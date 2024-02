Découverte des prototypes de la nouvelle Audi S3 restylée

Audi va restyler sa gamme A3, y compris le S3 – le modèle S sportif, qui arrivera chez les concessionnaires de la marque aux quatre anneaux au deuxième trimestre 2024. Encore enveloppé d’un camouflage extérieur, le prototype de l’Audi S3 offre un aperçu sur les courbes difficiles et les montagnes escarpées autour de Salalah à Oman du futur modèle de série, autant en terme de design que sur la dynamique de conduite accrue résultant de nombreuses innovations. Voici un aperçu des technologies via le top 10 des évolutions qui permettront à la voiture de sport compacte de franchir un nouveau cap et de garantir une expérience de conduite riche en émotions :

1 – Plus de puissance : Avec 333 ch (245 kW) et 420 Nm de couple, l’Audi S3 est plus puissante que jamais. Dans le cadre de la mise à niveau, le quatre cylindres 2.0 TFSI bénéficie d’une puissance accrue de 23 ch et d’un couple supplémentaire de 20 Nm. Il en résulte une puissance de traction sûre et une accélération puissante. Le couple maximal est disponible sur une large plage de 2 100 à 5 500 tr/min. L’Audi S3 passe de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

2 – Réglage optimisé du moteur : Le turbocompresseur préchargé assure une distribution plus spontanée de la puissance du 2.0 TFSI. À vitesse constante et en cas d’accélération faible à moyenne sur la plage de charge partielle, le turbocompresseur maintient un régime constant. En outre, le papillon des gaz, qui est ouvert pendant les phases de poussée, améliore les performances. Plus l’ouverture du papillon est large et longue, plus le couple augmente rapidement, ce qui améliore encore la réponse du moteur. On peut en faire l’expérience de manière impressionnante en mode dynamic et grâce au nouveau profil dynamic plus.

3 – Une transmission plus sportive : La boîte S tronic à sept rapports permet désormais un démarrage plus spontané, grâce à un couple de départ plus élevé. Ce résultat est obtenu en comprimant plus fortement la garniture d’embrayage correspondante. En outre, le temps de passage des rapports en pleine charge a été divisé par deux et le régime moteur est augmenté sous charge partielle lorsque la transmission est réglée sur D. Ces mesures se traduisent par une très bonne réactivité.

4 – Le répartiteur de couple : Comme l’Audi RS 3, l’Audi S3 est désormais équipée d’un répartiteur de couple qui accroît l’agilité et la stabilité. Cette technologie permet une répartition active et entièrement variable du couple entre les roues arrière. Le répartiteur de couple utilise un embrayage à disques multiples contrôlé électroniquement sur chaque arbre d’entraînement pour répartir le couple de manière optimale entre les roues arrière à l’intérieur et à l’extérieur des courbes, en fonction de la situation de conduite et du mode Audi drive select choisi.

5 – Nouveau mode Audi drive select : Six profils différents permettent une large gamme d’expériences de conduite – de l’accent mis sur le confort à une conduite extrêmement dynamique. Avec le nouveau mode « dynamic plus », le prototype S3 fait preuve d’une grande agilité. Le répartiteur de couple envoie un maximum de couple moteur à l’essieu arrière et à la roue arrière située à l’extérieur du virage, ce qui entraîne une tendance au survirage. Le contrôle électronique de stabilisation (ESC) est automatiquement activé en mode sport. Les interventions modérées du système ESC garantissent une expérience de conduite plus intense sur des surfaces présentant des coefficients de frottement différents. Le moteur et la transmission ont également été réglés spécifiquement pour le mode dynamic plus. Comparé au mode dynamic, la vitesse de ralenti du 2.0 TFSI a été augmentée de 200 tr/min pour atteindre 1 300 tr/min afin d’améliorer davantage les performances hors route. La réponse à l’accélérateur est encore plus directe. Outre des passages de vitesse plus courts, la boîte de vitesses contribue également à l’amélioration du dynamisme grâce à des montées en régime plus tardives et des rétrogradations plus précoces.

6 – Essieu avant plus sportif : Un essieu à jambes de force McPherson avec une nouvelle fusée de direction est monté à l’avant, ce qui permet un carrossage négatif plus important. Par rapport au modèle précédent, le carrossage à l’avant a plus que doublé. Cette inclinaison accrue vers la surface de la route, c’est-à-dire l’angle plus important entre le plan de la roue et la verticale, améliore la réponse de la direction ainsi que le contrôle latéral, autrement dit l’adhérence et la dynamique dans les virages. Associée à des triangles plus rigides, elle rend l’Audi S3 encore plus agile.

7 – Direction progressive optimisée : La direction progressive présente l’avantage d’avoir un rapport dépendant de l’angle, ce qui signifie que plus le conducteur tourne, plus la direction devient directe. Les caractéristiques de la direction ont été ajustées afin d’améliorer les sensations de conduite. En particulier en position centrale, la direction est plus centrée, ce qui améliore la précision et le retour d’information pour une meilleure tenue de route.

8 – Des freins plus puissants : L’augmentation de la dynamique de conduite se traduit également par une sollicitation accrue des freins. L’Audi S3 est désormais équipée de disques ventilés plus grands sur l’essieu avant. Le frein en acier de 18 pouces mesure 357 mm de diamètre et, à 34 mm, il est 4 mm plus épais qu’auparavant. Les étriers de frein à deux pistons à l’avant constituent une autre nouveauté. Ils améliorent encore les performances de freinage, tout comme les plaquettes plus grandes et la surface de frottement plus importante des disques, qui ont une capacité thermique supérieure et donc une capacité de charge plus élevée.

9 – Des pneus plus performants : Deux nouveaux pneus 19″ 235/35 sont parfaits pour mettre toute cette puissance au service de la route : des pneus de performance offrant une tenue de route optimisée sur le sec ainsi que des performances de freinage améliorées, et des pneus sport dédiés. Ces pneus offrent une adhérence remarquablement élevée et une stabilité de trajectoire précise, en particulier sur route sèche. En outre, les pneus label D se caractérisent par une tenue de route précise sur tout le spectre de vitesse.

10 – Nouvelle génération de contrôle électronique de la stabilisation : Tous les systèmes de contrôle de la suspension de l’Audi S3 ont été spécialement mis au point pour assurer une réponse dynamique dans les virages et une bonne tenue de route. Le contrôle du couple sélectif des roues – une fonction du logiciel de contrôle électronique de la stabilisation (ESC) qui intervient en freinant légèrement les deux roues situées à l’intérieur de la courbe pendant les virages sportifs – a été perfectionné, de même que le comportement de traction et de décélération. La différence de force de propulsion signifie que l’Audi S3 négocie les virages plus facilement et suit l’angle de braquage avec plus de précision.

Photos : Audi