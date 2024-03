Ouverture d’un Audi Charging Hub à Francfort

Audi ouvre son sixième centre de recharge Audi Charging Hub à Francfort. Dans la rue Orber Straße, les conducteurs de voitures électriques de toutes marques peuvent recharger leurs véhicules avec une puissance allant jusqu’à 320 kW grâce à quatre stations de recharge haute puissance (HPC). Pendant que leur voiture se recharge, les usagers peuvent se divertir en visitant le Klassikstadt Frankfurt, situé à proximité. Audi s’est associée à cette entreprise située dans une ancienne usine classée historique qui possède une collection de voitures classiques anciennes et modernes de renommée internationale et offre une multitude de services. Les clients peuvent choisir parmi une large sélection de collations, de boissons et de repas chauds et les déguster dans un cadre attrayant et confortable. De plus, toutes les bornes de recharge Audi sont conçues pour être accessibles : un bras articulé, pour lequel un brevet a été déposé, des écrans réglables en hauteur et un large espace de manœuvre – dans un fauteuil roulant, par exemple – facilitent la recharge pour tous, y compris les personnes en situation de handicap.

Un nouveau lieu de recharge

Le bras articulé réduit le poids du câble de charge d’environ 60%. Ainsi, les clients en fauteuil roulant peuvent tenir le connecteur CCS d’une main et déplacer leur fauteuil roulant de l’autre. Un support de connecteur CCS optimise encore le fonctionnement pour les utilisateurs en fauteuil roulant, tandis qu’un auvent empêche le connecteur d’être mouillé. En outre, le bras articulé garantit un accès aisé à toutes les prises de charge, qu’elles soient situées à l’avant, à l’arrière, à gauche ou à droite du véhicule. Le conducteur n’a donc pas à manœuvrer son véhicule pour le mettre en position. La rétraction automatique du câble évite que le câble de charge ne devienne un risque de trébuchement ou qu’il ne bloque le passage des usagers en fauteuil roulant. De plus, il garde le câble au sec en permanence.

« Dans la région métropolitaine de Francfort, nous avons une forte densité de véhicules électriques. Dans le même temps, l’offre de bornes de recharge ne cesse d’augmenter. Le Charging Hub n’est pas seulement une possibilité de recharge supplémentaire bienvenue, mais il offre également aux usagers la possibilité de passer le temps d’attente dans le bâtiment Klassikstadt adjacent. », a déclaré Stephanie Wüst, Conseillère municipale de Francfort et Chef du département des affaires économiques, du droit et du marketing de la ville. La recharge rapide dans les centres-villes et à proximité est particulièrement importante pour les conducteurs qui ne peuvent pas recharger leur voiture chez eux ou au travail, note Mme Wüst.

Audi investit dans la recharge en centre-ville. « À Francfort, nous prévoyons environ 5 000 opérations de recharge par an. Nous nous attendons à ce que le taux de retour des clients soit aussi élevé que dans les autres sites. », explique Nikolai Senst, Responsable de la gestion du déploiement des charging hubs d’Audi. À Nuremberg, où Audi exploite depuis Décembre 2021 un centre de recharge composé de six bornes de recharge et d’un salon de 200 mètres carrés à l’étage, le taux de retour est d’environ 70%. Le centre est accessible aux conducteurs de toutes marques de voitures. Les clients d’Audi peuvent réserver un créneau de recharge en ligne via l’application myAudi.

Pour le centre de charge, Audi utilise des batteries de seconde vie provenant de véhicules d’essai démontés. Par conséquent, Audi peut utiliser la connexion basse tension disponible sur le site et n’a pas besoin d’installer un transformateur supplémentaire. Avec la capacité de stockage temporaire, un total d’environ 1,05 mégawattheure d’énergie est disponible pour les quatre points de charge – assez pour charger hypothétiquement 60 véhicules sans interruption.

Un accès facile pour tous les utilisateurs

À gauche et à droite des quatre points de recharge, les utilisateurs en fauteuil roulant disposent de suffisamment d’espace pour circuler. Les portes des véhicules peuvent être ouvertes complètement à tout moment. Le bras articulé fixé à l’extrémité supérieure de la paroi latérale permet de guider le câble de recharge vers chaque prise de recharge du véhicule avec un minimum d’effort. La prise de recharge est rangée dans un support situé à hauteur de la hanche, dans lequel elle se rétracte automatiquement. « Ces caractéristiques sont très utiles pour les personnes en fauteuil roulant que nous sommes. Au centre de recharge, je peux recharger sans avoir à demander de l’aide à des inconnus. », a déclaré Uwe Herrmann, client Audi, qui doit parfois demander de l’aide pour faire le plein d’énergie de sa voiture. De plus, les écrans réglables en hauteur permettent aux utilisateurs de lire plus facilement les informations sur l’état et la durée pendant et après le processus de charge. Audi contrôle également les installations autour de l’Audi charging hub pour détecter d’éventuels obstacles.

« Non seulement le centre de recharge Audi est l’endroit idéal pour permettre aux personnes souffrant d’un handicap physique de recharger rapidement et facilement leur voiture, mais tout le monde bénéficie du concept sans obstacle avec le bras articulé, le grand espace entre les stations de recharge et les écrans réglables en hauteur. Le bras articulé m’est d’une grande aide. », a déclaré Gerd Schönfelder, Ambassadeur de la marque Audi, 16 fois médaillé d’or en ski aux Jeux paralympiques d’hiver et 14 fois champion du monde. Schönfelder est amputé d’un bras et conduit une Audi Q4 e-tron équipée d’aides à la conduite installées à l’usine. En 2007, Audi a été le premier constructeur automobile à intégrer des aides à la conduite dans son configurateur. « L’ensemble des avantages de la recharge rapide, du confort, de la commodité et du prix est très attrayant. », a ajouté M. Schönfelder. Aux points de charge HPC, les clients Audi paient une charge à partir de 0,35 €/kWh en fonction de leur contrat.

Conseils et assistance virtuels

Après des essais à Berlin et à Munich, un concept de service client est également utilisé pour la première fois à Francfort : un personnel spécialement formé fournit des conseils et une assistance par le biais d’une caméra. Les conseillers peuvent vérifier le processus de chargement à distance. En cas de difficultés lors de l’authentification, ils peuvent indiquer la possibilité de payer par carte de crédit, par exemple. Audi propose également une assistance pour la mise en place du service Plug & Charge. Le service est accessible via une hotline. « Une offre qui a été très bien accueillie pendant la phase de test. », a déclaré Nikolai Senst.

Photos : Audi