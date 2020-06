Stream & Chat : Semaines d’informations numériques pour les apprentissages chez Audi

Du 15 au 25 juin 2020, les diplômés du secondaire intéressés pourront pour la première fois obtenir des informations sur les apprentissages chez Audi via la diffusion en direct et le chat. Les formateurs et les apprentis fourniront des informations sur les différents domaines d’apprentissage.

Des techniciens en mécatronique et informaticiens aux assistants médicaux, Audi aide les jeunes à démarrer leur carrière sur ses sites d’Ingolstadt et de Neckarsulm depuis plus de 70 ans. Audi combine des principes théoriques et un transfert de connaissances pratiques dans 18 métiers d’apprentissage viables. Les lycéens et diplômés intéressés peuvent postuler via le site Audi Careers à partir du 22 juin 2020. Les programmes pour les jeunes professionnels débuteront ensuite en septembre 2021.

Du 15 au 25 juin, les jeunes intéressés auront un aperçu en ligne précoce de l’éventail des carrières chez Audi et pourront en apprendre davantage sur certains apprentissages sur les sites d’Ingolstadt et de Neckarsulm. Dans les sessions virtuelles, les apprentis et les formateurs offriront des conseils sur tous les aspects des domaines de carrière et répondront à toutes les questions sur la formation en direct. Pour vous inscrire à une session d’information, envoyez votre nom, votre adresse e-mail et la ou les dates et heures que vous préférez à ausbildungsmarketing@audi.de à Ingolstadt et à ausbildung-ne@audi.de à Neckarsulm. Les dates et heures peuvent être consultées sur «Apprenticeship at Audi».

« Surtout en cette période de transformation actuelle, nous avons besoin des idées nouvelles et de la participation de jeunes courageux pour repositionner Audi », a déclaré Christoph Hermreck, chef de la coordination de la formation professionnelle Audi à Ingolstadt. C’est pourquoi l’apprentissage est si important chez Audi. « Nous voulons que nos apprentis chez Audi puissent grandir et se développer en tant qu’individus », a ajouté Johann Fandrich, Coordinateur de la formation professionnelle Audi à Neckarsulm. Pour ce faire, Audi propose une formation solide et axée sur la pratique dans les compétences tournées vers l’avenir liées aux automobiles et systèmes connectés, à la gestion des données et aux systèmes de communication modernes. Par exemple, pour la première fois au cours de l’année de formation 2021, il y aura des apprentissages dans les domaines de carrière de spécialiste en informatique, d’assistant de gestion numérique et de numérisation (ancien assistant de gestion informatique).

Citations

Ibrahim Sanli, technicien en mécatronique automobile, 1ère année d’apprentissage, Audi Neckarsulm : « Au début, je voulais vraiment étudier à l’université, mais après deux semestres, j’ai réalisé que c’était trop théorique et que cela ne me convenait pas. Maintenant, pendant ma formation chez Audi, j’aime le travail d’équipe et pratique le meilleur! Pendant toute la durée de la formation, nous travaillons en groupe et nous organisons de manière autonome avec le soutien de nos formateurs. Et c’est toujours passionnant : la transition vers la mobilité électrique crée de nombreux nouveaux emplois aux interfaces entre la mécanique, l’électronique et l’informatique. En tant que futur technicien en mécatronique automobile, j’aide à façonner la mobilité du futur! »

Sandro Waha, assistant de gestion informatique, 2ème année d’apprentissage, Audi Ingolstadt : « Il était important pour moi de me former pour une carrière qui a un avenir. J’avais également pensé à étudier à l’université – mais je voulais d’abord acquérir une expérience pratique. Je peux encore terminer mes études universitaires plus tard, car Audi offre d’excellentes options. Ce qui m’a particulièrement attiré dans ma recherche d’un apprentissage, c’est le fait que je passerai par divers services pendant mon apprentissage et, ce faisant, j’aurai un large éventail de connaissances sur l’entreprise. L’année dernière, j’ai eu la chance de travailler pour Lamborghini en Italie pendant trois mois. C’était incroyable. Partir à l’étranger après mon apprentissage? Certainement! »

Susanne Resnik, responsable des apprentissages en technologies de l’information et mécatronique spécialisées, Audi Ingolstadt : « Chez un constructeur automobile, tout le monde pense qu’il ne produit que des voitures. Mais rien ne fonctionne ici sans informatique, par exemple – ni dans la voiture, ni dans la production, ni dans d’autres domaines. Et c’est exactement là que nous intervenons avec les apprentissages. Dans la formation pour devenir un spécialiste informatique, par exemple. Nous proposons ici deux domaines clés : nous formons spécifiquement les apprentis à la spécialisation de développement d’applications et de logiciels intelligents utilisant divers langages de programmation. Et les apprentis en spécialisation de réseautage numérique apprennent à s’assurer que le logiciel fonctionne et que les données arrivent là où elles appartiennent. Pour cela, ils doivent également connaître leur chemin autour du matériel. C’est ce qui rend un apprentissage en tant que spécialiste informatique si incroyablement polyvalent et important pour l’avenir. »

Photos : Audi