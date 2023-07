Techart lance sa GTstreet R virtuelle sur Assetto Corsa

Techart propose une version virtuelle méticuleusement conforme de l’emblématique GTstreet R basée sur la Porsche 911 Turbo S. La voiture Techart GTstreet R victuelle conçue pour le populaire jeu de course Assetto Corsa offre aux joueurs et aux amateurs de simulation de course un niveau de réalisme inégalé, élevant leur expérience de conduite virtuelle à de nouveaux sommets.

La Techart GTstreet R pour Assetto Corsa introduit un modèle de véhicule virtuel, conçu précisément pour reproduire l’essence du programme d’individualisation original dans les moindres détails. Chaque courbe, ligne et contour du kit aérodynamique de la GTstreet R testé en soufflerie, ainsi que les matériaux luxueux et les finitions intérieures raffinées ont été soigneusement recréés pour garantir un niveau d’authenticité inégalé.

En complément des visuels époustouflants, la voiture Techart GTstreet R virtuelle dispose d’une physique étendue qui rapproche remarquablement les joueurs des caractéristiques de performance stupéfiantes du véhicule d’origine avec 800 chevaux, 950 Newton mètres et une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. De l’accélération à la tenue de route, en passant par le freinage et l’aérodynamique active, chaque aspect a été peaufiné pour offrir une expérience de conduite immersive et fidèle à la réalité, pour des heures interminables de plaisir et d’excitation.

En plus de l’incroyable attention portée aux détails, Techart offre aux joueurs une large gamme de configurations GTstreet R inspirées d’une sélection de modèles réels en édition limitée, désormais épuisés. Les simulateurs de course auront également la possibilité de choisir parmi un large éventail de variations de couleurs captivantes et de finitions en fibre de carbone forgée ou visible, garantissant que leur véhicule raffiné Techart se démarque sur la piste virtuelle.

La Techart GTstreet R pour la version PC d’Assetto Corsa est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur gtstreetr.Techart.de/en.

Photos : Techart