Lamborghini dévoile un nouveau design de showroom à Dallas

Automobili Lamborghini annonce l’agrandissement du showroom Lamborghini Dallas. La nouvelle vitrine de la marque de Sant’Agata Bolognese présente un style moderne et élégant et des équipements supplémentaires qui offrent une expérience client supérieure.

Des lignes épurées, des formes hexagonales et une diffusion de la lumière et de la couleur sont utilisées dans cette installation de 1 475 m². Les clients peuvent s’attendre à voir la gamme complète de modèles Lamborghini exposés sur le sol du showroom, y compris le Urus, l’Huracán STO inspiré de la course et l’Aventador Ultimae à production limitée.

Un espace Ad Personam ultramoderne améliore encore l’expérience client à 360 degrés. Cette nouvelle salle de configuration propose une vaste gamme de finitions extérieures et intérieures pour une personnalisation complète du véhicule, y compris des couleurs de peinture spéciales, des cuirs souples et des accents en fibre de carbone. Le showroom comprend également un espace dédié aux vêtements et accessoires Collezione Automobili Lamborghini, disponibles à l’achat en magasin ou en ligne, ainsi qu’un salon à l’usage des clients.

En plus du showroom, le centre de service a été agrandi pour englober l’ancienne vitrine, faisant de Lamborghini Dallas l’un des plus grands centres de service de la marque dans le pays, comprenant 20 aires de service, un rack d’alignement haut de gamme et une machine d’installation de pneus.

« 2021 a été une année impressionnante pour les ventes de Lamborghini au Texas et nous prévoyons que cette augmentation de la croissance se poursuivra en 2022. L’investissement de Lamborghini Dallas dans le design et l’agrandissement du nouveau showroom contribuera à répondre à cette demande, tout en offrant aux clients nouveaux et existants la véritable expérience Lamborghini. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

Les États-Unis restent le plus grand marché unique au monde avec un total de 2 472 véhicules livrés en 2021, soit une augmentation de 11% par rapport à 2020. Le Texas joue un rôle clé dans ce succès, car c’est un marché très performant, représentant 11% des ventes dans le pays en 2021.

Au service de la communauté tentaculaire de Dallas-Fort Worth depuis 2003, Lamborghini Dallas a été le meilleur concessionnaire Lamborghini aux États-Unis pendant 11 années consécutives. Lamborghini Dallas fait partie de Boardwalk Auto Group, l’un des principaux groupes automobiles en Amérique du Nord. Lamborghini Dallas est située au 601 S Central Expressway à Richardson, au Texas.

