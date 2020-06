Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect – Un pneu UHP connecté

Le nouveau pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect a été conçu en intégrant un conteneur destiné à recevoir un capteur, ce qui fait de lui le premier pneu de série 100% Connectable. Les utilisateurs n’ont alors plus qu’à y insérer les capteurs de la solution Michelin Track Connect afin de profiter des multiples fonctionnalités de l’ensemble et optimiser encore plus leurs performances lors de roulages sur circuit. Dédié à 80 % au circuit et 20 % à la route, le pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect conserve une grande polyvalence pour une utilisation quotidienne tout en offrant un haut potentiel sur piste.

Nouvelle architecture pour plus de stabilité et plus de sécurité

Pour combiner à la fois un excellent ressenti et une grande efficacité, le nouveau pneu Michelin Pilot Sport Cup2 Connect associe dans sa construction deux nappes polyester, deux nappes acier et une nappe polyamide. Il bénéficie également de plusieurs technologies de pointe :

– Wavy Summit Architecture : ondulation des nappes sommet par l’ajout de caoutchouc sous le câble d’acier structurel du pneu, ce qui a pour bénéfice de diminuer le temps de réponse et d’augmenter la sensation de sportivité au volant.

– Dynamic Response Technology : ceinture hybride en aramide et nylon de haute densité qui favorise la précision de conduite et le comportement du pneu sous sollicitation. Cette ceinture, qui se situe juste en-dessous de la bande de roulement, est à la fois très

résistante et légère. Ainsi, à poids équivalent, le nylon et l’aramide associés sont cinq fois plus résistants que l’acier.

Ces améliorations techniques autorisent des vitesses de passage en courbe plus élevées et une excellente stabilité à haute vitesse. Sur circuit, cela se traduit par de meilleurs temps au tour et davantage de sécurité sur piste comme sur route.

(selon une étude interne réalisée avec une Porsche 911 GT3 type 991 équipée de Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect en dimensions 245/35 ZR20 et 305/30 ZR20, sur le circuit de Valencia et Renault Megane 3 RS équipée de Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect en dimensions 235/35 ZR19 circuit de Charade et Ladoux N°3, après 10 tours, en comparaison avec la génération précédente Michelin Pilot Sport Cup 2).

Nouvelle bande de roulement pour un meilleur contrôle et une plus grande longévité

– Bi Compound Technology : la sculpture asymétrique non directionnelle de la bande de roulement du pneu Michelin Pilot Sport Cup2 Connect utilise la technologie « Bi-Compound » avec sur le côté extérieur un élastomère spécifique dont la souplesse est adaptée pour apporter un maximum d‘adhérence sur sol sec dans les virages serrés et côté intérieur un élastomère plus rigide, qui optimise le guidage, la précision et le contrôle.

– High Molecular Chain : le pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect bénéficie d’un nouveau mélange de gomme avec des « élastomères fonctionnels », permettant d’obtenir un matériau plus homogène et une meilleure résistance au roulement (efficacité énergétique), mais également une adhérence plus forte sur sol mouillé grâce à un dosage plus important de silice fine.

– Track Longevity Technology 2.0 : des renforts sur l’épaule extérieure rendent le pneu plus résistant à l’usure en usage circuit et permettent d’augmenter la performance et de la maintenir tour après tour.

Des bénéfices démultipliés sur piste, encore plus avec Michelin Track Connect

Grâce à ces technologies, le pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect (voir notre essai sur circuit avec la solution Track Connect) enrichit non seulement l’expérience de conduite d’un point de vue subjectif (contrôle de la direction et tenue de route grâce à une empreinte au sol optimisée) mais aussi de manière objective. Il est en effet plus rapide de 7,29 s après une série de 10 tours que l’ancien pneu Michelin Pilot Sport Cup 2. L’utilisation de Michelin Track Connect permet – grâce aux recommandations de pressions optimales transmises par l’application – de rouler encore plus vite et plus longtemps avec un gain de 7,40 s.

Homologation en première monte chez BMW

La BMW M2 CS sera la première voiture équipée en première monte de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect (en 245/35 ZR19 93Y XL à l’avant et 265/35 ZR19 98Y XL à l’arrière), faisant de celui-ci le premier pneu sportif connectable avec marquage constrcuteur.

Disponibilité et dimensions

Disponible également sur le marché du remplacement dans 41 dimensions (95% de couverture du marché) pour des jantes de 17 à 21 pouces, le pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect est compatible avec la majorité des sportives du marché, développant de 200 ch à plus de 750 ch. Il s’adresse aux pilotes débutants ou expérimentés, leur permettant d’augmenter leur expérience de conduite sur circuit, et d’améliorer leur temps au tour.

Photos : 4Legend.com / Michelin / BMW