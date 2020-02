Formule E – Une mauvaise course pour les Audi e-tron FE06 à Mexico

Après trois victoires consécutives, Audi Sport ABT Schaeffler a dû se contenter de la 6ème place pour Lucas di Grassi dans la course de Formule E 2020 à Mexico. Son coéquipier Daniel Abt a pu démarrer la course après un accident majeur lors des essais, grâce à un énorme effort d’équipe.

En 2018, Daniel Abt a célébré sa toute première victoire de Formule E sur le circuit Autódromo Hermanos Rodríguez. Cette fois, le jour de la course semblait terminé pour l’Allemand dès 8 heures du matin : en raison d’un problème de communication logicielle, Abt s’est écrasé dans les barrières à la fin d’une ligne droite.

« Ce fut l’impact le plus violent de ma carrière », a déclaré Abt, qui a été transporté par hélicoptère à l’hôpital pour des examens par précaution. « Je suis heureux que les voitures soient si sûres et que j’ai survécu aujourd’hui presque indemne. Ce fut une grande réussite de mon équipe que de préparer la voiture à repartir. Mais bien sûr, il était clair que ce serait une course très difficile pour moi en partant des dernières places et sans pratiquement aucune pratique. Il s’agit maintenant de se remettre en forme avant Marrakech. »

Lucas di Grassi s’est frayé un chemin jusqu’à la 6ème place en partant de la 15ème place sur la grille dans une autre course de Formule E spectaculaire devant une foule impressionnante. Cela a permis au Brésilien de défendre sa 5ème position au classement des Pilotes du championnat 100% électrique.

« Ce fut une course difficile », a déclaré di Grassi. « Bien que nous ayons marqué de bons points, je ne suis pas satisfait à 100%. Nous n’avions pas le rythme en course pour monter encore plus haut. Nous devons travailler dur pour devenir plus forts en qualifications, mais aussi en course. »

« Ce fut une journée mouvementée pour nous, a déclaré le directeur de l’équipe, Allan McNish. « Pour Daniel, ça a mal commencé avec le crash, et pour Lucas, avec les qualifications difficiles, cela ne s’est pas très bien passé non plus. Mais, nous avons quand même marqué des points importants. Passer de la 15ème à la 6ème place conserve Lucas dans le combat pour le titre. Que Daniel ait pu commencer était un grand effort d’équipe. Ce ne fut pas une journée facile pour nous, mais nous sommes déjà pleinement concentrés sur la prochaine course à Marrakech. »

Le E-Prix de Mexico s’est soldé par une déception pour l’équipe cliente Audi Envision Virgin Racing. Après une solide performance de qualification avec les 5ème et 6ème positions sur la grille, l’équipe n’a marqué aucun point dans la course. Sam Bird avait un podium bien en vue lorsqu’il a fait un sortie de piste peu avant la fin de la course lors d’une bataille intense. Robin Frijns était également dans le groupe de tête avant d’être impliqué dans une collision sans faute de sa part et a abandonné les points.

La prochaine manche de Formule E se tiendra le 29 février 2020 à Marrakech au Maroc.

Résultats

1 – Mitch Evans (Jaguar)

2 – António Félix da Costa (DS Techeetah)

3 – Sébastien Buemi (Nissan)

6 – Lucas di Grassi (Audi e-tron FE06)

12 – Robin Frijns (Audi e-tron FE06)

Photos : 4Legend.com