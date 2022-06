Audi a présenté un concept car à VivaTech 2022

Audi s’est inscrit comme un acteur fort de l’électromobilité actuelle et à venir en participant à la 6ème édition de VivaTech qui s’est déroulée du 15 au 18 juin 2022 à Paris, Porte de Versailles. Pendant quatre jours, la marque aux anneaux, par l’intermédiaire de ses experts, designers et de son Directeur Général français, a partagé avec les 91 000 visiteurs en physique, ainsi que les 300 000 visiteurs en digital, sa transformation de constructeur industriel ainsi que de fournisseur de mobilité. C’était également l’occasion de présenté pour la première fois en France l’Audi skysphere concept.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lahouari Bennaoum, Directeur Général Audi France et Gaël BUZYN, Directeur du Studio de Design Audi de Malibu, ont dévoilé l’Audi skysphere concept sur la « Stage 1 » de VivaTech, ainsi que les chantiers du constructeur en matière d’innovation technologique et écologique.

S’étant fixée la neutralité carbonne à l’horizon 2030 et la commercialisation exclusive de véhicules 100% électriques à 2033, la marque aux anneaux a confirmé son ambition et démontré que la récente annonce du Parlement Européen était un objectif déjà mis au plan de la stratégie « Vorsprung 2030 ».

Les présentations de l’Audi skysphere concept se sont succédées auprès des différentes cibles, illustrant ainsi l’avenir de la mobilité par Audi : conduite autonome, connectivité avec l’environnement, offre servicielle, expériences à bord, sportivité, sécurité, éco-responsabilité, nouvelles méthodes de travail, toutes les thématiques du plan de transformation du constructeur ont été résumées dans ce concept-car audacieux au design et aux aspects technologiques sans précédent.

Transformation de l’entreprise, du plan produit, des modes de production, évolution de la conduite automone, de la manière de faire voyager les occupants du véhicules, autant de sujets qui ont passionné les visiteurs du salon qui ont suivi les 6 talks organisés par le constructeur, animés par des intervenants allant du Président du Directoire de Volkswagen Group France (VGF), Xavier Chardon au CEO de Holoride (Partenaire en charge du développement des plateformes de réalité virtuelle), Nils Wollny en passant par des experts Audi France, AUDI AG et Audi Belgique.

Une conférence de presse a été organisée, l’occasion de résumer les objectifs du constructeur pour les années à venir, tant sur le plan produit, technologique ou sociétal. L’occasion pour Xavier Chardon de dévoiler « Shargy », l’application by VGF qui permettra de lier les quelques 800 000 bornes de recharges privées, avec les plus de 600 000 utilisateurs de véhicules électriques du parc roulant en France. Plus de détails à venir le 4 juillet lors de son lancement officiel.

Photos : Audi