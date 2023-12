ABT XGT – Une Audi R8 LMS GT2 de course homologuée pour la route

Les super-sportives constituent un monde passionnant et hautement émotionnel en soi. Seules les voitures de course peuvent offrir encore plus de sensations. Avec la XGT, ABT Sportsline combine les deux mondes en une œuvre d’art totale : née comme un véhicule GT2 pur-sang, l’équipe de course DTM et le préparateur spécialisé Audi ont créé le véhicule le plus exclusif qui ait jamais quitté l’usine ABT de Kempten au cours d’un processus de développement extrêmement complexe qui a duré deux ans. Avec 640 ch pour 1 400 kg, une édition limitée à 99 exemplaires et l’allure tout simplement époustouflante d’une machine de course, cette Audi R8 V10 de course homologuée pour la route s’adresse aux conducteurs sportifs et aux passionnés de sport automobile. Cette singularité confère à la XGT un attrait particulier qui ravira également les collectionneurs.



Un mélange unique d’expertise

En tant qu’équipe de course traditionnelle, ABT Sportsline a participé à plus de 300 courses du DTM depuis 2000, a remporté des dizaines de victoires individuelles et plus de 250 podiums, et est actuellement l’équipe de DTM en activité la plus performante. Cette expertise a permis de réunir les meilleures conditions pour le projet ambitieux de l’ABT XGT.

« C’est le défi lui-même qui nous a incités à développer ce véhicule complet unique. La XGT est la quintessence de notre héritage. », explique Hans-Jürgen Abt, la fierté dans la voix. En effet, il n’a pas été facile de faire rouler la voiture de course Audi R8 LMS GT2 sur la route – les exigences du sport automobile et de la circulation routière sont trop éloignées.

« Deux années très intenses se sont écoulées entre l’idée et la réalisation. », explique Thomas Biermaier, directeur général d’ABT Sportsline, qui a eu l’idée de la XGT avec Ernst Christian Scherer, directeur général de Scherer Sport, à l’issue d’une course passionnante et réussie. Biermaier et Scherer caressaient depuis longtemps le rêve de s’attaquer à un tel projet. Maintenant, les choses sérieuses commencent : « Nos ingénieurs et nos mécaniciens ont eu des défis difficiles à relever. » Avec une quarantaine d’approbations individuelles, le processus d’homologation, qui a duré des mois, a dépassé le cadre du développement conventionnel d’un véhicule. Fait marquant : visuellement, la version routière ne diffère que très peu de la voiture de course Audi R8 LMS GT2. La XGT n’est pas une super voiture de sport au look de course, c’est une voiture de course homologuée pour la route. Aujourd’hui, 99 châssis roulants attendent d’être construits à la main pour devenir des pièces uniques selon les spécifications du client.

Homologation routière

Tous ceux qui ont toujours rêvé de s’asseoir au volant d’une véritable voiture de course en auront pour leur argent avec l’ABT XGT. Littéralement, car l’XGT est dirigée à l’aide d’un volant spécialement conçu pour la version de course. Les modifications techniques dans les domaines de la gestion thermique, du logiciel et du système de diagnostic très complexe du véhicule ont été soigneusement mises en œuvre afin de préserver le caractère de la voiture de course. Pour l’utilisation quotidienne, le système de ravitaillement en carburant de la série a été intégré, le tableau de bord a été modifié pour une utilisation civile, et le frein à main, le verrouillage central et même une caméra de recul et un antidémarrage ont été ajoutés.

Le tableau de commande a été adapté à l’usage routier et contrôle les rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, la climatisation et les clignotants, tandis que le système d’échappement spécial, y compris les composants de post-traitement, a dû répondre aux spécifications de l’Autorité fédérale allemande des transports automobiles (KBA – Kraftfahrt-Bundesamt) en matière d’émissions. Bien entendu, l’accent a également été mis sur la sécurité : un véhicule XGT complet a été utilisé pour les exigeants essais de collision latérale et frontale, et toutes les spécifications de la KBA concernant les freins et les niveaux de bruit ont été respectées lors d’essais approfondis.

Des sensations de course sans compromis

Outre les tests routiers approfondis, le développement de l’ABT XGT s’est appuyé sur une autre maxime : offrir autant de sensations que possible sur circuit. Pour ce faire, l’ABT XGT a parcouru des milliers de kilomètres sur la Nürburgring Nordschleife, le Sachsenring et le Hockenheimring afin de trouver la configuration parfaite. Outre le pilote de DTM Kelvin van der Linde, le pilote de DTM et ambassadeur de la marque Scherer Ricardo Feller – qui courront tous deux pour ABT en 2024 – le directeur d’ABT Motorsport Martin Tomczyk et le pilote de course et ambassadeur de la marque Scherer Frank Stippler ont également été utilisés en tant que pilotes de développement. Leur conclusion n’est pas surprenante : « La tenue de route, le comportement de la direction et l’accélération ne peuvent être comparés à aucune voiture de route. » Grâce à la suspension à double réglage avec ressorts modifiés, les pilotes ambitieux ont la possibilité de trouver leur propre configuration parfaite pour chaque circuit.

Scherer Sport est le distributeur exclusif et le fournisseur de services pour l’ABT XGT. Cette coopération est basée sur un partenariat de longue date et une passion commune pour le sport automobile, c’est pourquoi il était tout naturel d’amener ce projet unique sur la route. Les clients peuvent choisir parmi quatre concepts de couleurs différents ; des solutions individuelles et des variantes sont possibles grâce à la mise en œuvre artisanale. Une version Heritage reprenant les couleurs Audi Sport est également disponible.

Le prix de l’ABT XGT commence à 598 000 euros TTC.

Photos – Vidéo : ABT Sportsline