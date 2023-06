Léger restylage des Audi A6/S6 et A7/S7 Sportback avec de nouveaux équipements

Les modèles Audi A6 / S6 et Audi A7 / S7 entrent dans l’année modèle 2024 avec une apparence haut de gamme saisissante. En plus des lignes d’équipements nouvellement conçues avec des éléments de design avant et arrière indépendants, les voitures de luxe présentent désormais des couleurs intérieures et extérieures audacieuses, de nouveaux designs de jantes et un équipement standard amélioré.

La structure de l’offre est en cours de réorganisation dans le cadre du lifting des modèles pour l’Audi A6 (Berline et Avant incluant l’A6 allroad) et l’A7 Sportback. La nouvelle offre propose aux clients une plus grande clarté et plus de place pour l’individualité, car l’intérieur peut désormais être conçu indépendamment du pack extérieur choisi par les clients.

Audi A6 et l’Audi A7 avec Singleframe de style RS

Les clients peuvent désormais choisir entre les packs basic, advanced et S line pour l’extérieur des A6 Berline et A6 Avant et entre les packs basic et S line pour l’A7 Sportback. Chaque ligne d’équipements se caractérise par des éléments de design uniques à l’avant et à l’arrière. Une calandre Singleframe avec une structure en nid d’abeille est le nouvel élément de définition à l’avant du véhicule. Dans la version de base (basic) des deux modèles, la façade est finie en noir mat avec un cadre chromé. Sur la finition advanced, réservée spécifiquement à l’A6, la calandre est finie en chrome sombre ; l’avant se distingue par des prises d’air latérales et l’arrière par un diffuseur au nouveau design dynamique avec une lame en plastique peinte en argent sélénite. La ligne avancée comprend également des roues sportives de 18 pouces. La variante S-line est disponible pour les deux modèles. La Singleframe présente des inserts chromés. Sur l’A6, le diffuseur arrière a été repensé. La lame du diffuseur est peinte en Gris Platine, alors que sur l’A7 elle est finie en Chrome. De plus, l’extérieur des modèles S line de l’Audi A6 a également des prises d’air avant latérales redessinées avec des éléments en noir mat avec des inserts gris platine, des seuils latéraux élargis, des roues de 19 pouces et une suspension sport.

En plus des options de différenciation pour l’extérieur, il existe le pack intérieur S line, qui est basé sur l’intérieur du précédent pack sport S line. L’habitacle, le tableau de bord et le ciel de toit sont tous de couleur noire. Le volant sport multifonction en cuir avec palettes de changement de vitesse en noir présente des surpiqûres contrastées, y compris des poignées de volant en cuir perforé. Le repose-pieds et les pédales sont en acier inoxydable. Le pack intérieur S line comprend des sièges recouverts d’une combinaison tissu « Sequenz »/cuir pour l’Audi A6, et d’une combinaison microfibre Dinamica « Frequenz »/cuir avec gaufrage S sur les dossiers des sièges avant pour l’Audi A7. Les moulures de seuil de porte avant et arrière avec incrustations en aluminium sont éclairées et portent l’inscription S à l’avant.

Les modèles Audi S6 et Audi S7 reçoivent une calandre Singleframe avec des incrustations de style aluminium et des prises d’air latérales accentuées à l’avant. Sur l’Audi S6, ils sont disponibles en noir mat, tandis que l’Audi S7 les a en chrome sombre mat. Le becquet avant est peint en argent sélénite sur les deux modèles.

Nouvelles couleurs et matériaux intérieurs et extérieurs

Un total de douze couleurs extérieures est désormais disponible pour les modèles Audi A6 et A7 et leurs dérivés S respectifs. Pour la première fois, le portefeuille comprend le blanc Arcona et le brun Madeira métallisé. Le rouge grenadine métallisé et le bleu ascari métallisé sont désormais disponibles pour les modèles S et les packs S line. Les incrustations décoratives à l’intérieur se déclinent désormais en huit variantes différentes. Les nouveaux ajouts sont des incrustations de bois en Olivier Naturel et gris cendre naturel Volcanic et des incrustations recouvertes de microfibre Dinamica.

De nouveaux équipements de série

L’Audi virtual cockpit est désormais de série. Il propose un tableau de bord entièrement numérique avec un écran de 12,3 pouces et une résolution Full HD de 1 920 x 720 pixels. Les conducteurs utilisent l’Audi virtual cockpit via le volant multifonction et ont la possibilité de choisir entre la vue classique ou le mode d’infodivertissement. La technologie d’éclairage équipée de série a également été améliorée. Les phares de base des Audi A6 et S6 se présentent désormais sous la forme de feux à LED complets avec une signature de feux de jour profilée. L’aide au stationnement plus est désormais également de série.

Jantes sport plus foncées pour un look élégant

Reflétant la forte demande des clients pour les jantes foncées, la gamme de jantes Audi A6 et Audi A7 a été fondamentalement revue. Plus de la moitié des variantes ont maintenant des jantes sombres. Les Audi A6 Berline et Avant sont équipées de série de jantes en aluminium forgé de 17 pouces à 10 branches et de pneus en 225/60 R17. Les roues de 18 pouces à rayons multiples sont désormais revêtues de gris graphite pour une apparence plus sportive. Il existe également des jantes de 19 pouces dans un design dynamique à 5 branches. Les jantes de 20 pouces ultra-brillantes au design en étoile à 10 branches en gris platine sont désormais disponibles en noir métallisé, tandis que les jantes de 21 pouces en gris graphite avec une finition ultra-brillante et un design élégant à 5 branches doubles en V offrent des accents sombres. Les roues de 21 pouces à 5 branches sont entièrement nouvelles dans la gamme de modèles A6 – inspirées du sport automobile, la géométrie aérée de la conception facilite le refroidissement des freins.

Pour l’A7 Sportback, les jantes de 19 pouces au design à 10 rayons en Y sont désormais livrées avec une finition gris graphite. Les jantes 20 pouces à 5 branches doubles, de série sur l’Audi S7, sont en gris platine. Les roues de 21 pouces à 5 branches parallèles sont brunies pour une apparence très sophistiquée. Autre nouveauté de la gamme, les jantes 20 pouces ultra-brillantes au design Evo à 5 branches en noir mat et les jantes 21 pouces au design classique à 5 branches multibranches en gris sombre mat, toutes deux d’Audi Sport.

Disponibilité et prix

Les modèles Audi A6 et Audi A7 restylées seront disponibles à la commande à partir du 1er juin 2023, respectivement à partir de 53 800 euros ou 63 500 euros.

Photos : Audi