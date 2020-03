Automobili Lamborghini atteint des chiffres record au cours de l’exercice 2019

Au cours de l’exercice 2019 (du 1er janvier au 31 décembre), Automobili Lamborghini S.p.A. a atteint ses meilleurs résultats à tous les niveaux, entrant dans de nouvelles dimensions dans sa croissance annuelle. Le constructeur italien de super voitures de sport a surpassé tous les précédents objectifs commerciaux clés : les ventes, le chiffre d’affaires et la rentabilité ont atteint des niveaux sans précédent dans les 56 ans d’histoire de la marque. La célébration de ce succès à partir de 2019 est clairement éclipsée par l’importance et les incertitudes de la propagation mondiale du coronavirus, une situation exceptionnelle qui pose d’énormes défis pour le monde entier en 2020.

Déclaration de Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, PDG d’Automobili Lamborghini, a commenté : « Au cours de l’exercice 2019, Lamborghini a poursuivi son histoire de croissance soutenue, établissant de nouveaux sommets historiques pour tous les chiffres d’affaires clés. Tout en célébrant ces chiffres, nous devons souligner l’extraordinaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, tant du point de vue humain que corporatif, en raison de la propagation mondiale du coronavirus.

Notre pays vit une situation inattendue et au nom de l’entreprise, je tiens à remercier toutes les personnes, en particulier celles des secteurs des services, de la santé, des institutions et des forces de sécurité qui contribuent à gérer cette situation de crise d’une manière remarquable.

En quelques jours seulement, nos habitudes et nos relations interpersonnelles ont changé, ce scénario se reflétant dans le monde entier. Nous devons être prêts à réagir rapidement à ces nouvelles circonstances et de manière rationnelle et efficace. L’excellent début de l’année 2020, confirmé par les chiffres de vente des deux premiers mois, nous donne la bonne motivation pour être prêt et proactif face à ce défi entièrement nouveau et inimaginable.

Nos résultats 2019 reflètent le talent et le dévouement de tout le personnel Lamborghini dans le monde et nous les remercions ainsi que nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes sûrs de la force, de l’énergie, de l’enthousiasme, de la passion et du caractère délibéré qui caractérisent les femmes et les hommes de Lamborghini, y compris en ces temps difficiles. En nous appuyant sur nos résultats jusqu’à présent, nous continuons de nous préparer à une croissance durable et à de nouvelles opportunités en matière d’innovation et de technologie afin d’atteindre de nouveaux jalons futurs. »

L’année 2019 en chiffres

Le chiffre d’affaires a augmenté de 28%, passant de 1,42 milliard à 1,81 milliard d’euros en 2019. La croissance des ventes mondiales a été encore plus forte, augmentant de 43% à 8 205 unités livrées à des clients avec des records de vente dans toutes les grandes régions : Amérique, EMEA et Asie Pacifique. Au cours de sa première année de pleine disponibilité sur le marché, le Super SUV Lamborghini Urus a été vendu à 4 962 unités, poursuivant sa forte dynamique de vente. Ce succès a été complété par une solide performance commerciale des deux gammes de modèles de super voitures de sport, l’Aventador (1 104 unités) et l’Huracán (2 139 exemplaires).

De plus, de nouvelles embauches ont porté le nombre d’employés à 1 787 fin 2019. Lamborghini a de nouveau été confirmé en 2019 comme l’un des employeurs les plus attractifs, obtenant la certification Top Employer Italia pour la septième année consécutive. Au fil des années, elle a mis en place des politiques innovantes de gestion du capital humain, basées d’une part sur le renforcement des compétences individuelles et d’autre part sur la promotion des valeurs sociales et de la responsabilité éthique des entreprises. À cet égard, les projets dans les domaines de la diversité et de l’inclusion comprennent le système d’égalité de rémunération pour les employés féminins et masculins ayant les mêmes qualifications et les mêmes rôles, et des initiatives promouvant l’égalité parentale.

Lamborghini maintient un portefeuille de produits attrayant et une forte présence commerciale mondiale avec 165 concessionnaires desservant 51 pays. L’année 2020 voit le lancement des livraisons des nouveaux dérivés de l’Huracán EVO ainsi que de la Lamborghini Sián : une super voiture de sport hybride en édition limitée, aux côtés d’autres présentations prévues. Les impondérables restant dus à la situation actuelle du coronavirus, il est encore trop tôt pour donner une prévision détaillée des impacts sur le développement des affaires en 2020.

Photos : Lamborghini