VW ID.5 GTX Xcite – Un concept car réalisé par des apprentis

Volkswagen a dévoilé le VW ID.5 GTX « Xcite » au public pour la première fois début septembre 2022 à l’ID. Treffen à Locarno (Suisse). Ce véhicule est un produit individuel fabriqué par des apprentis sur les trois sites de Volkswagen en Saxe (Zwickau, Dresde et Chemnitz). Pendant un an, 14 des meilleurs apprentis ont travaillé sur un projet pour démontrer leurs compétences avec beaucoup de créativité et de responsabilité sous la supervision d’experts – du premier design à la mise en service technique en passant par l’adaptation de la carrosserie et de la peinture. En plus de la durabilité, reflétée par le cuir végétalien à l’intérieur, le projet de cette année était principalement axé sur la mobilité holistique. Le VW ID.5 GTX Xcite a déjà à bord un skateboard électrique pour les derniers mètres jusqu’à la destination du conducteur. Il s’agit du huitième projet de ce type réalisé depuis 2014.

Le 8ème show car annuel de Volkswagen Sachsen

Le show car « Xcite » est basé sur le véhicule ID.5 GTX avec une batterie de 82 kWh et une vitesse de pointe de 180 km/h. Se basant sur cette voiture, les apprentis ont façonné leur jeune vision. Ils ont apporté leurs compétences en mécanique, carrosserie et peinture à la conception et à la réalisation du projet. Le concept car était basé sur une planification précise et une liaison intensive, avec des jeunes travaillant sous leur propre responsabilité.

Les changements externes comprenaient un travail complet sur la carrosserie. Les passages de roue ont été modifiés, les seuils de porte ont été élargis et les ailes avant et arrière ont été adaptées. Le VW ID.5 GTX Xcite combine une peinture mate et brillante des gammes de peinture Lamborghini et Volkswagen. Les jantes en aluminium forgé de 22 pouces produites individuellement sont revêtues de poudre et créent une présence impressionnante.

L’Alcantara et le cuir végétalien ont été utilisés à l’intérieur, ce qui en fait une déclaration de durabilité. Le cockpit, le volant, les garnitures de porte et la doublure de toit ont été améliorés. Les sièges eux-mêmes sont de véritables accroche-regards. Les selliers ont développé un motif complet et continu à partir du nid d’abeille ID. Celle-ci est brodée sur les parties centrales des sièges et les contreportes. Le logo du projet a été brodé sur les appuie-tête avant. Celui-ci est composé du logo ID associé à un chiffre 8, symbolisant le nombre de projets réalisés à ce jour.

La voiture dispose d’un système audio numérique conçu par l’équipe du projet à l’aide d’équipements de Gladen, Musway et Bang & Olufsen, avec 10 amplificateurs, un subwoofer et une puissance totale de 2000 watts. Il y a aussi un point fort dans le coffre : le skateboard électrique Teamgee H5 est le compagnon idéal pour les derniers mètres du parking à la destination du conducteur.

À l’exception de l’année Covid 2020, des apprentis des trois sites de Saxe ont modifié chaque année une voiture produite à Zwickau depuis 2014. Les jeunes femmes et hommes ont fabriqué le show car sous leur propre responsabilité, de la conception à la mise en œuvre avec le soutien de cinq mentors de projet expérimentés. Les 14 jeunes apprentis travaillant sur le projet de cette année sont en deuxième et troisième années de formation en tant que mécaniciens de construction, techniciens de processus pour la technologie de revêtement, techniciens en peinture de véhicules, techniciens en mécatronique automobile, électroniciens pour l’électronique d’automatisation, opérateurs de logistique d’entrepôt et techniciens en mécatronique.

Étant donné que l’usine de véhicules de Zwickau ne produit que des modèles entièrement électriques, l’ID. Treffen en Suisse, qui se tient depuis 2021 et est organisé de manière privée, a été la grande vitrine des show cars 100% électriques. Le premier show car présenté était un VW ID.3 en 2021.

Déclarations

Robert Janssen, président du directoire de Volkswagen Sachsen GmbH en charge de la technologie et de la logistique, a déclaré : « Une vraie voiture entièrement électrique saxonne : avec l’ID.5 GTX « Xcite », les jeunes ont montré ce qu’ils peuvent faire avec des connaissances techniques et une passion pour les voitures. Comme ses prédécesseurs, ce show car est un symbole de la formation de haute qualité et du haut niveau d’expertise de Volkswagen Sachsen. »

Jens Rothe, président du comité d’entreprise général de Volkswagen Sachsen, a ajouté : « L’ID.5 « Xcite » est un véritable accroche-regard. Toute l’équipe mérite un mot d’éloge. Le projet donne une démonstration impressionnante des compétences des jeunes spécialistes. Chez Volkswagen en Saxe, nous comptons actuellement 573 apprentis et jeunes en alternance. Pour nous, une formation de qualité est non seulement nécessaire, mais fait également partie de notre responsabilité sociale. »

Duncan Loibl, 19 ans, électronicien pour l’électronique d’automatisation : « Pour moi, ce projet était vraiment quelque chose d’assez spécial : travailler en équipe pour atteindre un objectif, combiner plusieurs disciplines différentes et travailler dans des conditions réelles telles que budgétisation, planification et mise en œuvre. En raison du Covid et des goulots d’étranglement temporaires de livraison, nous avons dû surmonter un certain nombre d’obstacles en équipe. Nous sommes d’autant plus fiers de notre voiture et des connaissances que nous avons acquises. Je suis reconnaissant pour cette expérience et pour l’opportunité de participer au projet ID.5 GTX ‘Xcite’. »

Photos : Volkswagen