Livre « Porsche Panamera : From idea to perfection » – Edition Delius Klasing

Depuis sa présentation en 2009, la première berline du constructeur de voitures de sport de Stuttgart-Zuffenhausen a su trouver son public et a évoluer via différentes générations. Afin de célébrer ce succès, l’éditeur allemand Delius Klasing propose depuis le printemps 2022 un livre dédié à la Panamera : « Porsche Panamera : From idea to perfection » en anglais et « Porsche Panamera : Von der Idee zur Perfektion » en allemand (mis en avant ici).



Le livre de référence sur l’histoire de la Porsche Panamera

L’idée de créer une grande Porsche pouvant transporter confortablement 4 personnes et notamment toute une famille ne date pas d’hier. Il faut remonter à plusieurs décennies en arrière avec d’incroyables projets.

Le constructeur allemand a travaillé depuis le début des années 1950 sur un projet d’un grand coupé – la Porsche Type 530 – ayant ouvert la voie à d’autres projets comme la Porsche T7 et la Porsche 915, une Porsche 911 allongée. D’autres modèles ont ensuite vu le jour sur base de 928 comme la Porsche 928-4 de Ferry Porsche ou la Porsche 928 H50.

A la fin des années 1980, Porsche a continué sur cette voie en lançant le projet 989 amenant les prémices de la Panamera : une grande berline coupé à 4 portes qui n’a finalement pas été lancée.

Tous ces projets sont bien traités dans le livre, permettant de découvrir ou d’apprendre sur ces prototypes méconnus du grand public. Aucun des prototypes n’a été produit en série : trop chers, trop immatures.

L’idée de base de Ferry Porsche était toujours la même : produire en série une Porsche puissante pour toute la famille avec une vraie banquette arrière puis des sièges confortables mais aussi quatre portes.

Ce n’est que quelques années plus tard en 2009 – et suite au succès rencontré par le Cayenne à partir de 2002 – que Porsche a franchi le pas en lançant sa première berline de luxe sportive via la Panamera. L’histoire et l’évolution de la Panamera est mise en avant dans un superbe livre de 240 pages, comportant plus de 195 photos et illustrations.

Depuis la première génération lancée en 2009, différentes versions et générations ont vu le jour : 2013, 2016, 2020. Des variantes raffinées de la berline continuent d’apparaître sur le marché avec une régularité rapide.

Ce grand livre revient également sur les premières mondiales, notamment celle en Chine où une version a été montée par un ascenseur en haut d’un gratte-ciel de Shanghai.

Les multiples auteurs du livre publié par Delius Klasing se sont appuyés sur les archives de Porsche afin de partager des,croquis de design mais aussi des étapes de production du modèle dans l’usine moderne de Leipzig.

Le designer en chef Michael Mauer explique longuement la philosophie Porsche sur de nombreuses pages, appuyées par de superbes illustrations.

Peter Varga et Grant Larson, maîtres du stylisme, présentent également leur travail créatif. Enfin, Michael Steiner s’exprime du point de vue du conseil d’administration. Ce ne sont là que quelques-uns des experts qui inspirent l’enthousiasme pour leur aventure Panamera dans cet ouvrage premium et très complet.

Avis

En 2019, la Porsche Panamera a célébré son 10ème anniversaire. Une exposition spéciale Panamera avait notamment été organisée au sein de Porsche à Leipzig, exposant de nombreux modèles Panamera et même le prototype de la Porsche 989.

Ce livre en anglais ou en allemand invite le lecteur à explorer l’histoire passionnante de la Porsche Panamera des années 1950 à 2022. Tous les prototypes, les générations et les variantes sont présentées au travers de nombreuses photos et illustrations, accompagnées de nombreux textes clairs et synthétiques.

Les explications de différents responsables (design et développement) ayant œuvré sur les projets apportent une richesse supplémentaire au premier livre entièrement dédié à la berline sportive, rejointe par la suite par un élégant break de chasse via la version Sport Turismo. En bref, un livre à se procurer rapidement et à garder précieusement !

Le livre « Porsche Panamera : From idea to perfection» est disponible en anglais ou en allemand dans certaines libraires et notamment sur amazon :

Caractéristiques

240 pages

195 photos en couleur

Dimensions : 30,1 x 24,5 x 2,9 cm

Langues : allemand ou anglais

Publication : Avril 2022

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-12450-0 / 978-3-667-12451-7

Prix : 78 euros

Photos : 4Legend.com