Audi on track – Une Plateforme numérique dédiée aux fans d’Audi Sport pour les 24H du Nürburgring 2020

La course des 24 heures du Nürburgring est devenue une institution pour Audi Sport. De nombreuses victoires y ont été remportées au fil des années avec l’Audi R8 LMS. D’ailleurs Audi vient de dévoiler une série limitée afin de rendre hommage à la voiture de course via l’Audi R8 green hell. Face aux restrictions des spectateurs sur le site suite à la pandémie COVID-19 et pour tous ses fans, Audi Sport lance une plateforme web permettant de vivre la course à distance de manière immersive, intensive et interactive : l’Audi on track.

La course d’endurance de l’Eifel – se tenant du 26 au 27 septembre 2020 – va pouvoir se vivre en direct et en interactif pour la première fois derrière son écran. Les fans de la marque aux quatre anneaux vont être comblés.

« La majorité des fans fidèles doivent rester chez eux à l’époque du coronavirus et ne sont pas autorisés à visiter la course sur place. Ils devraient désormais pouvoir suivre notre course depuis leur salon d’une manière jamais vue auparavant. Une grande variété d’histoires et d’arrière-plans, des chaînes en direct, une superbe émission en studio et des éléments interactifs signifient que nos supporters pourront se plonger dans l’action comme jamais auparavant. », déclare Chris Reinke, responsable de l’Audi Sport customer racing.

Un flux live comprenant le chronométrage en direct des qualifications et toute la course en donne un aperçu. Trois caméras embarquées dans les voitures R8 LMS utilisées par Audi Sport portant les numéros #1, #3 et #29 offrent une vue unique du cockpit. Les données de télémétrie et d’autres informations complètent l’image en direct. Le présentateur légendaire de Radio Le Mans, John Hindhaugh, commentera en direct du studio l’évènement du vendredi au dimanche. Deux experts Audi se joindront à lui : Frank Biela (quintuple vainqueur du Mans) et Allan McNish (directeur de l’équipe de Formule E d’Audi Motorsport, vainqueur aux 24 Heures du Mans à deux reprises et champion du monde FIA ​​WEC).

La plate-forme numérique « Audi on track » (déjà ouverte et consultable) permet de faire découvrir à ses visiteurs l’environnement et le contexte de la course de l’équipe Audi Sport. De nombreux éléments interactifs permettent aux fans de se déplacer tout au long du week-end de manière variée et de s’impliquer eux-mêmes, par exemple via Photo Booth ou des questions aux pilotes de course.

Photos : Audi