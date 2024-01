Dakar 2024 – Mattias Ekström termine l’étape 3 à la 2e place avec son Audi RS Q etron

La 3ème étape du rallye Dakar a continué l’exploration du cœur de l’Arabie Saoudite avec une succession de paysages différents, à la fois avec des pierres mais aussi du sable et des dunes. C’est aussi une étape marathon avec de longues liaisons ayant permis à Audi a remonté au sein du classement général. Mattias Ekström a devancé ses coéquipiers de la marque aux quatre anneaux en terminant 2ème de cette journée très fatigante.

La course entre Al Duwadimi et Al Salamyia n’a pas été de tout repos avec plus de 600 km parcourus sur une grande variété de terrains. De nombreux coups durs ont été subis par certains équipages comme des erreurs de navigation et des crevaisons occasionnant de précieuses minutes perdues.

Après l’épreuve du terrain, les Audi RS Q e-tron tous comme les véhicules concurrents sont directement rentrés dans le bivouac afin d’y être entretenus durant 2 heures (pas 1 minute de plus) par les équipes techniques. Comme c’est une épreuve marathon, les pilotes et copilotes ont ensuite repris leurs véhicules afin de se rendre à un autre bivouac réservé pour eux.

Le lendemain soir, tout redeviendra à la normale avec un repos des pilotes dans le bivouac habituel pendant que leurs voitures seront profondément révisés voire réparées.

Cette première journée marathon a vu l’arrivée en 6e position de Carlos Sainz, suivi à la 9e place par Stéphane Peterhansel.

Le classement général a évolué, rétrogradant Carlos Sainz à la seconde place à 29 secondes de Yazeed Al Rajhi, vainqueur de la 3ème étape. Mattias Ekström remonte à la 3ème place à 8’ 26″ du leader.

L’étape 4 du Rallye Dakar se déroule le 9 janvier 2024 entre Al Salamyia et Al-Hofuf, longue de 631 km : 332 km de liaison et 299 km de spéciale.

Classement de l’étape 3 (temps, écart, pénalité)

2 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 04h 15′ 00″ / +00h 00′ 09″ / –

6 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 04h 18′ 20″ / +00h 03′ 29″ / –

9 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 04h 26′ 40″ / +00h 11′ 49″ / 00h 04′ 00″

Classement général (temps, écart, pénalité)

2 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 13h 07′ 58″ / +00h 00′ 29″ / –

3 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 13h 15′ 55″ / +00h 08′ 26″ / –

8 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 13h 29′ 34″ / +00h 22′ 05″ / 00h 04′ 00″

Résumé de l’étape 3 en vidéos

