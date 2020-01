En 1999, l’ancien champion de ski et réalisateur allemand Willy Bogner a réalisé un film sur la glisse sorti au cinéma en 2000 : « Ski to the Max ». Pour sa nouvelle super production tournée en 1999 dans des décors incroyables avec la technologie IMAX, il a collaboré avec Audi qui a conçu – en partenariat avec le préparateur bavarois ABT Sportsline – une Audi allroad quattro extrême développant 425 ch et 520 Nm.



Un film faisant la promotion de l’Audi allroad quattro

En 1999, le cinéaste Willy Bogner (Wilhelm Hermann Björn Bogner Jr.) s’est rendu dans l’Ouest des États-Unis pour sa nouvelle production. Le tournage de son film « Ski to the Max » s’est déroulé dans les paysages uniques de Monument Valley et du désert de Mojave aux États-Unis. L’un des principaux acteurs de cette superproduction était l’Audi allroad quattro qui a été dévoilée en 2000 quelques mois avant la sortie du film dans les salles de cinéma.

L’intrigue du film est simple : deux jeunes hommes souhaitent profiter des joies de la glisse. Partis d’une grande ville américaine en moto-cross, ils y croisent à un feu une Audi allroad quattro à la décoration spécifique avec de grosses jantes chromées et 4 sorties d’échappement.

Arrivés dans le désert, les 2 motos sont s’enlisent dans une dune et finissent par exploser suite à l’arrivée de l’allroad conduit par sa propriétaire (jouée par la chanteuse Pink). La jeune femme les invite à s’installer à bord pour un roadtrip spectaculaire finissant au sommet d’une montagne enneigée en passant par les paysages de Monument Valley.

Les images et les plans filmés par hélicoptère sont impressionnants et valent de regarder ce film long de 42 minutes.

Tous les terrains traversés par l’Audi allroad quattro montrent ses fortes capacités en tout-terrain grâce à sa transmission intégrale permanente, que cela soit sur un sol sec, dans l’eau, dans la boue, dans la neige et même dans beaucoup de poudreuse.

Willy Bogner a même permis à l’allroad de naviguer sur un lac et même s’envoler en parapente…

Le réalisateur était tellement fasciné par les plans avec l’allroad quattro qu’il a prolongé les scènes de conduite de sept minutes et les a presque doublées, offrant au final 10 minutes d’exposition à la voiture. Les spectateurs et les passionnés d’Audi ont été ravis lors de la projection du film à partir d’octobre 2000, car ils ont pu découvrir l’Audi allroad quattro de plus près sur l’écran à 180 degrés du cinéma IMAX.

Un modèle unique préparée par ABT Sportsline

Le préparateur allemand ABT Sportsline, spécialisé dans les marques du Groupe Volkswagen dont Audi, a réalisé un coup de maître avec ce modèle réalisé à la demande d’Audi et de Willy Bogner pour les besoins du film.

La base est une Audi allroad quattro de présérie, motorisée par un V6 bi-turbo de 2,7 l développant à l’origine 250 ch (184 kW). ABT a développé un nouveau logiciel de gestion du moteur, portant la puissance à 425 ch (312 kW) à 7 000 tr/min et le couple à 520 Nm à 3 300 tr/min.

La voiture utilisée dans le film a une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec fonction low range, permettant de transmettre la forte puissance à la transmission intégrale permanente quattro à technologie équipée d’un différentiel central Torsen.

La suspension pneumatique a également été adaptée pour les besoins du tournage : la distance au sol peut être réglée en 4 étapes de 208 à 142 mm sur simple pression d’un bouton sur la console centrale.

Le système d’échappement a été conçu par ABT Sportsline avec 4 grosses sorties chromées.

Les jantes chromées OZ Racing (plus massives et larges) en 18 pouces assoient la voiture au sol, chaussées de pneus offroad Pirelli Scorpion zero en 255/45 R18 99V. Malgré ses 1 805 kg, cette Audi allroad quattro peut atteindre 250 km/h (vitesse limitée électroniquement).

Enfin, une décoration spécifique composée de vitres teintées et de flammes argentées est présente sur la carrosserie entièrement peinte en noir. L’intérieur est d’origine avec le volant de l’Audi A6 C5 qui n’était pas disponible de série sur l’allroad de première génération.

Cette voiture a servi de prototype pour la version proposée par le préparateur : l’ABT AS6.

Ce modèle est la propriété d’Audi Tradition qui l’expose à certaines occasions.

Le film DVD de « Ski to the Max » est toujours disponible à la vente :

Photos : 4Legend.com / Willy Bogner – Vidéo : Willy Bogner