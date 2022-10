La Bentley Bacalar inspire le design d’un jet privé et d’un hélicoptère

Un entrepreneur de l’aviation s’est inspiré de sa nouvelle Bentley Bacalar et a travaillé avec Mulliner Design pour créer un avion et un hélécoptère personnalisés sur mesure, qui ont maintenant rejoint la flotte de sa compagnie d’aviation privée, Flexjet.

Le propriétaire de Flexjet, Kenn Ricci, est client de Bentley depuis plus d’une décennie. Son expérience avec la marque, qui comprend plusieurs voitures co-créées, l’a amené à réfléchir à la manière dont la personnalisation sur mesure pourrait être appliquée à son propre secteur. M. Ricci a maintenant travaillé avec des membres de l’équipe de design interne de Mulliner sur « The Bacalar Project », créant un jet privé et un hélicoptère inspirés par l’une des Bentley à deux portes les plus rares de l’ère moderne, sa propre Bentley Bacalar.

Le Bacalar a permis le retour de Mulliner à la carrosserie, avec une collection de 12 voitures hautement personnalisées soigneusement fabriquées à la main par l’équipe d’artisans de Mulliner à Crewe. Reflétant la même attention aux détails et un design exceptionnel, le nouveau jet privé Gulfstream G650 de Flexjet est jumelé à un hélicoptère Sikorsky S-76, tous deux personnalisés pour refléter les spécifications uniques du Bacalar.

L’option de couleur de peinture rare et distinctive de Julep, choisie par M. Ricci pour son Bacalar, a inspiré un changement unique de la livrée Flexjet en peinture caméléon – normalement un caméléon rouge-or – mais pour cette paire d’appareils volant, une peinture caméléon vert argenté a été utilisé pour les accents clés.

À l’intérieur, la forme cuivrée et les coutures tressées des sièges garnis de lin et de cuir Beluga du Bacalar ont inspiré les sièges personnalisés du Gulfstream G650 et ceux du Sikorsky S-76.

Le bois de rivière récupéré – vieux de 5 000 ans – qui forme le placage artisanal du Bacalar a inspiré les espèces de placage de bois correspondantes utilisées dans les deux machines. Des accessoires en bronze satiné Bacalar ornent les cabines, ainsi qu’un tapis unique sculpté au diamant.

Flexjet propose des expériences de voyage de luxe sur mesure, mais ne sont pas les seuls à reconnaître l’individualité que la personnalisation sur mesure peut apporter. Depuis 2020, le pourcentage de clients spécifiant des Bentley avec des caractéristiques Mulliner spécifiques a continué de croître à un rythme presque exponentiel. La demande de finitions de peinture spéciales Mulliner a plus que doublé ; et le nombre de commandes personnelles Mulliner, donnant vie à une vision véritablement individuelle de l’équipe Mulliner, a triplé.

Alors que la voiture de M. Ricci reçoit sa touche finale, la première et originale Bacalar – la voiture de développement connue sous le nom de Car Zero – était sur place pour rencontrer le Gulfstream G650 à l’aéroport de Farnborough, avant un vol vers New York. Pendant ce temps, le Sikorsky S-76 a fait ses débuts publics à The Quail, dans le cadre de la Monterey Car Week, en août 2022.

Design inspirant

La personnalisation de l’avion de luxe a été inspirée par les spécifications du propre Bacalar de M. Ricci. Finie dans une peinture extérieure Julep rare, la voiture est équipée de jantes tricolores personnalisées de 22 pouces en satin gris foncé avec des faces polies et des reflets Arctica, offrant un contraste monotone avec l’extérieur dynamique. Les centres des phares étaient de couleur assortie aux éléments lumineux extérieurs en bronze satiné que l’on peut voir sur les rails de ceinture et la bordure du pont arrière en carbone satiné. Les évents du capot apportent un accent visuel, étant également finis en fibre de carbone satinée, tout comme les rétroviseurs extérieurs. La fibre de carbone satinée a également donné une définition supplémentaire aux « bosses de puissance » derrière les sièges avant, ainsi qu’aux jupes latérales et au diffuseur arrière. Les finitions d’échappement avec des extérieurs en bronze satiné et des intérieurs noirs mats complètent le look de l’arrière de la voiture.

Un intérieur blanc et noir avec des accents de bronze Bacalar crée un thème intérieur contemporain saisissant. Un double placage de Riverwood à pores ouverts sur noir brillant enveloppe les occupants, balayant d’un côté de l’habitacle à l’autre, assortissant harmonieusement les détails techniques extérieurs. Chaque panneau et détail de l’intérieur a été spécifié au choix du client, grâce à des combinaisons soignées de cuir et d’Alcantara en blanc, noir et bronze, de métaux brillants et satinés en noir, de teinte foncée et de finitions chromées brillantes, et à l’utilisation de fibre de carbone satinée.

Le cuir bronze Bacalar accentue la forme du rouleau supérieur, la ligne médiane du volant et l’entourage de l’appui-tête. Cela se poursuit avec d’autres détails de couture à l’arrière des sièges dans le passepoil ovale perforé Beluga et des points croisés à la main le long de la porte en suivant la ligne de style autour de la console centrale.

Personnalisation ultime

Les détails et les caractéristiques de design unique de l’habitacle du Bacalar soulignent le caractère carrossier de la voiture, avec un nombre presque infini de façons pour les clients d’exprimer leurs goûts personnels et de commander un intérieur unique. De l’utilisation d’incrustations précieuses, de finitions uniques aux commandes du conducteur, aux 148 199 points individuels nécessaires pour broder le revêtement Bacalar unique sur chaque siège – la spécification de chaque Bentley est un voyage de découverte, même un modèle « standard » étant configurable littéralement des milliards de façons.

Le processus de conception d’un modèle Mulliner va encore plus loin – avec des combinaisons infinies de matériaux, de couleurs et de finitions. Les exquises grandes voitures de tourisme qui en résultent ne sont limitées que par les lois du pays et l’imagination du client.

Photos : Bentley