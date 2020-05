Firestone Winterhawk 4 – La nouvelle génération de pneus hiver

Firestone, la marque américaine de pneus appartenant à Bridgestone, a lancé la 4ème génération de sa gamme de pneus hiver phare : le Firestone Winterhawk 4. Conçu pour les voitures particulières et les SUV, le Firestone Winterhawk 4 est un pneu hiver robuste offrant d’excellentes performances dans toutes les conditions météorologiques hivernales et le tout à un excellent rapport qualité-prix.

Un pneu créé grâce à des milliers d’utilisateurs

Le nouveau pneu Firestone Winterhawk 4 a été conçu pour offrir un contrôle et une maniabilité optimaux par temps froid et imprévisible. Conçus pour les conducteurs européens par des conducteurs européens, plus de 20 000 utilisateurs finaux ont été interrogés pour guider le développement du nouveau Firestone Winterhawk 4. Les informations qu’ils ont données sur leurs défis de conduite au quotidien, ainsi que leur besoin d’un pneu d’hiver qui fonctionne aussi bien dans la neige et sur route humide, a aidé les ingénieurs de Firestone à développer les pneus hiver recherchés par les conducteurs.

Nouvelles technologies

Le Firestone Winterhawk 4 bénéficie d’un contrôle optimal sur la neige et la glace grâce à une conception de motif optimisée. De même, un nombre plus élevé de rainures latérales sur la zone d’épaule du Firestone Winterhawk 4 permet un mécanisme de creusement amélioré sur la neige et la glace et une pression de contact optimisée pour une courte distance d’arrêt en conditions hivernales. Le pneu applique également une conception de rainure en zigzag pour améliorer l’adhérence.

Ces caractéristiques de conception se combinent pour donner au Firestone Winterhawk 4 des performances exceptionnelles sur la neige et un excellent freinage sur sol mouillé. En plus de ses excellentes performances de freinage sur neige, le pneu offre une traction sur neige sept pour cent supérieure à celle de son prédécesseur, le Firestone Winterhawk 3. Le nouveau Winterhawk 4 présente également des performances de freinage sur sol mouillé améliorées par rapport à la génération précédente, avec une distance d’arrêt quatre fois plus courte. Cela a permis au pneu de se voir attribuer la note B en adhérence sur sol mouillé.

Emilio Tiberio, directeur technique et chef de l’exploitation chez Bridgestone EMIA, a commenté ce nouveau pneu : « Firestone a toujours fourni des pneus d’un bon rapport qualité-prix qui offrent des performances solides et fiables pour un voyage en toute sécurité. Par dessus tout, l’hiver est la saison qui présente les plus grands défis de conduite. Performant sur la neige, le mouillé et la glace, le Winterhawk 4, le dernier pneu hiver de Firestone, est conçu pour aider les conducteurs européens à surmonter ces défis et à rester en sécurité et en contrôle sur les routes d’hiver dans toutes les conditions météorologiques. »

Disponibilité et dimensions

Le nouveau pneu Winterhawk 4 de Firestone sera disponible à partir de juin 2020 dans 94 tailles, du 14 au 20 pouces, couvrant les petites voitures aux gros SUV.

Photos : Firestone