Le célèbre préparateur Mercedes lance une voiture de sport exclusive : la Brabus 900 Rocket R « 1 of 25″ Limited Edition. Ce coupé basé sur la Porsche 911 Turbo S, représenté ici par deux véhicules, l’un en peinture noire métallisée et l’autre en peinture spéciale » Signature Gray « , sera construite en édition limitée à seulement 25 exemplaires.

Au cours des 46 années qui se sont écoulées depuis la création de l’entreprise, Brabus s’est forgée une excellente réputation mondiale dans le domaine du développement et de la production de moteurs hautes performances. Cette formidable expertise s’est naturellement retrouvée dans le développement du moteur six cylindres à plat biturbo de 3,8 litres qui équipe la Brabus 900 Rocket R « 1 of 25 » Limited Edition. Il développe une puissance de 900 ch (662 kW) et un couple de pointe de 1 000 Nm. Comme tous les moteurs Brabus, l’ensemble du groupe motopropulseur est alimenté par des lubrifiants haute technologie Motul.

L’induction forcée du moteur monté à l’arrière est assurée par deux turbocompresseurs spéciaux Brabus VTG qui produisent une pression de suralimentation maximale de 1,9 bar. Les soupapes de dérivation Brabus avec adaptateurs BoostXtra produisent un bruit de soufflage clairement audible lorsque le conducteur de la supercar lève le pied de l’accélérateur.

Le système d’échappement Brabus comprend deux catalyseurs haute performance et des filtres à particules d’essence personnalisés. Le silencieux arrière sport Brabus contribue encore davantage à la puissance exceptionnelle de la voiture. L’utilisation du matériau high-tech Inconel, ultraléger et résistant à la chaleur, joue également un rôle important dans le rapport poids/puissance exceptionnel de cette supercar. Les soupapes papillon à commande électronique de l’échappement offrent au conducteur la possibilité de régler la sonorité de l’échappement depuis le cockpit. Lorsque les soupapes sont fermées, le six cylindres boxer fonctionne en mode subtil « Coming Home ». En position ouverte « Sport », les soupapes d’échappement produisent un son spectaculaire du moteur boxer.

Les ingénieurs du groupe motopropulseur et les spécialistes de l’électronique ont effectué de nombreux essais et recherches sur des bancs d’essai modernes afin de garantir l’interaction parfaite de tous les composants haute performance. Des cartographies spéciales pour l’injection, le contrôle de la pression de suralimentation et l’allumage jouent un rôle clé dans cette harmonisation. En outre, les commandes de transmission ont également été adaptées à l’énorme potentiel de performance.

Les performances du moteur Brabus sont de premier ordre : Avec une puissance de 900 ch à 7 200 tr/min et un couple maximal de 1 000 Nm à 5 100 tr/min, la Brabus 900 Rocket R « 1 of 25 » Limited Edition se classe parmi les voitures de sport les plus puissantes au monde. Les performances brutes sont tout aussi importantes que la facilité avec laquelle la nouvelle supercar transforme les commandes de la pédale d’accélérateur en une formidable accélération, quel que soit le régime du moteur.

Associée à la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports, automatique ou manuelle, et à la transmission intégrale à commande électronique, la nouvelle supercar Brabus passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et atteint 200 km/h en 7,2 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 340 km/h pour protéger les pneus.

Dans ces plages de vitesse, l’aérodynamisme joue un rôle prépondérant et figure donc toujours en tête des spécifications de performance des concepteurs Brabus. La carrosserie Widestar de la Brabus 900 Rocket R « 1 of 25 » Limited Edition, fabriquée en carbone léger mais très résistant grâce au procédé complexe de pré-imprégnation, prouve une fois de plus que les développeurs de l’usine de voitures de rêve de Bottrop maîtrisent parfaitement le difficile exercice d’équilibre entre esthétique spectaculaire et aérodynamisme efficace.

Le bouclier avant est doté d’un spoiler labial supplémentaire en carbone apparent. Il est contrôlé activement et s’abaisse dans le flux d’air, produisant ainsi plus de force d’appui à grande vitesse. Les entourages en carbone réalisés dans le même matériau acheminent de manière optimale le flux d’air vers les prises d’air des radiateurs et des freins avant.

Le pare-chocs Widestar s’intègre parfaitement aux ailes avant des deux côtés. Les prises d’air incorporées à l’arrière sont conçues pour expulser l’air chaud des passages de roue et sont équipées de doublures en Kevlar fabriquées sur mesure. Les ailes Brabus créent de l’espace pour les nouvelles jantes Monoblock P à cinq rayons délicats. Fabriquées exclusivement pour Brabus à l’aide de techniques de forgeage et d’usinage ultramodernes, elles séduisent par l’alliance parfaite de leur légèreté et de leur robustesse.

Les roues avant de 9,5J x 21 sont chaussées de pneus haute performance 255/45 ZR 21 SportContact 7 du partenaire technologique Continental. Les Aerodisks en carbone apparent fixés sur ces alliages constituent un autre développement spécial, à la fois esthétique et fonctionnel. Ils confèrent aux quatre roues une allure de course inimitable et utilisent la rotation des roues pour expulser l’air chauffé par les freins hors des passages de roue.

Les bas de caisse en carbone apparent se fondent dans les flancs de la Brabus Widestar au niveau de l’essieu arrière. Les grandes prises d’air des flancs alimentent le moteur en air de combustion et de refroidissement. Elles confèrent à la supercar une largeur impressionnante de 196,8 centimètres. Afin de souligner la forme en coin typique d’une voiture de sport, la Brabus 900 Rocket R « 1 of 25 » Limited Edition roule sur des jantes de taille 12J x 22 à l’arrière, plus hautes d’un pouce que les roues avant. Elles sont montées avec des pneus de taille 335/45 ZR 22, qui assurent à la supercar une adhérence exceptionnelle et une tenue de route phénoménale dans les virages.

L’arrière est formé par le bouclier Widestar avec diffuseur intégral en carbone apparent, qui met parfaitement en valeur les quatre sorties d’échappement de 100 mm du système d’échappement hautes performances. L’esthétique n’est pas le seul point fort de ce composant aérodynamique : il permet également d’augmenter la force d’appui sur l’essieu arrière.

Le spoiler arrière a été développé en soufflerie dans le même but. Il se soulève et s’incline à grande vitesse pour générer plus de force d’appui. L’enjoliveur situé entre les feux arrière porte le logo et indique ainsi quel fabricant haut de gamme de renom fabrique cette supercar. Le design sportif est complété par des garnitures en carbone apparent sur les rétroviseurs extérieurs.

Afin de garantir une tenue de route optimale, les ingénieurs, techniciens et pilotes d’essai ont mis au point une suspension spéciale composée de ressorts et d’amortisseurs sport à suspension hélicoïdale avec des caractéristiques d’amortissement personnalisées. Ils sont entièrement compatibles avec le système PASM. Le système de relevage avant permet de relever l’avant du véhicule sur simple pression d’un bouton. La suspension revient ensuite à la hauteur standard sur simple pression d’un bouton ou automatiquement.

Assorti à la peinture spéciale « Signature Gray » de l’édition limitée Brabus 900 Rocket R « 1 of 25 » présentée ici, l’intérieur Brabus Masterpiece est réalisé sur mesure à partir du cuir gris le plus fin par les maîtres tapissiers expérimentés de la manufacture Brabus. La garniture de toit est en Alcantara de la même couleur. Les badges Brabus Masterpiece apposés sur le dossier des sièges avant témoignent de l’origine haut de gamme de cet habitacle.

Les surpiqûres rouges et les éléments décoratifs, qui présentent également une finition glacée rouge, offrent un contraste fascinant avec le cuir fin gris ardoise de cet intérieur. Il s’agit notamment des entourages des bouches d’aération, des grilles des haut-parleurs et des interrupteurs. Les surfaces des sièges et le plancher sont ornés d’un motif matelassé ellipsoïdal appliqué avec une grande précision. Le cuir de certaines parties a également été perforé avec la même précision.

Des éléments en carbone avec une finition de surface scellée très brillante ajoutent une touche sportive à l’intérieur, tout comme les plaques de seuil fabriquées dans le même matériau. Elles sont dotées d’un logo Brabus rétroéclairé à couleur changeante. Les pédales et le repose-pieds avec logo Brabus éclairé sont en aluminium anodisé.

Cette supercar noire est équipée d’un intérieur « Mondial Black » en cuir haut de gamme assorti à la couleur de la carrosserie. Elle est également dotée d’éléments intérieurs à motif ellipsoïdal et d’une garniture de toit en Alcantara noir. Des éléments en carbone apportent une touche de sport automobile, tandis que les garnitures de l’habitacle arborent une finition glacée « Shadow Chrome ».

La Brabus 900 Rocket R « 1 of 25 » Limited Edition est proposée à partir de 461 500 euros (prix à l’exportation en Allemagne hors TVA).

Photos : Brabus