Bentley Bentayga EWB bicolore by Mulliner

Un étonnant Bentayga EWB Azure V8 bicolore hautement personnalisé – le premier du genre – a été livré à ses futurs clients, après avoir été fabriqué à la main par la division de sur-mesure et de personnalisation de Bentley, Mulliner.

Illustrant la tendance croissante des clients de Bentley à passer des commandes personnelles, cette voiture est un exemple stupéfiant d’une Bentley vraiment individuelle – le résultat de la liberté de manœuvre qu’offre une commande Mulliner. Parmi les caractéristiques uniques demandées par les propriétaires figurait une finition extérieure bicolore sur mesure, ce qui a incité Bentley Motors à avancer de 12 mois l’introduction des finitions bicolores pour le Bentayga EWB.

Au-delà des dizaines de milliards de spécifications possibles à partir de la liste d’options de Bentley, les clients de Bentley sont encouragés à participer à la conception de véhicules uniques, dans le cadre d’un processus que Mulliner qualifie de « co-curation ». Les combinaisons de couleurs vives, les matériaux sur mesure et les caractéristiques personnalisées sont accueillis comme un défi dans les ateliers Mulliner par leur équipe de designers et d’artisans qualifiés.

Le Bentayga EWB Kingfisher

La commande d’un couple d’Irvine, en Californie, pour un Bentayga EWB est typique de la façon dont une Bentley fabriquée à la main par Mulliner peut évoluer. Les clients se sont d’abord rendus à Bentley Newport Beach pour commander un Bentayga EWB Azure V8 First Edition, avec l’intention de choisir les couleurs extérieures et les finitions intérieures parmi les 46 milliards de configurations différentes disponibles dans la gamme d’options standard.

Mais avec l’aide de Phill Dean, responsable du design chez Mulliner, le couple a rapidement laissé libre cours à son imagination. Ils ont été immédiatement attirés par le Kingfisher, un bleu électrique métallisé brillant, mais ils ont estimé qu’il fallait une couleur extérieure contrastée pour compléter les spécifications stylistiques de la Blackline. Les conversations avec l’atelier de peinture de Bentley ont permis d’établir qu’un duo de couleurs était possible, ce qui a permis d’avancer d’un an le lancement de cette option sur le Bentayga EWB.

« Avec une commande Mulliner, tout est possible. Nous avons commencé à discuter des spécifications dans le showroom de Newport Beach, mais il est vite apparu que nous avions besoin de plus de temps pour examiner les moindres détails. Nous avons repris la mise en service au domicile du client – nous avons terminé vers une heure du matin. », se souvient Phill Dean.

L’édition « One of One » du Bentayga

Le Bentayga EWB commandé par les clients est une création saisissante et individuelle, avec un extérieur en deux tons, Onyx et bleu Kingfisher, conçu pour éblouir sous le soleil californien. Après avoir choisi comme spécification de base le pack Azure orienté bien-être, complété par les spécifications Blackline et Touring, le couple a également demandé des vitres d’intimité à l’arrière et la suppression du lettrage Bentley sur le hayon, se contentant de laisser l’emblème B ailé parler de lui-même.

La finition Onyx choisie pour le capot, le toit et le haut de la carrosserie s’intègre parfaitement à la calandre noire brillante, aux prises d’air avant, aux prises d’air des ailes, aux lignes de carrosserie latérales et au diffuseur arrière de la version Blackline. Le contraste avec la finition bleu pêcheur est saisissant, tandis que le toit et l’habitacle sombres donnent une impression de sportivité et de légèreté. La répartition des couleurs est répétée dans les jantes 22″ à dix rayons avec une finition peinte en Kingfisher et Beluga. Les écussons de roues Bentley à nivellement automatique ajoutent la touche finale à l’extérieur.

Une vision personnelle du luxe

L’intérieur de ce Bentayga EWB unique est aussi époustouflant que méticuleusement conçu, et les clients ont passé de nombreuses heures à explorer la palette de choix avec Phill Dean. Ils ont notamment opté pour une configuration à quatre sièges, avec la spécification Bentley pour les deux sièges arrière, le système audio Naim for Bentley et l’éclairage d’ambiance. Mais la vision du luxe des clients est encore plus vivante, avec un habitacle habillé d’une combinaison spectaculaire de cuir mandarine et bleu impérial. Le placage de Koa à pores ouverts, léger, contemporain et durable, a été choisi pour la planche de bord, la console centrale arrière, les intérieurs de portes et les tables de pique-nique. Mais ce sont les éclats de cuir Kingfisher qui ont le plus d’impact, apparaissant sur les accoudoirs des sièges, la partie inférieure du bouclier, l’onglet à six heures du volant, le levier de vitesse et les garnitures de portes. Le cuir Kingfisher est également révélé sur la surface supérieure des tables de pique-nique lorsqu’elles sont déployées.

Une boîte à clés Mulliner protège les bijoux et les objets de valeur. Elle est livrée dans une combinaison de cuir bleu impérial et de mandarine, avec de l’Alcantara bleu impérial pour les surfaces intérieures. Les emblèmes des sièges Bentley sont brodés en Kingfisher, la même couleur étant utilisée pour les surpiqûres contrastantes dans tout l’habitacle. Même les surtapis bleu impérial sont dotés d’un micro liseré en martin-pêcheur avec des surpiqûres et des bordures extérieures en mandarin. Les plaques de seuil des portes sont gravées d’un message « One of One » (un sur un) personnalisé.

Une tendance croissante pour les commandes personnelles

La finition extérieure bicolore choisie pour ce Bentayga EWB est désormais proposée en option d’usine. C’est l’un des nombreux exemples où les clients ont contribué à façonner les options de produits de la société en matière de couleurs et de garnitures. Dans le même temps, la tendance des commandes sur mesure Mulliner continue de croître, avec environ 75% des véhicules qui quitteront l’usine de rêve de Bentley à Crewe, en Angleterre, en 2023, avec un contenu Mulliner. Cela représente une augmentation de 43% du contenu Mulliner par rapport à 2022 (elle-même une année record), preuve de la demande croissante de personnalisation de luxe dans toute la gamme Bentley.

Photos : Bentley