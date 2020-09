L’Audi Q5 2020 se classe parmi les 10 meilleures voitures pour les amoureux des chiens

L’Audi Q5 2020 a été nommée par Autotrader comme l’une des 10 meilleures voitures pour les amoureux des chiens. Les critères de choix se portent sur de véhicules de grande série possédant des fonctionnalités visant à assurer la sécurité des humains et des chiens sur la route. Les produits pour animaux de compagnie «Road Dog» sont maintenant disponibles au sein d’Audi Collection pour un style Audi supplémentaire.

Avec la baisse des vols et une augmentation du nombre de voyages sur la route au cours de l’été, les rédacteurs d’Autotrader ont organisé cette année la liste des 10 meilleures voitures pour les amoureux des chiens pour s’assurer que les propriétaires d’animaux voyagent dans des véhicules offrant le confort, la commodité et la sécurité dont toute famille a besoin.

L’Audi Q5 2020 a été saluée pour sa taille idéale, ses surfaces de sièges en cuir de série aux États-Unis et son expérience de conduite. Autotrader a également mis en évidence les accessoires Audi adaptés aux chiens, notamment des tapis de sol toutes saisons, une housse de protection pour les sièges arrière et des harnais pour chiens disponibles dans différentes tailles.

Le modèle le plus vendu de la marque offre les performances sportives d’une berline et la polyvalence d’un SUV. Doté d’une excellente dynamique de conduite, d’un design surélevé et d’un espace intérieur haut de gamme, l’Audi Q5 est équipée d’un moteur quatre cylindres TFSI de 2,0 litres et d’une transmission S tronic à sept rapports.

Accessoires Audi pour animaux de compagnie

La housse de protection pour siège arrière pour animaux de compagnie disponible en accessoire Audi protège les sièges arrière, les panneaux latéraux et les portes arrière de votre Audi de la saleté, des poils et de toute autre usure liée aux animaux. Fabriquée à partir d’un matériau imperméable, la housse de protection pour sièges arrière pour animaux de compagnie comprend un système de fermeture à glissière variable qui permet aux chiens d’entrer et de sortir par les portes latérales arrière.

Le harnais pour chien Audi (disponible en différentes tailles de S à XL) est conçu pour aider à sécuriser les chiens dans les véhicules Audi. Les ceintures peuvent être rapidement et facilement attachées au siège arrière pour transporter les chiens en toute sécurité.

Les accessoires Audi proposent une variété de tapis protecteurs toutes saisons faciles à nettoyer et qui aident à protéger les planchers et moquettes des véhicules Audi des éléments et des animaux domestiques.

Audi Collection propose désormais une variété d’articles, des tipis pour animaux de compagnie aux bandanas élégants. Découvrez la nouvelle collection Road Dog pour donner à vos animaux un style Audi à la maison et en déplacement.

Photos : Audi