Bentley Motors sponsorise les International Automotive Photography Awards 2023

De retour pour leur troisième édition, les International Automotive Photography (IAP) Awards sont de retour pour 2023 et Bentley parraine à nouveau les IAP Awards cette année.

Les IAP Awards visent à établir et à promouvoir la meilleure photographie automobile, en réunissant une communauté passionnée de personnes partageant les mêmes idées et en mettant en valeur une variété de talents et d’œuvres créatives. Les inscriptions peuvent être faites via le site Web de l’IAP, et le concours se termine le 31 mars 2023, le jugement ayant lieu en mai 2023.

Ouvert aux amateurs, aux professionnels et à toute personne intermédiaire, et avec six catégories de soumission, les participants ont la possibilité de soumettre autant de photographies qu’ils le souhaitent, pour avoir la chance de gagner des prix fantastiques de sponsors mondiaux.

Le directeur des communications de Bentley, Wayne Bruce, sera impliqué en tant que juge invité dans la catégorie Car Spotter et attend avec impatience de voir les candidatures de photographes amateurs et professionnels du monde entier. Il a déclaré : « C’est un honneur de rejoindre à nouveau le jury des IAP Awards. Passer du temps à revoir le travail de ces créatifs en herbe est un vrai plaisir. Toujours autant de belles photos de belles voitures. Et en tant qu’observateur de voitures moi-même, j’ai particulièrement hâte de voir ces entrées cette année. Plus la voiture est curieuse et l’image créative, mieux c’est. »

Les autres catégories disponibles pour l’entrée sont Atmosphère, Beauté, Sports mécaniques, Personnes et Car Spotting, il y en a donc vraiment pour tous les goûts. Ces catégories seront jugées par les co-fondateurs et photographes établis, Hedi Sersoub et Amy Shore, ainsi qu’un panel de photographes renommés et d’experts automobiles. Chaque soumission sera soigneusement observée et beaucoup partagée sur les comptes de médias sociaux des IAP Awards avant l’annonce des gagnants – avec l’intention de partager un travail inspirant et de développer une communauté engagée.

Les co-parrains des prix aux côtés de Bentley sont Varsity Headwear et Think Tank. Le gagnant des prix recevra une Bentley Experience, un appareil photo Fujifilm XT5 18-55 mm, une casquette Varsity sur mesure et un BackStory BackPack ThinkTank Photo. Les six finalistes de la catégorie recevront un bon cadeau de 300 £, une casquette Varsity en édition limitée et un Sling Bag de ThinkTank Photo.

Les prix sont ouverts aux candidatures jusqu’au 31 mars 2023, 2 £ par candidature. Les travaux seront examinés en mai 2023 et les gagnants annoncés en juin 2023.

Photos : Bentley