Bugatti Düsseldorf présente la nouvelle Chiron Pur Sport

La quatrième étape de sa tournée européenne exclusive a mené la Chiron Pur Sport à Düsseldorf. Avec sa promenade idyllique le long le Rhin, ses longues allées comme la « Königsallee » et la « Kulturallee », la ville crée une ambiance qui fait penser à l’art de vivre à la française. Le showroom de Düsseldorf était alors un endroit où l’hypersportive française se sentait chez soi.

Bugatti Düsseldorf a présenté la nouvelle Chiron Pur Sport sur 120 m² d’espace d’exposition. En tant que partenaire de service d’excellence, Bugatti Düsseldorf offre à ses clients des services exclusifs et un savoir-faire spécial.

« La nouvelle Pur Sport inspire non seulement notre équipe de Bugatti Düsseldorf et nos clients, mais le monde automobile tout entier. Ce fut un grand honneur pour nous de présenter cette voiture hyper sportive exceptionnelle », dit Tobias Dorn, General Manager de Bugatti Düsseldorf. Sur son chemin vers le showroom, la Pur Sport est passée par un quartier également très exceptionnel : Le « Medienhafen » de Düsseldorf avec les bâtiments emblématiques de Frank Gehry représente l’un des monuments les plus célèbres de la ville.

Photos : Bugatti