Pour sa troisième apparition officielle au Wörthersee Tour en 2009, la marque aux quatre anneaux a voulu faire plaisir à ses fans venus de toute l’Europe en présentant le showcar Audi Q5 custom concept.

Des performances de haut niveau

À la mi-2008, Audi a présenté le nouveau moteur 3.0 V6 TFSI dans l’A6 C6 et plus tard dans le S4 B8. Grâce à la charge du compresseur, l’unité de trois litres mobilise jusqu’à 333 ch, assurant ainsi d’excellentes performances de conduite dans l’Audi S4.

L’idée d’Audi courant 2008, via certains apprentis, était de concevoir une version personnalisée et sportive de la première génération du Q5 en lui installant le nouveau moteur 3.0 V6 TFSI, combiné à la transmission intégrale quattro et à la boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports.

La pression de suralimentation a été augmentée et le système d’admission d’air a été modifié, produisant une puissance de 408 ch (300 kW) et un couple de 500 Nm.

Ce concept car a été équipé d’une entretoise spéciale pour le refroidissement. En plus d’une rigidité en torsion plus élevée de la carrosserie, il assure également un meilleur refroidissement du moteur.

Afin d’amener parfaitement l’immense puissance du V6 sur la route, le châssis de l’Audi Q5 custom concept a dû être profondément modifié. La voiture repose sur des jantes de 21 pouces à sept branches doubles, chaussées de pneus en 295/35 R21. Des freins en carbone céramique aux dimensions généreuses ont également été installés afin d’arrêter le SUV en toute sécurité.

L’Audi Q5 custom concept de 2009 passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes.Sa vitesse maximale est limitée à 250 km/h.

Un design plus sportif

Extérieurement, ce showcar se démarque par sa carrosserie élargie de 90 mm (par rapport au Q5 de série apparu en 2008), son abaissement de 60 mm, son aileron de toit, sa peinture spécifique mate en gris Daytona, ses jantes de 21 pouces, le fond des phares foncé et les divers accents rouges à contraste élevé. Lors du Wörthersee Tour 2009, le chiffre « 09 » en référence à l’année était présent sur les côtés. En 2010, pour les 30 ans du quattro, le concept a reçu les inscriptions latérales « 30 years of quattro ».

À l’intérieur, des pédales en aluminium, des sièges avant très profilés, des tapis de sol spéciaux et un lettrage de concept personnalisé sur le levier de changement de vitesse mettent en avant sa sportivité. À bord se trouvent, entre autres, le système de dynamique de conduite Drive Select, une aide au stationnement avec caméra de recul, une commande vocale, le Lane Assist ainsi qu’un contrôle automatique de la portée des phares et des feux de virage.

Photos : 4Legend.com / Audi