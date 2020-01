Audi Fox Wagon – Le break 80 B1 réservé pour les USA

L’Audi 80 B1 (l’ancêtre de l’A4) a été vendue aux États-Unis sous une autre appellation : Audi Fox. Pour ce marché, un break – désigné par l’appellation Audi Fox Wagon – a été développé sur la base de la VW Variant par Audi afin d’offrir à la clientèle locale plus de polyvalence. Une version européenne a également été vendue au Royaume-Uni : l’Audi 80 Variant.



Produite entre 1972 et 1978, l’Audi 80 B1 a remplacé la famille F103 composée des Audi 60, 72, 75 , 80 et Super 90 disponibles en 2 portes, 4 portes et en break à 2 portes avec hayon.

Pour le marché nord américain, l’Audi 80 a été baptisée Audi Fox, disponible en berline à 4 portes ainsi qu’en version break Variant à 4 portes avec un hayon. Leur production s’échelonnait de 1974 à 1979.

Dans le cas du break, il s’agissait d’une VW Passat Variant qui a été rebadgée Audi. En effet, la VW Passat et l’Audi 80 étaient assez proche en terme de moteurs et d’équipements. 5 occupants peuvent y prendre place.

Les différences entre les deux modèles sont essentiellement esthétiques : optiques avant, badges, … Pour le marché américain, Audi a simplement rebadgé la Volkswagen Passat break, lui ajoutant la face avant de l’Audi 80 B1. Les Audi vendues aux USA étaient légèrement différentes esthétiquement et parfois mécaniquement.

A l’extérieur, les Audi FOX se démarquaient des 80 B1 européennes par leurs phares ronds peu esthétiques et de plus gros pare-chocs respectant les normes américaines. Des catadioptres latéraux sont présents sur le break, sur les ailes avant et arrière. La climatisation était aussi proposée aux USA.

L’Audi Fox Wagont était vendue avec deux moteurs : 1,5 l de 55 ch et 1,6 l de 83 ch.

La commercialisation de l’Audi Fox Wagon a pris fin en 1979, 1 an après l’arrêt de la production de l’Audi 80 B1 en Europe.

Photos : 4Legend.com / Audi / DR