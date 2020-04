Trois pilotes Lamborghini d’usine confirmés pour les SRO E-Sport GT Series

Lamborghini Squadra Corse alignera trois de ses pilotes d’usine dans la série SRO E-Sport GT inaugurale, la série de courses en ligne Assetto Corsa Competizione qui débute sur un Silverstone virtuel ce week-end (24 avril).

L’an dernier, Andrea Caldarelli, champion du classement général des Blancpain GT Series et vainqueur des 24 Heures de Daytona 2020, était accompagné de son coéquipier Dennis Lind dans les Huracán GT3 EVO #63 et #563 du Orange1 FFF Racing Team. L’espagnol Albert Costa, qui a remporté l’International GT Open aux côtés de son confrère pilote d’usine Giacomo Altoè en 2019, pilotera le Huracán #163 de Emil Frey Racing.

Un certain nombre d’autres pilotes affiliés à Lamborghini ont également confirmé leur présence dans le championnat de course en ligne. Les anciens pilotes de Super Trofeo Europe – Mikaël Grenier (champion Pro 2017), Alberto di Folco et Jeroen Mul – sont rejoints par les finalistes 2019 : Sandy Mitchell et Dan Wells dans la catégorie Pro.

En plus des pilotes PRO, FFF Esports – la toute nouvelle division numérique de FFF Racing, dont Caldarelli est Team Principal – a annoncé sa participation à la catégorie Silver Cup, réservée aux pilotes de sim, avec Jaroslav Honzik et Kamil Franczak.

L’ancien pilote de F1 Vitantonio Liuzzi (81 Grands Prix entre 2005 et 2011) participera en tant que joker au sein de l’équipe Orange1 FFF Racing Team avec le Huracán GT3 EVO n°19.

La SRO E-Sports GT Series est le championnat de course en ligne officiel des promoteurs du GT World Challenge Europe, SRO Motorsports Group, propulsé par Kunos Simulazioni et AK Informatica et se déroulera sur cinq manches plus une grande finale.

Quatre des cinq tours se dérouleront sur des circuits prédéterminés, le lieu du tour final étant choisi par vote du public. Le championnat sera également disputé par un mélange de vrais pilotes (en compétition dans la catégorie Pro), de pilotes sim professionnels (dans la catégorie Silver Cup) et de qualifications publiques (dans la catégorie Am).

La Pro / Silver Cup et la catégorie Am ont des calendriers distincts, la Grande Finale ayant lieu à un endroit et à une date encore à confirmer.

Andrea Caldarelli : « Je suis vraiment ravi de commencer cette saison en ligne. C’est la première fois que je participe à des compétitions en ligne. J’ai récemment reçu ma plate-forme de simulation à domicile, donc je m’entraîne beaucoup ces jours-ci. Ce sera amusant de représenter mon équipe et la marque Lamborghini dans le jeu et certainement une nouvelle expérience pour moi. »

Dennis Lind : « Je me suis tellement amusé au Charity Challenge, donc je suis impatient de le faire également. Bien sûr, il est préférable de conduire dans le vrai championnat, mais je suis sûr que ce sera une façon excitante de passer ce temps hors saison exceptionnellement long. »

Albert Costa : « Je suis très heureux de revenir en course. Ce n’est pas de la vraie course mais au moins c’est de la course, avec les mêmes voitures que nous conduisons dans le championnat GT World Challenge Europe. Je ressens un peu d’adrénaline, car pour mon expérience, je me sens plus nerveux lorsque je conduis sur un simulateur. Je suis très heureux de représenter Lamborghini Squadra Corse et Emil Frey Racing dans ce nouveau championnat. Je m’entraîne beaucoup car le niveau est très élevé et j’ai hâte de courir. »

Calendrier SRO E-Sports GT 2020 (Pro et Silver Cup)

1ère manche : Silverstone le 26 avril

2ème manche : Total 24 Heures de Spa le 10 mai

3ème manche : Nürburgring le 17 mai

4ème manche : Barcelone le 31 mai

5ème manche : le 14 juin

Grande Finale : à définir

Photos : Lamborghini