Italdesign Asso di Picche In Movimento 2023 – Hommage au concept car Audi

En 1973, Giorgetto Giugiaro et le groupe de travail de l’Italdesign Centro Stile présentaient l’Asso di Picche (As de Pique en italien) au salon automobile de Francfort : une étude de style pour un coupé sportif 2+2, construit sur un châssis et une mécanique d’Audi 80, avec des caractéristiques stylistiques inspirées des designs Alfa Romeo Caimano et Maserati Boomerang, créé et développé par Italdesign au cours des deux années précédant son lancement, à la demande du carrossier historique Karmann. En 2023, 50 ans après, Itadeisgn a dévoilé une version moderne via le concept car virtuel Italdesign Asso di Picche In Movimento.



Bien qu’il ait été conçu pour être prêt pour la production, l’Asso di Picche n’a jamais vu le jour. Il s’agit néanmoins d’un véhicule aux idées audacieuses et originales qui, avec ses lignes tendues, nettes et modernes, a influencé et défini des modèles de série qui se sont ensuite imposés sur la scène automobile internationale.

« C’est un modèle qui n’est pas du tout connu du grand public. Pourtant, du point de vue du design, c’est l’un des plus innovants et des plus importants jamais créés. Il s’agit d’un véhicule élancé, aérodynamique, « propulsif » et pénétrant. Une carrosserie légère, au design simple et épuré, des proportions intéressantes, un flux horizontal exprimé par des lignes droites et parallèles, un montant C très proéminent qui deviendra emblématique au fil du temps, et un pare-chocs avant qui, pour la première fois, au lieu d’être traité comme un accessoire purement fonctionnel, fait partie intégrante de la ligne de la carrosserie. Cinquante ans plus tard, le design d’une automobile continue d’être l’interprétation formelle du concept de mouvement. », a déclaré Joaquin Garcia, responsable du design chez Italdesign.

En 2023, Asso di Picche In Movimento (en italien, « As de Pique en mouvement ») est en effet le nom choisi pour le show-car anniversaire 2.0 de l’Asso di Picche. Cette interprétation transpose le modèle original dans le présent, tout en préservant son essence et la simplicité de son design, lui conférant ainsi un caractère intemporel.

Design monolithique, pur & rationnel

Tout design est le produit du sens esthétique et des outils de conception de son époque. Dans les années soixante-dix, le « tecnigrafo » limitait le produit final formel ; aujourd’hui, les outils numériques offrent aux designers automobiles une plus grande liberté dans le façonnage de leurs formes.

« La voiture des années 1970 se caractérise par une relation entre la carrosserie et les surfaces vitrées qui favorise ces dernières. Aujourd’hui, la logique des choix de conception des voitures est également façonnée par les concepts de sécurité et d’électrification. Les dimensions et la structure de la monocoque de notre véhicule anniversaire sont plus grandes, afin de garantir une meilleure gestion des collisions. La forme est donc plus effilée et sculpturale. La batterie étant fixée à la plate-forme du châssis, la carrosserie du véhicule a dû être surélevée pour offrir un logement adéquat. Les passages de roue, accentués à l’avant mais atténués à l’arrière, enveloppent les parties supérieures des roues, qui ont été élargies spécifiquement pour compenser l’élargissement de la carrosserie. Et, a-t-il ajouté, en modernisant les caractéristiques distinctives du modèle historique, nous avons fusionné le physique et le numérique d’une manière qui est typique de notre époque. », a déclaré Joaquin Garcia.

Il s’agit donc d’une interprétation fondée, mais néanmoins subjective, car l’Asso di Picche In Movimento n’est pas un RestoMod ; au contraire, il poursuit sa propre indépendance stylistique, contemporaine et rationnelle. Le véhicule décodé, élevé dans une perspective numérique, la pureté des lignes de l’Asso di Picche transformée en une plasticité hédoniste et tridimensionnelle à la recherche d’une esthétique futuriste.

Coupé électrique 2+2, 3 portes, sans montant central, construit sur une plate-forme de nouvelle génération, d’une longueur de 4662 mm, d’une hauteur de 1230 mm et d’une largeur de 1945 mm, l’Asso di Picche In Movimento remplace les triangles isocèles superposés du modèle original par deux coques. La carrosserie en aluminium et les vitres en polycarbonate se combinent pour former un ensemble aérodynamique monolithique et homogène, entouré d’un seul contour ininterrompu qui unifie le toit, l’avant et l’arrière, jusqu’au panneau arrière, en enveloppant l’habitacle. La vue de dessus met en évidence la continuité visuelle entre le pare-brise, le toit et la lunette arrière : une seule étendue transparente, véritable élément architectural qui garantit la luminosité de l’habitacle et la solidité de la structure ; en dessous, sont dissimulées les caméras qui remplacent les rétroviseurs latéraux, absents sur le premier modèle. Conçue pour protéger les passagers du soleil, une partie du toit a été traitée comme une lentille polarisée et filtre 100% des rayons UVA.

Le couvercle du compartiment à bagages, à l’avant du véhicule, est un clin d’œil au passé : la longue prise d’air de l’Asso di Picche a été transformée en un élément fonctionnel contemporain, qui s’ouvre pour accueillir le connecteur de recharge électrique. Sous le capot, le compartiment à bagages peut accueillir deux valises à roulettes de taille moyenne.

Sur les côtés, les deux portes classiques aux dimensions généreuses se distinguent par leur mécanisme à double charnière, qui permet à la porte de coulisser d’abord vers l’avant, puis de pivoter, réduisant ainsi le volume des portes elles-mêmes et facilitant leur ouverture.

À l’arrière, outre un réflecteur et un extracteur central, on trouve également un spoiler actif, choisi pour contribuer à l’aérodynamisme de la voiture.

Les feux avant et arrière ont pour mission d’annoncer l’identité stylistique du véhicule, à travers de nouvelles interprétations du logo Italdesign. À l’avant, la lettre « D » du pictogramme Italdesign, avec ses courbes arrondies, se dédouble, se divise et se retourne horizontalement pour embrasser un module central rectangulaire et, grâce à la technologie DRL (Daytime Running Lights), se transforme en un symbole lumineux distinctif. À l’arrière, ce sont les treize barres qui s’éloignent progressivement qui inspirent la disposition graphique des feux arrière. Les thèmes stylistiques incontournables de l’Asso di Picche, qui reviennent dans le nom et dans la décoration du montant C du modèle 73, sont repris et réinterprétés, avec le costume à piques incorporé dans le O de « ASSO » (« ACE »).

Intérieur

Les caractéristiques distinctives de l’intérieur du modèle original méritent également d’être analysées. Le niveau de confort du compartiment 2+2 d’origine reste inchangé. Il ne s’agit pas d’un transport de personnes mais d’un coupé ; il est très relaxant et agréable pour les deux passagers avant, qui peuvent profiter de sièges baquets conçus pour le confort mais avec une allure technique, comme dans le modèle original, tandis qu’à l’arrière du véhicule, le confort passe après l’aérodynamisme pour les deux passagers assis à l’arrière.

Les deux éléments cylindriques qui dominent le tableau de bord de l’Asso di Picche, l’emplacement des commandes habituellement situées sur le tableau de bord et les panneaux de commande secondaires, sont le fruit d’une recherche radicale et avancée en matière d’agencement. Ils sont revenus comme élément distinctif du tableau de bord du nouvel Asso di Picche et, avec l’approche high-tech d’aujourd’hui, ils sont devenus une interface qui s’étend sur toute la longueur du tableau de bord : un écran léger, suspendu, ultra-mince, qui peut être enroulé ou déroulé selon les besoins. Peu d’éléments de base sont visibles en permanence ; ce choix, combiné à la présence d’un synthétiseur de senteurs intégré et de fonctions audio, contribue à une expérience immersive dans un habitacle volontairement discret, moins évident et intrusif.

Le volant – l’élément qui, avant tout autre, relie le conducteur au véhicule en mouvement – est simple et épuré : rectangulaire, avec des coins arrondis, et construit bas pour offrir plus d’espace fonctionnel et augmenter la visibilité. Une petite pièce cylindrique est responsable de sa fonctionnalité.

Les ceintures en cuir des pochettes de rangement situées à l’intérieur des panneaux de porte du modèle original étaient élégantes et très distinctives. Ces mêmes ceintures sont à nouveau des éléments distinctifs des panneaux de porte de l’Asso di Picche In Movimento, devenant des composants fonctionnels et structurels, puisqu’elles se fondent dans les accoudoirs et se transforment en poignées pour l’ouverture et la fermeture des portes.

« Asso di Picche In Movimento manifeste notre vision, qui s’applique à de nombreux sujets contemporains débattus dans le secteur automobile et au-delà : un concept de mobilité plus durable et plus conscient, qui s’exprime également par la simplification de la technologie à bord du véhicule, dans le but de parvenir à une expérience plus « centrée sur l’homme », conformément au principe de la désintoxication numérique ; l’élimination du cuir d’origine animale, qui est remplacé par de nouveaux matériaux écologiquement durables capables d’évoquer les sensations agréables de confort et de chaleur, encore accentuées par une expérience tactile de luxe ; et enfin, le plaisir de nous remettre en question en tant qu’équipe de travail, en tirant le meilleur parti de nos différences. Dans notre centre de design, de jeunes et talentueux designers travaillent côte à côte avec les professionnels qui ont contribué à écrire l’histoire extraordinaire de cette entreprise. Des projets comme celui-ci, a-t-il conclu, nous permettent de célébrer toutes nos années de recherche et d’innovation, soutenues par des partenariats fructueux, et de propulser notre héritage vers l’avenir, en profitant de nos expériences professionnelles les plus diverses et de nos compétences spécialisées. Nous partageons tous une seule et même culture : celle du design. », a expliqué Joaquin Garcia.

Photos : Italdeisgn