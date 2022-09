11ème Grand Prix Bugatti des États-Unis

En 1928, Ettore Bugatti a mis en lumière ses incomparables voitures de course en organisant son propre « Bugatti Grand Prix ». Disputée au Mans, cette course passionnante sera reproduite en 1929 et 1930, avant de disparaître du calendrier. En 1987 cependant, cet évènement historique est devenu la source d’inspiration du Grand Prix Bugatti des États-Unis, organisé par l’American Bugatti Club (ABC). Celui-ci a célébré sa 11ème édition les 10 et 11 septembre 2022, en parallèle du rallye de Finger Lakes – également organisé par l’ABC – présentant plus de 20 modèles Bugatti historiques, sur route et sur circuit.

Cette célébration des grands véhicules Bugatti produits à Molsheim attire un large public. Elle est ouverte à tout moment aux passionnés et fans locaux, désireux de voir certaines des voitures les plus légendaires jamais créées. Les spectateurs ont ainsi afflué à Watkins Glen, dans l’État de New York, et se sont rassemblés sur les trottoirs pour assister à une reconstitution du parcours historique du Grand Prix de 1948. A l’époque, le circuit incluait une partie des rues de la ville. Serrés les uns contre les autres sur six rangs, les spectateurs ont pu admirer une multitude de modèles Bugatti rugissant le long de la rue principale.

Les membres de l’American Bugatti Club se sont rendus à Watkins Glen à peine 24 heures avant de commencer à courir sur la version moderne du circuit international de Watkins Glen, officieusement connu sous le nom de The Glen. Les 15 icônes de la course automobile, parmi lesquelles notamment la Type 35, la Type 37, la Type 57, la Type 59 ont été rejointes par dix autres Bugatti présentes uniquement pour participer au rallye de route de Finger Lakes de l’ABC – une collection de voitures conçues principalement pour la route mais tout aussi saisissantes que leurs homologues de Grand Prix. Nombre d’entre elles arborent une carrosserie à la fois élégante et sportive, telle que la rare Type 57 Ventoux.

Sur le circuit de The Glen, les voitures de course et de rallye ont pris place sur le paddock, pour le plus grand bonheur des visiteurs venus les contempler et désireux de toucher, sentir et entendre ces voitures, certaines ayant été des légendes du sport automobile il y a près d’un siècle, d’autres des véhicules réservés à l’élite au début du XXème siècle.

Avant que les voitures de course ne se lancent sur la piste, le Grand Prix Bugatti des États-Unis a présenté à la foule sa très particulière voiture de tête. L’une des voitures d’usine originales de 1933, la Type 59 (châssis 59121) a été pilotée par René Dreyfus au Grand Prix d’Espagne de 1933, avant d’être rachetée par le Britannique C.E.C. Martin en 1935. Elle est largement considérée comme l’une des plus belles voitures de Grand Prix jamais construites.

Au départ de la course, les prestigieux trophées en jeu ont été présentés aux concurrents. Réinventés par Corning Glass, ces trophées sont basés sur la sculpture de l’éléphant dansant de Rembrandt Bugatti qui ornait le capot de la création la plus luxueuse de son frère Ettore Bugatti, la Type 41 Royale. Quatre trophées individuels, un par classe :

1ère classe : plus de 2,3 litres suralimentés et 3,3 litres non suralimentés

2ème classe : 2,0 litres non suralimentés et Type 39A/Type 35C

3ème classe : 1,5 litre 4 cylindres suralimentés

4ème classe : voitures de sport/de tourisme

La course s’est déroulée sur deux jours à Watkins Glen International, avec une foule de spectateurs enthousiastes acclamant les légendes Bugatti sur le circuit. Grâce à cette expérience, nombre d’entre eux ont ainsi eu la possibilité de retourner 80 ans en arrière et de se délecter de ce spectacle auquel les amateurs des courses des années 20 et 30 auraient pu assister, en regardant Robert Benoist, Louis Chiron, Pierre Veyron ou René Dreyfus manœuvrer leurs Bugatti dans de larges virages et les propulser sur de longues lignes droites.

À la fin de la course, la victoire générale et la victoire de la 1ère classe ont été remportées par la Type 51 de Brad Baker. Les autres vainqueurs sont les suivants : 2ème classe, la Type 35 ; 3ème classe, la Type 37A ; 4ème classe, la Type 35A.

L’American Bugatti Club a été fondé en 1960 sur la côte ouest avec pour but de « préserver, entretenir et conduire des voitures originales produites à Molsheim ». Ce groupe de passionnés continue de conduire ces trésors automobiles lors de rallyes, de les exposer lors de concours d’élégance et, comme c’est le cas lors du Grand Prix Bugatti des États-Unis, de les piloter à l’occasion de courses automobiles. L’American Bugatti Club, de même que de nombreux autres organismes de course, n’autorise que la participation de véhicules Bugatti présentant au minimum trois pièces d’origine sur les cinq suivantes : châssis, moteur, transmission, face arrière et essieu avant.

Thomas Clifford, Président de l’American Bugatti Club, a déclaré : « La joie que nous procure l’organisation de cet événement est celle de partager notre passion et nos véhicules Bugatti avec des gens qui n’ont peut-être jamais ne serait-ce que rêvé d’en voir un un jour. Ou mieux, de développer un intérêt pour la marque chez des personnes qui n’ont peut-être même jamais entendu parler d’Ettore Bugatti. Chaque véhicule Bugatti est au sommet de l’ingénierie et du design et, nous espérons qu’en permettant aux gens de voir ces voitures de près, nous pourrons maintenir l’héritage qu’elles méritent. »

Photos : Bugatti