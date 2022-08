René Rast met fin à son partenariat avec Audi Sport rempli de succès

La finale du DTM à Hockenheimring les 8 et 9 octobre 2022 marquera la fin d’une success story unique dans le sport automobile : après douze ans ensemble, René Rast et Audi Sport vont se séparer. Dans une vidéo émouvante – enregistrée conjointement par Rolf Michl, COO d’Audi Sport, et René Rast à Neuburg an der Donau lundi 15/08/2022 – Rast revient sur son parcours réussi avec Audi.



L’Allemand, qui vit en Autriche, est actif dans le sport automobile avec la marque aux quatre anneaux depuis 2011. Au départ, il concourait principalement avec la voiture de course Audi R8 LMS GT3 pour Audi Sport customer racing. Les faits saillants des premières années ont été un titre de champion de l’ADAC GT Masters (2014) et des victoires dans les courses de 24 heures à Spa (2012), au Nürburgring (2014) et à Daytona (2012 et 2016). En 2015, René Rast faisait également partie de l’équipe de pilotes Audi aux 24 Heures du Mans.

Mais la vie et la carrière de René Rast devaient être changées avant tout par un appel téléphonique tard dans la soirée du 16 juillet 2016. La question était de savoir s’il pouvait venir immédiatement à Zandvoort pour remplacer au sein de l’équipe sportive Rosberg Adrien Tambay, blessé, lors de la course DTM du dimanche pour Audi. René Rast avait toujours rêvé du DTM et a spontanément accepté. Sans aucune préparation, il s’est assis dans l’Audi RS 5 DTM le dimanche et a immédiatement réalisé le tour le plus rapide dans le peloton de haut niveau pendant la course sur le circuit hollandais exigeant.

Lorsque Mattias Ekström était absent de la finale de la saison à Hockenheim quelques mois plus tard, en raison d’un conflit d’horaire avec le Championnat du Monde de Rallycross, René Rast a eu sa prochaine chance en DTM. Il a rapidement marqué ses premiers points et fait une si forte impression lors de sa première « véritable » sortie en DTM qu’il a obtenu un siège permanent chez Audi pour la saison 2017.

Ce qui a suivi est un petit morceau d’histoire du sport automobile : René Rast a réussi l’exploit de remporter le titre de champion lors de sa toute première saison en DTM. Seuls six autres pilotes y étaient parvenus avant lui. Les années suivantes ont prouvé que le premier titre n’était pas une coïncidence : en quatre ans, Rast a remporté le titre de champion à trois reprises avec Audi Sport Team Rosberg – en 2018, il était le deuxième, manquant un autre titre de seulement quatre points après un retour impressionnant. Rast a remporté 24 courses avec l’Audi RS 5 DTM en quatre ans. Il a décroché 20 pole positions, réalisé le tour le plus rapide à 14 reprises et récolté 1 113 points. Tout cela en 77 départs, ce qui équivaut à une moyenne de plus de 14 points par course.

Après la fin de l’engagement d’usine d’Audi en DTM, Rast a concouru pour l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler en Formule E. L’Allemand a également prouvé ses qualités exceptionnelles dans la série de courses électriques avec plusieurs podiums et de solides performances en course. Et son retour en DTM avec une Audi R8 LMS GT3 evo II du Team ABT Sportsline se passe également à la manière de René Rast : à mi-parcours de la saison 2022, il est troisième au classement en tant que meilleur pilote Audi et, avec huit courses à venir, a de bonnes chances de remporter un quatrième titre DTM. Dans la première moitié de la saison, Rast a terminé quatre fois sur le podium et a déjà décroché sa première victoire dans une voiture de course GT3 en DTM lors de la première manche à Imola.

« Ce que René Rast a réalisé pour Audi Sport, en particulier en DTM, est unique. C’est d’autant plus douloureux que nous devons laisser partir René en tant que pilote de course après tant d’années de succès ensemble. Notre programme de sport automobile est actuellement en pleine restructuration dans le cadre de l’électrification de l’entreprise. Et René est aussi à un moment de sa carrière où il veut mettre un nouveau cap. René Rast a une place importante dans l’histoire d’Audi Sport et il restera toujours un ami de la famille Audi. Nous ne lui souhaitons que le meilleur pour son avenir. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration du développement technique chez Audi. Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi, a ajouté : « René Rast a longtemps été sous-estimé. Chez Audi Sport, il a pu montrer qu’il est l’un des meilleurs pilotes de course au monde. Surtout, ses exploits dans l’ère Classe 1 du DTM seront toujours étroitement associés aux quatre anneaux. »

« Cette décision a été tout sauf facile pour moi. Audi a été ma vie au cours des dernières années. Nous avons travaillé de manière fantastique ensemble et célébré de nombreux grands succès. Je n’oublierai jamais ces moments, ni les nombreuses personnes formidables qui ont rendu mes victoires et mes titres de champion possibles. Audi est une marque forte avec des voitures fascinantes comme l’Audi RS 6, dont j’ai pu profiter en tant que voiture de société pendant de nombreuses années. L’ère de la classe 1 dans le DTM a été le point culminant absolu pour moi. L’Audi RS 5 DTM, avec son moteur turbo à quatre cylindres, était une voiture de course fantastique. Malheureusement, cette époque s’est terminée beaucoup trop rapidement. Dans les prototypes du Mans comme en Formule E, j’ai aussi eu la malchance de n’avoir rejoint l’équipe qu’à la fin des programmes. C’était vraiment dommage. J’apprécie le DTM avec les voitures de course GT3 bien plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Mais j’ai encore quelques objectifs en sport automobile que je veux atteindre. C’est pourquoi je dois dire au revoir aux fans d’Audi avec le cœur lourd après la fin de la saison 2022. », a déclaré René Rast.

René Rast fera tout dans les huit courses DTM restantes de la saison 2022 pour couronner son passage chez Audi avec un autre titre DTM.

Photos : Audi