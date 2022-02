Porsche s’expose avec TAG Heuer au Bon Marché via une boutique éphémère

Porsche et la manufacture suisse de montres de luxe TAG Heuer entretiennent depuis plusieurs décennies une amitié sincère. A l’occasion du premier anniversaire de l’annonce officielle de leur partenariat stratégique, les voilà désormais réunis jusqu’au 24 avril 2022 au Bon Marché Rive Gauche (un grand magasin parisien) autour d’une expérience aussi inédite qu’inattendue : « Drive Me Crazy », une station-service électrique aux codes pop et décalés.

Un choix scénographique audacieux qui, au-delà d’offrir un écrin à Porsche, permet aux trois marques de se retrouver autour d’une valeur commune : l’expérience-client. En effet, si Porsche, TAG Heuer et le Bon Marché partagent le même goût pour le design et l’innovation, les trois marques ont toujours mis le service et la satisfaction de leurs clients au cœur de leurs priorités.

Installé au rez-de-chaussée du magasin parisien, vous ne trouverez aucun effluve d’essence dans l’espace « Drive Me Crazy » mais un lieu expérientiel et lifestyle revisitant les codes de la station-service… en version électrique. Depuis l’entrée par les immenses rouleaux inspirés des « car wash » jusqu’aux vitrines reprenant le design des pompes à essence vintage, la scénographie a été pensée pour offrir aux visiteurs une expérience immersive, mémorable et surprenante. Durant toute la durée de l’évènement, une programmation riche, créative et émotionnelle, sera proposée pour permettre à toute la famille d’explorer les univers de Porsche et de TAG Heuer à travers leur passion commune pour le sport automobile, le design et le luxe.

Ainsi, les plus grands peuvent s’essayer à la conduite sur circuit grâce au simulateur « Porsche Experience », tandis que les enfants bénéficient d’un espace « Aire de jeux » dédié, où des animations surprenantes et différentes chaque semaine leur permettront de développer leur créativité autour du design et de l’innovation. Les amateurs d’horlogerie peuvent, quant à eux, retrouver les dernières créations de la Maison TAG Heuer telles que le chronographe Monaco, la collection Carrera Trois Aiguilles ou encore la toute nouvelle TAG Heuer Connected récemment révélée. Un corner photo est également proposé afin de permettre aux clients du Bon Marché de se mettre en scène dans cet univers totalement « Crazy » et de partager leurs souvenirs avec leurs proches et leurs communautés. Par ailleurs, les gourmands ne sont pas en reste : ils peuvent faire le plein d’énergie à la « Cafet’ by Stéphanie Le Quellec » autour d’un café ou en dégustant, sur place ou à emporter, l’un des gâteaux de voyage développés par la cheffe et ses équipes.

Enfin, pour les adeptes d’exclusivités, Porsche présente en avant-première mondiale dans cet espace plusieurs éléments de son univers. Tout d’abord, les produits Porsche Lifestyle de la collection 2.7 RS y sont dévoilés : maroquinerie, textiles, miniatures et œuvres uniques. Ensuite, Porsche a développé en exclusivité pour cette collaboration une collection capsule « Drive Me Crazy ». Celle-ci est composée de produits inspirés des stations-service – planches d’autocollants, gourdes, des casquettes, mugs – mais également d’une collection de vêtements pour enfant, femme et homme. Ces produits sont disponibles à la vente en quantité limitée uniquement pendant la durée de cette collaboration. Enfin, Porsche expose sur place sa nouvelle gamme 2022 de vélos électriques, les eBikes Cross et Sport, disponibles à compter du dernier trimestre de cette année. Pour l’occasion, une dizaine d’exemplaires sont proposés en précommande.

Au-delà d’offrir une expérience immersive et mémorable au public, Porsche et TAG Heuer souhaitent profiter de cette collaboration pour célébrer deux évènements forts. Pour la marque de Stuttgart, il s’agit de fêter les 50 ans de la Porsche 911 Carrera RS 2.7, présentée le 5 octobre 1972 au Salon automobile de Paris, un modèle iconique incarnant tout le savoir-faire de la marque en termes de sportivité, de design et d’innovation. Pour TAG Heuer, ce dispositif au Bon Marché est l’occasion de présenter en avant-première une nouvelle création visible sur rendez-vous dans une Secret Box spécialement installée dans le pop-up.

Photos : Porsche