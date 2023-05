Techno Classica 2023 – Présentation du VW T1 Raupen-Fuchs

Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer a remis à neuf une véhicule atypique de plus de 61 ans : le T1 Raupen-Fuchs. Ce T1 a été produit à l’usine de Hanovre en mai 1962 et acheminé vers son acheteur en Autriche. Après une courte période de vie en tant que T1 normal, il a été transformé en engin alpin par un mécanicien Volkswagen viennois. L’Autrichien a converti le Bulli en un T1 à quatre essieux – deux équipés d’une transmission par chaîne et deux dirigés par des roues jumelées. Et c’est ainsi qu’il est né, probablement le Bulli le plus tout-terrain de tous les temps. Ce véhicule a été présenté pour la première fois au salon Techno Classica 2023 (Essen) par Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer.

Le concepteur du renard chenille était Kurt Kretzner. Des sources historiques disent qu’il était un skieur passionné. Il a remarqué qu’il y avait une pénurie d’utilitaires hautement tout-terrain dans les montagnes autrichiennes. Ceux qui étaient faciles à conduire pour tout le monde et pourtant pouvaient facilement grimper jusqu’aux plus hauts pâturages. « Une aide idéale pour tout le monde : gestionnaire de cabane, chasseur, forestier, médecin, personnel d’entretien des systèmes de levage, des systèmes de télévision et de radio, des pipelines et autres. Au début, j’ai regardé autour de moi mais je n’ai pas trouvé la voiture dont je rêvais. J’ai donc décidé de la construire moi-même. », comme Kretzner l’écrira plus tard dans les documents de vente du Raupen-Fuchs (renard à chenilles). Tout comme Ferry Porsche l’a dit et fait un jour, Kurt Kretzner l’a fait aussi. L’inventeur a conçu et construit le véhicule pendant plus de quatre ans. Deux « Fuchs » ont probablement été fabriqués en 1968, et la production du troisième a alors faibli. Ce qui a survécu, cependant, était au moins un spécimen du Raupen-Fuchs.

L’inventeur viennois avaient installé un double essieu directeur avec des pneus jumelés grossièrement profilés de 14 pouces à l’avant et un double essieu avec transmission par chaîne à l’arrière sous la carrosserie du Bulli peint en orange. Les chenilles étaient montées sur des roues de 13 pouces et étaient une construction exclusive d’éléments en aluminium avec des blocs de caoutchouc de deux centimètres d’épaisseur pour ne pas trop abîmer l’asphalte. Le double essieu avant directeur offrait un rayon de braquage de seulement six mètres, presque en demi-tour. Chaque roue était équipée d’un frein. Un différentiel à blocage automatique assure une propulsion uniformément répartie même dans la neige profonde. Le T1 tirait sa puissance de son moteur boxer standard de 42 ch (31 kW) d’une cylindrée de 1 493 cm3. Le VW T1 Raupen-Fuchs atteignait 40 km/h et n’était donc que légèrement plus lent que son homonyme du monde animal.

Kurt Kretzner voulait construire un fourgon à chenilles qui serait très facile à contrôler. C’est précisément pour cette raison que le mécanicien n’a pas opté pour la direction par chenille sur tous les essieux comme sur un bulldozer, mais pour une demi-chenille (uniquement sur les essieux moteurs) et une direction des roues avant presque normale, bien que double. Et c’est ainsi que l’inventeur a fait la publicité du Raupen-Fuchs : « Le nouveau véhicule à chenilles idéal et facile à utiliser avec lequel vous pouvez maîtriser n’importe quel terrain difficile en toute sécurité et confortablement. Vous pouvez conduire sur la neige, le sable, les pierres, les prairies alpines, les landes, les petits ruisseaux et les forêts avec cet appareil. »

Le Raupen-Fuchs a rarement été vu au fil des ans. Le T1 fit sa dernière apparition à Vienne en 1985 avant d’être acheté par le Musée Porsche de Gmünd au début des années 1990. À un moment donné, le Raupen-Fuchs est alors devenue la propriété de Bullikartei e.V. – une communauté d’amoureux de la première génération Bulli. En 2005, ils ont lancé une première tentative de restauration du véhicule spécial de haute montagne. Malheureusement, la restauration n’a pas pu être achevée pour des raisons logistiques des membres dispersés dans tout le pays de l’association.

Fin 2018, le Raupen-Fuchs a été ajouté à la collection de Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Le but : le Raupen-Fuchs doit retrouver les pistes. Sous leur leitmotiv « Se souvenir. Expérience. Préservée. » Les experts en voitures anciennes ont donc entamé une reconstruction complexe. Comme pour toutes les restaurations d’usine à Hanovre, la carrosserie de 61 ans a été décapée, réparée, enduite de KTL et repeinte dans la couleur orange en grande partie d’origine. Orange mat pour que – selon l’intention de l’époque – le Raupen-Fuchs soit immédiatement reconnaissable dans le paysage enneigé. L’équipe de Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer a également remis la technologie à neuf. De même l’intérieur. L’équipe a pu y laisser libre cours à sa créativité, car il n’y avait pas de cahier des charges fiable. Le bois de hêtre et de pin a été adapté individuellement à l’espace du Raupen-Fuchs et des porte-outils pratiques ont été installés.

Photos : 4Legend.com