h et chaussée de pneus été Nokian Wetproof 1, la Cupra Born (100% électrique) se comportait parfaitement bien, permettant de s’arrêter sur une distance assez faible et en toute sécurité.

Un autre atelier consistait à se rendre compte de la tenue de route des pneus été Nokian Wetproof sur une piste mouillée (hauteur d’eau entre 1 et 2 mm). Les voitures mises à disposition étaient des Mercedes C220, dirigées avec agilité par des pilotes Nokian très à l’aise sur un circuit ultra sinueux de 1,434 km. Bien que la vitesse de 90 km/h soit moins spectaculaire, l’étroitesse du circuit et la constante couche d’eau ont offert des conditions de roulage extrêmes démontrant l’incroyable adhérence et maniabilité de ces pneus à une température extérieure de 12°C, même en propulsion avec la Mercedes.

La visite des ateliers permettant de changer les pneumatiques, les équilibrer et faire quelques modifications a permis de découvrir l’espace très lumineux et confortable mis à disposition des techniciens de Nokian Tyres.

Une autre expérience était proposée : prendre le volant d’une Audi Q2 afin tester le circuit de confort comportant de nombreuses portions de route accidentées permettant de tester le son et le confort des pneus sur des bosses, des nids de poule, des pavés et même des revêtements type autoroutes des pays de l’Est sous forme de plaques de béton.

Le reste des pistes de l’immense site a été découvert en minibus afin se rendre compte lors de notre venue des moyens d’essai mis à disposition des essayeurs. Des travaux d’amélioration sont en cours afin d’offrir encore plus de possibilités. Les activités de l’Hakka Ring ont été spécialement mises en pause durant notre présence afin de tout découvrir en toute sécurité.

Le centre d’accueil (Visitor Center) a été conçu pour accueillir dans un grand confort les divers invités pour des lancements ou tout autre événement comme des réunions d’affaires. Avec son grand auditorium offrant une vue incroyable et ses diverses salles pédagogiques, il sert également de centre de formation. Il inclus un espace restaurant au premier étage et même un sauna finlandais traditionnel tout comme un bassin extérieur pouvant servir de piscine.

Cette immersion au sein de l’Hakka Ring a été très bénéfique pour mieux connaître la société vieille de plus de 120 ans et surtout pour bien comprendre comment sont testés les nouveaux pneus Nokian afin d’offrir aux conducteurs des performances, un confort de conduite et une sécurité remarquables sur les routes et en tout temps.

Photos : 4Legend.com / Nokian Tyres – Vidéo : Nokian Tyres