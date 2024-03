VW ID. Buzz GTX – Le Combi le plus puissant et à 4 roues motrices

À l’occasion de sa conférence de presse annuelle, Volkswagen Véhicules Utilitaires a présenté le nouvel ID. Buzz GTX, qui développe une puissance de 250 kW (340 ch). Dans la version à empattement standard, l’ID. Buzz GTX est équipé d’une batterie de 79 kWh (capacité énergétique nette). La version à empattement long (250 mm de plus) est également alimentée par une nouvelle batterie, de 86 kWh (capacité énergétique nette). Les deux modèles GTX disposent en outre d’une transmission intégrale 4MOTION de série, offrant une capacité d’accélération de 0 à 100 km/h de 6,5 s seulement (chiffres prévisionnels). Les préventes débuteront cet été.

« C’est le Combi le plus puissant de tous les temps, disponible avec deux empattements et deux tailles de batteries, en version cinq, six ou sept places, et équipé de série d’une transmission intégrale qui lui confère une capacité de traction optimale dans toutes les situations de conduite. On devrait l’appeler l’ID. Buzz GTXXL ! C’est une belle manière de commencer l’année 2024. », a déclaré Lars Krause, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des ventes et du marketing.

Offensive commerciale

Volkswagen Véhicules Utilitaires lance un festival de nouveaux modèles en 2024. À l’occasion de la conférence de presse annuelle, Lars Krause a ajouté : « D’abord, il y a le nouveau California qui compte déjà un très grand nombre d’amateurs. Depuis que nous avons dévoilé le concept car, l’année dernière, j’ai hâte d’assister à sa première mondiale cet été. Il y a également le nouveau Transporter, qui succède au légendaire T6.1. Mais aujourd’hui, c’est un tout autre véhicule que nous présentons : le nouvel ID. Buzz GTX. »

Transmission intégrale électrique

Le nouvel ID. Buzz GTX1 est équipé de deux moteurs électriques : un moteur de 80 kW sur le train avant, et un moteur de 210 kW sur le train arrière, qui forment ensemble une transmission intégrale. La vitesse maximale des modèles GTX est bridée électroniquement à 160 km/h. Leurs deux moteurs électriques sont alimentés en énergie via une batterie de 79 kWh ou 86 kWh. La première se recharge sur des bornes de recharge rapide en courant continu d’une puissance maximale de 185 kW. À la puissance maximale, elle passe de 10% à 80% de charge en 26 min environ. Quant à la batterie de 86 kWh, elle peut être réalimentée en énergie à une puissance maximale de 200 kW sur des bornes de recharge rapide en courant continu. Elle passe également de 10% à 80% de charge en 26 min environ à puissance maximale.

Capacité de traction GTX

Grâce aux 100 kW (136 ch) de puissance supplémentaire et au système de transmission 4MOTION, l’ID. Buzz GTX est capable de tracter un poids maximal bien plus important : pour la version à empattement standard, le poids remorquable est de 1 800 kg (avec freinage en pente jusqu’à 8%), tandis que pour l’ID. Buzz GTX « sept places », le poids remorquable se monte à 1 600 kg. Le poids tracté maximal a ainsi pu être augmenté de 800 kg et 600 kg, selon le modèle. Le système 4MOTION offre des avantages majeurs en cas de traction d’une remorque, notamment sur sol mouillé ou non stabilisé. Ainsi, le nouvel ID. Buzz GTX constitue le véhicule tracteur idéal, notamment pour les remorques de bateau ou les vans pour chevaux, qui circulent souvent sur des terrains glissants.

Extérieur spécifique

L’ID. Buzz GTX se distingue par son avant personnalisé. Un pare-chocs au design GTX avec une calandre noire en nid d’abeille et de nouveaux déflecteurs d’air latéraux lui confèrent une allure dynamique et originale. À gauche et à droite, le pare-chocs intègre des éléments de feux de jour redessinés. Tous les éléments noirs de la carrosserie, comme la nouvelle calandre, les déflecteurs d’air, les monogrammes GTX et les boîtiers des rétroviseurs extérieurs, sont proposés dans une finition en noir brillant. L’ID. Buzz GTX est également équipé de série de la nouvelle jante en alliage léger de 20 pouces de type « Solna ». La gamme de jantes GTX est complétée par deux nouvelles jantes en alliage léger de 21 pouces4. Quant aux phares à LED à faisceau matriciel « IQ.LIGHT », ils sont systématiquement équipés de série. Une nouvelle peinture « rouge cerise » est proposée exclusivement pour l’ID. Buzz GTX. Ce rouge sera disponible en version unie ou bien, en option, en peinture bicolore, combiné avec la teinte « argent mono métallisé ».

Intérieur personnalisé

Volkswagen Véhicules Utilitaires a également personnalisé l’équipement intérieur. Des teintes foncées soulignent le caractère sportif des modèles ID. Buzz les plus puissants. Ainsi, les deux versions de l’ID. Buzz GTX sont les seuls modèles de la série à être dotés d’un ciel de pavillon noir. Les sièges affichent également le design GTX spécifique. À l’avant, on trouve des sièges confortables à réglage électrique avec fonction mémoire. Ils sont agrémentés de garnitures en microfibre « ArtVelours Eco » de couleur noire, avec un nouveau motif en losanges et des surpiqûres contrastées ainsi que des liserés de couleur rouge. Des piqûres en croix rouges caractérisent le volant multifonction ; ce dernier est en outre orné d’une application rouge sur la barrette centrale avec monogramme GTX intégré en chrome.

Habitacle

L’ID. Buzz GTX est disponible en version « cinq places » à empattement standard, avec une banquette trois places fractionnable en 40/60 à l’arrière (2/3), ou bien en version « six places »4 avec deux sièges individuels dans la deuxième et la troisième rangée de sièges (2/2/2). Dans sa déclinaison longue, l’ID. Buzz GTX est également proposé en version « cinq places » avec une banquette trois places (2/3) et « six places »4 (2/2/2), mais en outre dans une configuration à sept places4 avec une banquette trois places dans la deuxième rangée et deux sièges individuels dans la troisième rangée (2/3/2). Selon le modèle, les sièges de la deuxième rangée peuvent coulisser dans le sens longitudinal de 150 mm (pour un empattement standard) ou de 200 mm (pour un empattement long).

Espace de chargement

Le volume du coffre de l’ID. Buzz GTX en version « cinq places » (avec un empattement standard) varie entre 1 121 l (pour un chargement jusqu’au bord supérieur des dossiers de siège arrière) et 2 123 l (avec la banquette arrière rabattue, pour un chargement jusqu’au bord supérieur des dossiers de siège arrière). L’ID. Buzz GTX en version longue est encore plus spacieux : en chargeant jusqu’au bord supérieur des dossiers de la deuxième rangée de sièges, on obtient un volume de 1 340 l. Lorsqu’il est chargé jusqu’à la première rangée de sièges, le volume passe à 2 469 l. Même avec sept personnes à bord, le volume disponible derrière la troisième rangée de sièges reste de 306 l. Selon la configuration des sièges, les deux ID. Buzz GTX peuvent être équipés d’une planche Multiflex longue ou courte (avec deux caisses pliantes) qui permet de disposer d’un deuxième niveau de chargement et, lorsque les sièges arrière sont rabattus, d’une surface de chargement plane.

Nouveaux matériels et logiciels, et intégration de ChatGPT

Les nouveaux modèles GTX ont fait l’objet d’une mise à jour matérielle et logicielle de grande envergure. Les nouveautés à bord sont un affichage tête haute (en option) et la dernière génération de systèmes d’infodivertissement (de série) dotée d’un nouveau concept de navigation par menus, de nouveaux graphiques ainsi que d’une grande puissance de calcul. L’écran tactile du système mesure désormais 12,9 pouces au lieu de 12,0 (soit 33 cm de diagonale au lieu de 30 cm). Autre nouveauté : la barre tactile éclairée pour le réglage de la température et du volume sonore. L’assistant vocal innovant IDA, commandé en langage naturel, permet non seulement de piloter de nombreuses fonctions du véhicule, mais aussi de consulter les réponses à des questions de connaissance via la connexion en ligne à des bases de données telles que Wikipédia. Il dispose en outre d’une intégration avec l’intelligence artificielle (IA) ChatGPT. Une application « wellness » permet, à l’aide de programmes préconfigurés, d’adapter différentes fonctions du véhicule pour un bien-être optimal pendant la conduite ou la recharge. Enfin, l’avertisseur d’ouverture de porte signale la présence de véhicules motorisés et de vélos5 s’approchant par l’arrière lors de l’ouverture d’une porte.

« Bus Samba » des temps modernes

L’ID. Buzz en version longue sera désormais disponible avec le toit panoramique « Smart Glass » en option, dont le verre multicouche intègre un film à cristaux liquides qui peut être commuté électroniquement en mode transparent ou opaque. Ce toit panoramique, le plus grand toit dont ait été doté un véhicule Volkswagen, transforme l’ID. Buzz en « bus Samba » des temps modernes.

Photos : Volkswagen