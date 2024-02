Essai longue durée pneu hiver Firestone Winterhawk 4 – Performant ?

Pour la saison hivernale 2022-2023 et un peu début 2024, changement radical de voiture et de catégorie de pneus : Adieu la voiture compacte pour un SUV plus lourd et l’adoption d’un pneu hiver milieu de gamme de grande dimension et non plus premium. Le choix s’est porté sur le pneu hiver Firestone Winterhawk 4, fabriqué par une marque appartenant à Bridgestone. Lancé en 2020, ce pneu hiver est destiné aux voitures particulières et aux SUV, promettant offrir d’excellentes performances dans toutes les conditions météorologiques hivernales et le tout à un excellent rapport qualité-prix. Mais est-ce bien le cas après plus de 40 000 km parcourus en Europe en hiver sur un peu plus d’1 an ?

Un pneu hiver milieu de gamme

Le pneu hiver Firestone Winterhawk 4 a été conçu pour offrir aux conducteurs européens des conditions de roulage optimales par temps froid et notamment en hiver. Le développement de ce pneu hiver milieu de gamme (ne se positionnant pas dans la catégorie des marques haut de gamme comme Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, Pirelli, …) a été guidé par plus de 20 000 utilisateurs finaux interrogés.

Les informations qu’ils ont données sur leur conduite au quotidien, ainsi que leur besoin d’un pneu d’hiver – qui fonctionne aussi bien dans la neige, sur la glace, sur route humide mais aussi sur chausse sèche – a aidé les ingénieurs de Firestone à développer ce pneu hiver.

Le Firestone Winterhawk 4 bénéficie d’un contrôle optimal sur la neige et la glace grâce à une conception de motif optimisée. Le profil en V de la bande de roulement du pneu intègre un nombre plus élevé de rainures latérales sur la zone d’épaule, permettant un mécanisme de creusement amélioré sur la neige et la glace et une pression de contact optimisée pour une courte distance d’arrêt en conditions hivernales. Le pneu applique également une conception de rainure en zigzag pour améliorer le grip, notamment sur la neige et la glace.

Le pneu hiver Winterhawk 4 de Firestone est disponible dans 94 tailles, du 14 au 20 pouces, couvrant les petites voitures aux gros SUV.

Un essai de longue durée sur plus de 40 000 km

Pour cette nouvelle saison automnale et hivernale d’essai, un SUV classique a été utilisé sur plus de 40 000 km (uniquement sur la partie hivernale et une fin d’automne) afin de se rendre bien compte de la qualité et des défauts du pneu hiver Firestone Winterhawk 4. Habitué à essayer des pneus premium sur de très longues distances et périodes, il était bien de changer et tester un pneu hiver plus accessible et offrant moins de technologies de pointe par rapport aux marques haut de gamme.

Le véhicule utilisé, un Renault Kadjar essence de 140 ch, est chaussé de jantes en 19 pouces nécessitant des pneus en 225/45 R19 96V XL. Dans cette monte, il n’existe pas un trop grand choix de pneu milieu de gamme offrant – sur papier – un bon rapport qualité / performances / prix. Le choix s’est tourné vers le Winterhawk 4 assez méconnu et intéressant à découvrir.

Ayant l’occasion de beaucoup rouler en Europe dans le cadre de mes différentes activités personnelles et professionnelles, j’ai toujours eu pour habitude d’avoir sur mes divers véhicules des pneus adaptés aux saisons : pneus hiver à la fin de l’automne jusqu’à la fin de l’hiver et pneus été pour le reste du temps.

Durant mes très nombreux trajets, alternant trajets quotidiens aux alentours du domicile avec de très longs trajets de plusieurs centaines de kilomètres voire milliers de kilomètres sur divers types de routes, altitudes et conditions climatiques, j’ai pu me faire une réelle expérience du comportement de ce pneu hiver.

Les conditions routières ont toutes été rencontrées pour un climat européen : temps sec froid et chaud (plus de 20°C en hiver), chaussée humide voire pluie diluvienne avec de nombreuses zones d’aquaplaning, tempête de neige, chutes de neige, chaussée entièrement enneigée, verglas, …

Divers types de routes ont été empruntées avec une grande majorité en France, en Allemagne et en Suisse : routes urbaines, chemins communaux, départementales, nationales, autoroutes et même un peu de tout-terrain. Des pointes de vitesses jusqu’à plus de 200 km/h ont également parfois été faites avec ces pneus sur des portions d’autoroutes allemandes sans limitation de vitesse.

Neuf, le pneu offre une efficacité assez bluffante, avec notamment un excellent grip sur la neige. Sur sol mouillé, notamment lors de fortes averses, l’accroche et évacuation de l’eau se ressentent avec une bonne maniabilité, notamment en virage et lors de changement de direction.

Sur route seiche, la tenue de route est excellente avec un bruit contenu du pneu, un pneu hiver étant souvent plus bruyant qu’un pneu été. Ce pneu offre un rebord permettant de bien protéger la jante des coups de trottoirs accidentels. C’est un réel plus avec de grosses jantes de 19 pouces.

Jusqu’à 4,5 mm d’épaisseur de gomme restante – atteinte en 30 000 km, le pneu est très sécuritaire et performant par tous temps, à toutes températures et à toutes vitesses. Je ne m’attendais pas à faire cette constatation pour cette gamme de pneumatiques.

En s’approchant du témoin des 4 mm matérialisé par une étoile sur le dessus (limite légale en Autriche et préconisée par de nombreux fabricants de pneumatiques afin de changer les pneus pour une sécurité et des performances optimales), le pneu commence à perdre progressivement en efficacité avec quelques patinages sur route humide lors de fortes accélérations. Ce point est assez désagréable d’autant que le véhicule est loin d’être sportif.

Le grip sur la neige fraiche et tassée est encore assez bon, mais légèrement dégradé, notamment en phase de freinage et lors de montée de côte. La voiture reste néanmoins bien maniable en courbes et sécurisante.

En-dessous des 4 mm de gomme restante, ses qualités routières restent bonnes avec une légère baisse du grip sur chaussée très humide (un peu de sous-virage). Le pneu garde une bonne qualité directionnelle mais la distance de freinage s’allonge. Sur la neige et chaussée verglacée, le grip latéral est mis à défaut et une plus grande anticipation est de mise. Clairement, c’est à ce moment que les pneus doivent être vérifiés en terme d’usure égale et de sculptures.

Les rainures en zigzag typiques des pneus hiver commencent à bien disparaitre tout comme certaines rainures permettant l’évacuation de l’eau.

Après plus de 40 000 km parcourus en saison hivernale (ce qui est déjà inattendu), les pneus avant (qui ont été permutés un fois) ont terminé à 3,3 mm d’usure et à l’arrière à 4 mm au témoin. Pour ma part, une légère usure intérieure sur 2 pneus ont déclenché leur changement pour 4 nouveaux pneus hiver. Ne comptez pas faire plus de 45 000 km avec ce pneu sans vous mettre en danger dans certaines conditions climatiques.

Avis

L’essai du pneu hiver Firestone Winterhawk 4 fut une bonne expérience, m’ayant permis de découvrir sur du long terme un pneu milieu de gamme qui m’a globalement assez bluffé par ses performances au regard de son prix bien plus bas que des pneus plus avancés technologiquement issus d’autres fabricants plus haut de gamme.

Ses caractéristiques de conception permettent d’offrir d’excellentes performances sur la neige et un excellent freinage sur sol mouillé tout en permettant une très bonne maniabilité, notamment en situation d’évitement d’urgence (par exemple une traversée de cerf en pleine nuit en sortie de virage).

La distance d’arrêt est assez courte, notamment sur la neige et surtout sur sol mouillé. Il a d’ailleurs la note B en adhérence sur sol mouillé, ce qui le classe à une bonne position par rapport à d’autres pneus concurrents.

Firestone propose un pneu hiver à un très bon rapport qualité-prix avec de solides performances sur des dizaines de milliers de kilomètres. Par rapport à d’autres pneus hiver plus haut de gamme, le Winterhawk 4 présente une longévité moins bonne à partir de la limite des 4 mm avec une dégradation croissantes des performances. On trouve mieux sur le marché, mais pour plus cher. Dans sa gamme, il se positionne en haut du classement.

Pour des personnes comme moi qui roulent beaucoup, ce n’est pas le pneu idéal, malgré ses nombreuses qualités qui sont réelles. Au contraire, pour ceux et celles qui ne roulent pas autant (une très grande majorité des conducteurs), ce pneu hiver est un excellent bon choix que je recommande fortement, surtout si vous avez un budget limité.

Photos : 4Legend.com