2023 est la 2ème meilleure année de l’histoire de Bentley

Bentley Motors a révélé que ses performances financières 2023 étaient largement influencées par un intérêt inédit pour la personnalisation de luxe. Le bénéfice d’exploitation a atteint 589 millions d’euros, 3 clients sur 4 ayant exploré les 46 milliards de configurations possibles grâce à la gamme des options disponibles, en vue d’opter pour le contenu sur mesure de la division Mulliner de Bentley, soit une hausse de 43% par rapport à 2022.

La marque de luxe a enregistré un chiffre d’affaires de 2,938 milliards d’euros en raison de l’attrait croissant des clients pour des variantes plus haut de gamme comme l’Azure, la S et la Speed, dont le mix atteint 70% contre 30% en 2022. Au total, Bentley a livré 13 560 voitures en 2023, soit la troisième meilleure performance de son histoire.

Sa rentabilité a atteint 20,1% en 2023, en très légère baisse par rapport aux 20,9% de l’année précédente, ce qui s’explique par des dépenses anticipées pour de futurs produits et des volumes réduits prévus en raison des effets de cycle de vie.

Les dernières performances financières de Bentley contribuent à la stratégie Beyond100 de l’entreprise, qui prévoit d’autofinancer la conversion de l’intégralité de sa gamme de produits à l’électrique et la neutralité carbone avant 2030.

Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors, a commenté : « Malgré un contexte économique et géopolitique toujours plus instable, l’année dernière a été marquée par des performances positives dans le cadre de notre transformation. Nous avons fait un grand pas en avant en continuant à nous concentrer sur la valeur client plutôt que sur les volumes. Par ailleurs, nos succès à l’exportation, notre gestion rigoureuse des coûts et notre capacité à exploiter la personnalisation sont la preuve de notre résilience et de nos bases solides. Alors que les conditions sur le marché devraient rester incertaines cette année encore, nous ajusterons notre modèle commercial pour conserver une position équilibrée et nous serons prêts à nous adapter à toute hausse ou toute baisse de la demande. Nous allons nous concentrer encore davantage sur la valeur plutôt que sur les volumes et nous sommes impatients de proposer de grands lancements de produits au deuxième semestre 2024. »

L’engouement pour les SUV n’est pas retombé, puisque le Bentayga est resté le modèle le plus vendu de Bentley, avec 44% des ventes, s’établissant comme le SUV de luxe le plus populaire du monde. Les Continental GT et GT Convertible ont aussi continué d’attirer les clients, avec près d’un tiers des ventes, soit 31%, tandis que la Flying Spur, la plus belle GT quatre portes de luxe du monde a atteint 25% des ventes.

Malgré un contexte difficile dans des régions clés du monde, les Amériques ont conservé leur place de premier marché mondial. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni, le marché domestique de Bentley, est proportionnellement le premier marché pour les modèles hybrides, avec 27% des ventes pour les gammes de modèles concernées en 2023.

Photos : Bentley