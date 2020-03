Rétrospective des 7 générations de Porsche 911 Turbo – De 1974 à 2020

Avec la présentation de la dernière génération de la Porsche 911 Turbo, replongeons dans le passé afin de (re)découvrir tous les modèles mêmes exclusifs des 7 générations de Porsche 911 Turbo, de 1974 à 2020 : 930, 964, 993, 996, 997, 991, 992.



Histoire

Le terme «turbo» était autrefois synonyme de fourniture de puissance brutale et soudaine. Aujourd’hui, les moteurs turbocompressés établissent des normes en termes d’efficience énergétique et de fluidité.

Visuellement, le turbo est un organe mécanique qui ressemble à la coquille d’un escargot, mais il permet d’offrir un surcroit de puissance au moteur et permet à la voiture d’avancer beaucoup plus rapidement que l’animal! Depuis le début des années 1970, Porsche fait confiance aux turbocompresseurs pour augmenter ses performances. En 1973, la technologie a passé son baptême du feu du sport automobile avec brio à bord de la puissant Porsche 917/30. Avec plus de 1 100 ch (809 kW), la voiture de course ouverte a laissé loin derrière ses adversaires de la série de courses nord-américaine CanAm. Un an plus tard, la technologie, unique à l’époque dans les voitures de sport, a fêté ses débuts dans une Porsche de série. Avec la 911 Turbo, développant initialement jusqu’à 260 ch (191 kW), la marque rejoint enfin le cercle d’élite des constructeurs de voitures de sport de hautes performances.

Pour commencer, Porsche n’avait prévu que cinq cents unités de la série 930 – comme on l’appelait en interne – car c’était le nombre d’unités requises pour l’homologation en sport automobile. La demande agréablement élevée pour la voiture aux ailes élargies et équipée d’un aileron arrière imposant a provoqué une refonte rapide de cette décision. En 1977, la première amélioration a été apportée à la 911 Turbo – sa cylindrée est passée de 3,0 à 3,3 litres et sa puissance a atteint 300 ch (220 kW). Mis à part quelques modifications plus petites, la 911 type 930 est restée dans la gamme de produits presque inchangée jusqu’en 1988. Elle a jeté les bases d’une success story turbo qui entame actuellement son dernier chapitre avec la génération 992 de la 911.

Technologie

Le principe de base de l’augmentation des performances au moyen d’un turbocompresseur s’applique toujours aujourd’hui : après l’allumage et la course de puissance, le mélange brûlé s’échappe dans le système d’échappement via les soupapes d’échappement à une pression si élevée qu’il peut entraîner une turbine à des vitesses élevées. Un arbre relie la turbine à une roue de compresseur, qui à son tour aspire plus d’air frais dans la chambre de combustion du côté admission, assurant ainsi une combustion plus efficace.

Mais la technologie n’est pas sans inconvénients. D’une part, il y a les températures élevées que le turbocompresseur peut atteindre. Le carter de turbine en forme de spirale peut chauffer jusqu’à 1 000 degrés Celsius et doit être protégé en conséquence, du côté du compresseur également. Idéalement, l’air de suralimentation ne doit pas être supérieur de plus de vingt degrés à la température ambiante avant d’entrer dans le cylindre. Si la différence est plus grande, l’air perd trop de densité, ce qui nuit au processus de combustion. Le contrôle de suralimentation et l’augmentation de la pression ont également présenté des défis.

Le développement du turbo a fait de grands progrès depuis 1974, en grande partie grâce à Porsche. Au fil des décennies, Zuffenhausen a fini par considérer le terme «turbo» comme synonyme de technologie de pointe. Le modèle haut de gamme de chaque génération de 911 porte le mot en son nom. La technologie s’est imposée comme particulièrement efficace et à faibles émissions tout en étant très cultivée. La réalisation la plus impressionnante est peut-être que les moteurs turbo ont atteint le niveau de moteurs atmosphériques beaucoup plus gros, même en termes de réactivité. Porsche a réussi à apprivoiser la puissance légendairement explosive.

1ère génération – Type 930

Porsche 911 Turbo 3.0 (930 – 930/50) – 1974 à 1977

Le premier modèle Turbo est apparu en 1974 via le modèle Porsche 911 Turbo Nr. 1 de Louise Piëch puis en série via la 911 Turbo en 1975, délivrant une puissance de 260 ch (191 kW). Porsche a pris une décision incroyable et courageuse de produire la 911 Turbo durant la crise pétrolière de 1973. Lors de sa commercialisation, la 911 Turbo est devenue le modèle haut de gamme du constructeur automobile. Ces points forts sont sa puissance, son freinage et son aérodynamique qui sont issus de la course automobile. Même le turbocompresseur de l’ancêtre de 1974 avait une soupape de surpression des gaz d’échappement (wastegate), quelque chose qui n’était auparavant familier qu’aux voitures de course. Avec une pression de suralimentation maximale de 0,8 bar, il développe 260 ch (191 kW), mais la poussée démarre quelque peu brusquement à 3 500 tr/min. La version américaine 930/51 développe 245 ch (180 kW).

Type de conception : turbo

Cylindrée : 2 994 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 260 ch (Europe) / 245 ch (US)

Couple : 343 Nm

Porsche 911 Turbo 3.3 4×4 Cabriolet Concept (930 – 930/60) – 1981

Au salon automobile de Francfort (IAA) en septembre 1981, Porsche a dévoilé un concept car inattendu qui a surpris les journalistes et le public : la Porsche 911 Turbo 3.3 4×4 Cabriolet Studie de 1981. Il s’agit d’une 911 Turbo Cabriolet Type 930 équipée de quatre roues motrices et sans aileron et donc sans intercooler.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 290 ch

Couple : 400 Nm

Porsche 911 Turbo 3.3 (930 – 930/60) – 1977 à 1982

En 1977, le successeur de 300 ch (221 kW) est apparu avec une roue de compresseur plus grande et – à cette époque une autre nouveauté pour les voitures particulières – un refroidisseur intermédiaire pour l’air comprimé.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 300 ch

Couple : 412 Nm

Porsche 911 Turbo 3.3 (930 – 930/66) – 1983 à 1989

En 1983, le moteur 3,3 l de la 911 Turbo évolue légèrement offrant un gain de couple de 18 Nm. La version américaine (930/68) développe une puissance de 282 ch (210 kW) et un couple de 390 Nm

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 300 ch (Europe) / 282 ch (US)

Couple : 430 Nm (Europe) / 390 Nm (US)

Porsche 911 Turbo 3.3 Flachbau / Slantnose (930 – 930/66) – 1983 à 1989

948 exemplaires en Coupé et en Cabriolet de la Porsche 911 Turbo a été produite avec le nez plat (Flachbau / Slantnose), pour le marché européen et américain. Un kit moteur était disponible en option offrant 30 ch supplémentaire afin d’atteindre les 330 ch.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 300 ch (Europe) / 282 ch (US)

Couple : 430 Nm (Europe) / 390 Nm (US)

Porsche 911 Turbo S Sonauto (930 – 930/66S) – 1989

En 1989, afin d’écouler les derniers exemplaires de la Porsche 911 Turbo type 930, l’importateur Porsche français de l’époque – Sonauto – a commercialisé une série ultra limitée et numérotée de 10 exemplaires avec quelques spécificités et une augmentation de puissance à 330 ch (243 kW).

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 330 ch

Couple : 430 Nm

Porsche 935 Street / Porsche 911 Turbo Spezial (930 – 930/66) – 1983

Voici la Porsche 911 Turbo la plus sportive et la plus exclusive, basée sur la 935 de course et civilisée : elle fut construite à la demande de Mansour Ojjeh alors à la tête de TAG Group.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 380 ch

Couple : 480 Nm

Porsche 959 – 1985 à 1988

Porsche a démontré le potentiel futur de la technologie turbo avec la première supercar Porsche : la 959. Elle a été présentée pour la première fois à l’IAA en 1983 via la concept car Gruppe B et a été lancé en 1985 en version routière. La super sportive à traction intégrale possède un système de suralimentation séquentiel complexe avec deux turbocompresseurs de tailles différentes. Le plus petit répond à des régimes moteur inférieurs. À cela s’ajoute un système de contrôle de suralimentation électronique, développé par Porsche. Le moteur à quatre soupapes arbore également des culasses refroidies à l’eau.

Type de conception : double turbo (séquentiel)

Cylindrée : 2 850 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,0 bar

Puissance : 450 ch

Couple : 500 Nm

2ème génération – Type 964

Porsche 911 Turbo 3.3 (964 – M30/69) – 1990 à 1992

La 911 Turbo de la génération 964, avec 320 ch (235 kW), a initialement adopté le moteur de 3,3 litres de son prédécesseur. Grâce au post-traitement complexe des gaz d’échappement avec des convertisseurs catalytiques métalliques à trois voies et un convertisseur catalytique supplémentaire pour la sortie de dérivation, il répondait à des normes d’émission de plus en plus strictes. Une injection contrôlée par la pression et un refroidisseur d’air de suralimentation plus grand de 50% ont également été ajoutés.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 320 ch

Couple : 450 Nm

Porsche 911 Turbo 3.3 X33 (964 – M30/69 S) – 1992 à 1993

En 1992, Porsche a développé le kit moteur X33 en option, basé sur le moteur 3,3 l Turbo offrant plus de puissance et de couple via un nouveau turbo KKK Type 3 LDZ : 355 ch (261 kW) et 471 Nm.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,85 bar

Puissance : 355 ch

Couple : 471 Nm

Porsche 911 Turbo S 3.3 Leichtbau (964 – M30/69 SL) – 1992 à 1993

En parallèle de son kit X33, Porsche a sorti une petite série de 86 exemplaires de la version ultime de la Porsche 911 Turbo 3.3 avant l’arrivée du nouveau moteur turbo de 3,6 l : la 911 Turbo S développant 61 ch supplémentaire par rapport à la 911 Turbo 3.3, cumulant une puissance de 381 ch (280 kW) et un couple de 490 Nm. Cela a été notamment rendu possible par l’adoption du turbo KKK Type 3 LDZ.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 381 ch

Couple : 490 Nm

Porsche 911 Turbo 3.3 Cabriolet (964 – M30/69) – 1992 à 1993

Cette Porsche est une véritable rareté, très peu connue même des connaisseurs. Porsche Exclusive a réalisé une toute petite série de 6 exemplaires à la demande spéciale de certains clients souhaitant avoir une version Cabriolet de la 911 Turbo 3.3.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 299 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 320 ch

Couple : 450 Nm

Porsche 911 Turbo 3.6 (964 – M64/50) – 1993 à 1994

Une version de 3,6 litres a suivi en 1993, offrant plus de puissance (360 ch / 265 kW), de couple (520 Nm) et une meilleure économie de carburant. Un nouveau turbo KKK Type 27.2 a fait son apparition.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 360 ch

Couple : 520 Nm

Porsche 911 Turbo 3.6 S Flachbau / Slantnose (964 – M64/50S) – 1993 à 1994

Cette 911 Turbo se démarque par sa face avant Slantnose / Flachbau (nez plat), produite à seulement 76 exemplaires.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 385 ch

Couple : 520 Nm

Porsche 911 Turbo S 3.6 Package (964 – M64/50S) 1994 à 1995

Présentée au début de l’année 1990, la 911 Turbo S du type 964 a tout d’abord été équipée du moteur turbocompressé 3,3 litres de la précédente 911 de la génération 930, dans la mesure où le 3,6 litres Turbo n’était pas encore tout à fait prêt. Ce moteur était finalement proposé pour les millésimes 1993 et 1994, pendant lesquels seuls 1 500 exemplaires de Turbo et Turbo S ont été produits. Seuls 17 exemplaires ont été fabriqués avec la face avant normale (série Package).

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 385 ch

Couple : 520 Nm

Porsche 911 Turbo 3.6 X88 (964 – M64/50) – 1993 à 1994

Il s’agit d’un kit moteur optionnel permettant à la 911 Turbo de développer 385 ch au lieu des 360 ch d’origine du moteur 3,6 litres Turbo. Seuls 51 modèles ont été produits.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 385 ch

Couple : 520 Nm

3ème génération – Type 993

Porsche 911 Turbo (993 – M64/60) – 1995 à 1998

En 1995, Porsche a présenté la 911 Turbo de la dernière génération refroidie par air, la 993. C’était la première fois que Porsche comptait sur la puissance de deux turbocompresseurs dans un modèle de série. Contrairement à la 959, ils n’étaient pas séquentiels, mais fonctionnaient en parallèle. Ils ont chacun la gestion d’une rangée de cylindres du moteur six cylindres de 3,6 litres avec de l’air de suralimentation. La wastegate intégrée au turbo était également nouvelle. Cette 911 Turbo était le véhicule à plus faible émission de son temps. Sa puissance est de 408 ch (300 kW) et son couple de 540 Nm. Les turbo utilisés sont des KKK Type K16 ayant une pression de 0,8 bar.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 408 ch

Couple : 540 Nm

Porsche 911 Turbo Cabriolet (993 – M64/50) – 1995

Produite à seulement 14 exemplaires uniquement durant le millésime 1995, la Porsche 911 Turbo Cabriolet Type 993 est certainement l’une des Porsche les plus rares et les plus recherchées.

Type de conception : turbo

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 360 ch

Couple : 520 Nm

Porsche 911 Turbo X50 (993 – M64/60 S) – 1995 à 1998

Porsche proposait le kit moteur X50 offrant en option une puissance de 430 ch (318 kW) contre les 408 ch de la 911 Turbo de base.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 430 ch

Couple : 540 Nm

Porsche 911 Turbo S (993 – M64/60 S) – 1997 à 1998

A partir de 1997, Porsche a lancé une version plus exclusive et puissante de la Turbo via la 911 Turbo S développant 450 ch (330 kW), elle aussi ayant peu d’émissions polluantes pour son époque. Cette évolution du moteur 3,6 litres turbo se démarque par ses deux turbos KKK Type K24 à 0,9 bar de pression. Seuls 345 exemplaires ont été produits.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 450 ch

Couple : 585 Nm

Porsche 911 GT1 Strassenversion (993) – 1996

Créée pour homologuer la Porsche 911 en catégorie GT1 des courses d’endurance, Porsche a produit deux exemplaires de la Porsche 911 GT1 Strassenversion basée sur la voiture de course et reprenant des éléments de la 911 Type 993. Son moteur développe 540 ch (400 kW) et 600 Nm.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 163 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,0 bar

Puissance : 540 ch

Couple : 600 Nm

Porsche 911 Turbo Classic Series « Project Gold » (993) – 2018

Il s’agit d’un véhicule unique fabriquer en 2018 à 1 seul exemplaire en partant d’une carrosserie restante en stock et dotée du moteur de la 993 Turbo S.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 598 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 450 ch

Couple : 585 Nm

4ème génération – Type 996

Porsche 911 Turbo 3.6 (996 – M96/70) – 2000 à 2005

La génération 996, introduite en 1997, et sa version turbo, introduite en 2000, ont marqué un nouveau départ : tous les moteurs, y compris le nouveau turbo de 3,6 litres de 420 ch (309 kW), étaient désormais refroidis par liquide. Les 911 Turbo (à partir de 2004) ont été équipées de VarioCam Plus, un réglage de l’arbre à cames d’admission, y compris la commutation de levée des soupapes d’admission. Le moteur turbo est basé sur le groupe motopropulseur de la voiture victorieuse aux 24 Heures du Mans 1998 : la Porsche 911 GT1. La 911 Turbo était disponible en Coupé et en Cabriolet.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 581 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 bar

Puissance : 420 ch

Couple: 560 Nm

Porsche 911 Turbo S (996 – M96/70 E) – 2004 à 2005

La version Turbo S gagne en puissance et en couple – 450 ch (331 kW) & 620 Nm – grâce à des turbos plus gros (BorgWarner K24), des refroidisseurs d’air de suralimentation plus efficaces et des convertisseurs catalytiques modifiés. Les équipements de série comprend le système de frein Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) alors que la boîte Tiptronic S était disponible sur demande.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 581 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,9 bar

Puissance : 450 ch

Couple: 620 Nm

Porsche 911 GT1 Strassenversion (996) – 1997 à 1998

La Porsche 911 GT1 a évolué durant 3 ans, changeant chaque année d’apparence et toujours motorisée par le Flat 6 biturbo de 3,2 litres développant 540 ch. 21 modèles homologués pour la route ont été construits en 1997. Le design de la Porsche 911 type 996 a été utilisé pour la carrosserie. En 1998, une 3ème version a été faite à 1 seul exemplaire.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 163 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,0 bar

Puissance : 540 ch

Couple : 600 Nm

5ème génération – Type 997

Porsche 911 Turbo 3.6 (997 – M97.70) – 2006 à 2009

La Porsche 911 Turbo de 997 génération a surpris tout le monde en 2006 avec une première mondiale: Porsche avait combiné un véhicule à essence avec ce qu’on appelle le VTG – une turbine à géométrie variable. Cela apporte différents angles d’attaque pour les aubes directrices. À bas régime, les aubes sont plus droites dans le flux d’échappement et réagissent donc plus tôt. Bien que déjà établi dans les moteurs diesel, le principe VTG pour le moteur à essence de la 911 Turbo devait être développé pratiquement à partir de zéro. Les températures beaucoup plus élevées par rapport à un moteur diesel nécessitaient des matériaux de l’industrie aérospatiale. Une fonction overboost permet d’apporter plus de couple (620 à 680 Nm) et de puissance (480 ch / 353 kW).

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 581 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,0 à 1,2 bar

Puissance : 480 ch

Couple : 620 Nm à 680 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo 3.8 (997 – MA 170) – 2010 à 2012

A partir de 2010, Porsche a fait évoluer sa 911 Turbo avec une cylindrée plus élevée de 3 775 cm3. La puissance fait un bon à 500 ch (368 kW) et le couple passe à 650 Nm et même 700 Nm avec l’overboost.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 0,8 à 1,0 bar

Puissance : 500 ch

Couple : 650 Nm à 700 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S (997 – MA 170S) – 2008 à 2012

La version Turbo S a fait son retour en 2011 en versions Coupé et Cabriolet avec une augmentation de 30 ch et 50 Nm.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 bar

Puissance : 530 ch

Couple : 700 Nm

Porsche 911 Turbo S «10 Year Anniversary Edition » (997) – 2011

Afin de célébrer sa dixième année de présence en Chine, l’importateur Porsche China a commercialisé cette série spéciale limitée à 10 exemplaires pour les clients Chinois, basée sur la 911 Turbo S développant 530 ch (390 kW) et 700 Nm.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 bar

Puissance : 530 ch

Couple : 700 Nm

Porsche 911 Turbo S « Edition 918 Spyder » (997) – 2011 à 2012

Lors du lancement de la Porsche 918 Spyder en 2011, Porsche proposait aux heureux propriétaires de réduire le temps d’attente de la livraison de leur 918 Spyder en acquérant une voiture spécialement faite pour eux en édition limitée à 918 exemplaires : la Porsche 911 Turbo S « Edition 918 Spyder », disponible en Coupé et en Cabriolet.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 bar

Puissance : 530 ch

Couple : 700 Nm

6ème génération – Type 991

Porsche 911 Turbo (991.1 – MA 171) – 2013 à 2015

Pour les 40 ans de la 911, Porsche a présenté la nouvelle génération de 911 Turbo offrant une évolution des performances et un gain de nouvelles technologies ainsi que de la dynamique. La nouvelle traction intégrale, la direction active sur l’essieu arrière, l’aérodynamique adaptative, les phares à LED et le moteur six cylindres à plat de 520 ch soulignent le rôle de la nouvelle génération de 911 Turbo en tant que voiture sportive utilisable au quotidien.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,0 à 1,2 bar

Puissance : 520 ch

Couple : 660 Nm à 710 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S (991.1 – MA 171S) – 2013 à 2015

Présentée en même temps que la 911 Turbo à Francfort, la version Turno S offre 40 ch et 40 Nm de plus. La fonction overboost offre encore plus de performances pour le modèle haut de gamme de la famille 911.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 à 1,4 bar

Puissance : 560 ch

Couple : 700 Nm à 750 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S Exclusive Edition Pfaff Porsche (991.1 – MA 171S) – 2014

Cette édition spéciale a été réalisée à la demande de la concession canadienne Pfaff Porsche et strictement limitée à 4 exemplaires. Elle se reconnaît par sa teinte blanche contrastant avec son toit et son capot noir tout comme l’aileron et les jantes.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 à 1,4 bar

Puissance : 560 ch

Couple : 700 Nm à 750 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S Exclusive GB Edition (991.1 – MA 171S) – 2014

Cette édition limitée était réservée pour la marché anglais et limitée à 40 exemplaires.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 à 1,4 bar

Puissance : 560 ch

Couple : 700 Nm à 750 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo (991.2 – MA 171) – 2016 à 2020

Avec le restylage de la Porsche 911, une évolution de la 911 Turbo est apparue en 2015, disponible en Coupé et en Cabriolet.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,0 à 1,2 bar

Puissance : 540 ch

Couple : 660 Nm à 710 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S (991.2 – MA 171S) – 2016 à 2020

La Porsche 911 Turbo S est passée par une légère mise à jour en 2016 comme le reste de la gamme 911, gagnant 20 ch supplémentaires.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 à 1,4 bar

Puissance : 580 ch

Couple : 700 Nm à 750 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series (991.2 – MA 171S) – 2017 à 2019

Avec la nouvelle 911 Turbo S Exclusive Series, Porsche présente la 911 Turbo S la plus puissante et la plus exceptionnelle qui soit : le Coupé délivre 607 ch (446 kW) et est limité dans le monde entier à seulement 500 exemplaires. Outre ses 27 ch supplémentaires, la 911 Turbo S Exclusive Series se distingue de la 911 Turbo S de série par un design unique, des matériaux plus nobles et des détails raffinés. Les finitions de la voiture de sport sont réalisées à la main par Porsche Exclusive Manufaktur.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 à 1,4 bar

Puissance : 607 ch

Couple : 700 Nm à 750 Nm avec commande overboost

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive Series (991.2 – MA 171S) – 2018 à 2019

Bien que produite uniquement en Coupé, la Porsche 911 Turbo S Exclusive Series a été spécifiquement développée en Cabriolet pour le marché Nord américain (États-Unis et Canada). Elle était disponible en série limitée à 200 exemplaires, avec le même moteur que le Coupé.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 775 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,2 à 1,4 bar

Puissance : 607 ch

Couple : 700 Nm à 750 Nm avec commande overboost

7ème génération – Type 992

Porsche 911 Turbo S (992) – à partir de 2020

Le développement du turbo a atteint de nouveaux sommets dans la génération 992. Le nouveau moteur de la 911 Turbo S combine des portes de vidange avec des VTG, à la différence qu’elles sont maintenant des images miroir les unes des autres et encore plus grandes. L’avantage de cette innovation est que, après un démarrage à froid, les convertisseurs catalytiques chauffent plus rapidement car ils sont réchauffés directement via les contournements à commande électronique. L’efficacité présente également des avantages: la contre-pression d’échappement est automatiquement réduite lors du fonctionnement à pleine charge, ce qui réduit les gaz résiduels dans le cylindre qui interfèrent avec la combustion.

Type de conception : double turbo (parallèle)

Cylindrée : 3 800 cm3

Pression de suralimentation maximale : 1,4 bar

Puissance : 650 ch

Couple : 800 Nm

Photos : 4Legend.com / Porsche / DR