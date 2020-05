Redémarrage de la production des modèles Audi à Neckarsulm

La production sur le site Audi de Neckarsulm a également repris le 4 mai 2020 avec l’assemblage de véhicules de toutes les séries. Tout d’abord, l’assemblage des séries B et C s’effectue en un seul quart de travail. Dans la chaîne de montage A8, deux équipes seront opérationnelles cette semaine pour assurer les marchés individuels, avant de passer en opération à équipe unique à partir du 11 mai. Fin avril, des métiers en amont tels que l’atelier de presse, l’atelier de carrosserie et l’atelier de peinture ont démarré pas à pas tout au long du processus de production. En raison de la situation actuelle, la production a été arrêtée de manière contrôlée à la mi-mars. Cette semaine, environ 4 000 employés Audi travaillent dans les zones de production directe telles que l’atelier de presse, l’atelier de carrosserie, l’atelier de peinture, l’assemblage et les zones adjacentes telles que la logistique.

Helmut Stettner, directeur de l’usine de Neckarsulm : « Au cours des derniers jours, nous avons méticuleusement préparé le redémarrage dans le cadre des mesures de précaution requises et des règles de distance applicables. C’est une étape importante pour l’entreprise et l’emplacement où les voitures quittent à nouveau nos lignes. Néanmoins, la situation reste difficile, en particulier en ce qui concerne les fournisseurs et la demande mondiale, et continue de nécessiter beaucoup de flexibilité. »

Stefanie Ulrich, responsable des ressources humaines sur le site de Neckarsulm : « Certains de nos collègues retournent maintenant sur leur lieu de travail dans l’usine. La santé et la sécurité de nos employés sont toujours notre priorité absolue. Nous avons donc examiné chaque travail de manière intensive et mis en place de nombreuses mesures pour assurer la santé de nos collaborateurs. »

Les mesures développées au sein d’équipes d’experts transversaux vont du trajet domicile-travail au séjour en entreprise en passant par les mesures de protection individuelle sur le lieu de travail concerné. Ils comprennent, par exemple, des règles spécifiques de distance et d’hygiène, des itinéraires de marche adaptés au sein de l’usine pour éviter les contacts et l’obligation de protéger la bouche et le nez dans les zones où des distances de 1,5 mètre ne sont pas possibles. Tous les employés ont été informés par écrit au préalable et reçoivent des instructions de travail de leurs managers le premier jour de travail.

Photos : Audi