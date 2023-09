Audi SQ8 restylée – Adieu TDI et bienvenue au TFSI

Avec le restylage du Q8, Audi a fait évoluer son modèle sportif SQ8 en changeant la motorisation. En Europe, le moteur diesel V8 TDI laisse la place à une motorisation essence V8 TFSI avec plus de caractère et d’efficience via une hybridation légère et la désactivation de cylindres. De nouveaux équipements et un design plus expressif font leur apparition.



Design plus sportif

Au delà des technologies arrivant sur la gamme Q8, l’Audi SQ8 se caractérise par une design plus sportif avec notamment une calandre Singleframe dans une palette de couleurs sportives au design octogonal, se démarquant par des incrustations verticales en forme de L sur le modèle sportif. Les plus grandes prises d’air sont dotées de grilles en nid d’abeille sur toute leur surface.

Le spoiler sur la jupe avant a été redessiné et le SQ8 intègre une protection anti-encastrement d’allure sportive à l’avant et un diffuseur expressif à l’arrière.

Audi opte pour un look aluminium sportif pour les coques de rétroviseurs extérieurs, les incrustations de la calandre et les bordures des prises d’air latérales. La même couleur est également utilisée pour les incrustations de la jupe latérale. Les packs esthétiques noirs Black et Black plus peuvent également être commandés pour le SQ8 TFSI.

Le SQ8 TFSI se démarque également des modèles Audi Q8 par ses 4 vraies sorties d’échappement rondes et sa suspension pneumatique adaptative sport.

Motorisation V8 TFSI

La grande nouveauté concerne la motorisation de l’Audi SQ8 TFSI qui est désormais équipée du moteur 4.0 TFSI de 507 ch (373 kW) et 770 Nm de couple avec la boîte de vitesses tiptronic à huit rapports rapides et transmission intégrale permanente quattro. Avec ce moteur, le SQ8 TFSI accélère de zéro à 100 km/h en seulement 4,1 secondes, avec une vitesse maximale de 250 km/h régie électroniquement. Avec son ordre d’allumage de 1-3-7-2-6-5-4-8, le moteur 4.0 TFSI émet un son sportif et sonore distinctif. À des charges faibles à moyennes et à des vitesses d’accélération – de 160 à 250 Nm et entre 950 et 2 500 tr/min pour un couple maximal de 145 Nm – le système de cylindres à la demande désactive les cylindres 2, 3, 5 et 8 dans les rapports supérieurs en coupant l’injection et l’allumage et en fermant les soupapes d’admission et d’échappement. Le processus de commutation ne dure que quelques millisecondes et passe pratiquement inaperçu pour le conducteur. En mode quatre cylindres, les points de fonctionnement des cylindres actifs passent à une charge plus élevée, ce qui augmente l’efficacité thermique, tandis que les cylindres désactivés suivent, essentiellement sans pertes, comme des ressorts à gaz. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d’accélérateur, les cylindres désactivés se réactivent immédiatement. Pour obtenir une sonorité sportive, chaque tuyau d’échappement est équipé d’un clapet qui module le son en fonction de la charge et du régime.

Suspension plus sportive

Pour une expérience de conduite idéale, un véhicule nécessite non seulement des moteurs premium, mais aussi des composants de suspension exceptionnels. Dans le pack de suspension avancée en option, le différentiel sport est présent. Dans les virages pris à grande vitesse, il utilise deux embrayages multidisques pour répartir les couples entre les roues arrière, en donnant la part la plus importante à la roue située à l’extérieur du virage, qui a la meilleure adhérence. Connu sous le nom de « torque vectoring », ce système rend la tenue de route encore plus précise et sans effort. Lors d’un virage ou d’une accélération dans une courbe, le grand coupé SUV sportif s’enfonce littéralement dans la courbe, minimisant ainsi la tendance au sous-virage. Le deuxième élément de l’ensemble est la stabilisation active électromécanique du roulis (eAWS). Les deux essieux sont équipés d’un moteur électrique compact couplé à une transmission. Il divise le stabilisateur en deux moitiés. En conduite rectiligne, il leur permet de travailler en grande partie indépendamment l’un de l’autre, ce qui réduit les mouvements de la carrosserie sur les routes irrégulières. En revanche, en conduite sportive, le moteur électrique fait tourner les deux moitiés en sens inverse et les fait travailler ensemble. La voiture s’incline alors beaucoup moins dans les virages et la réponse de la direction devient plus précise. L’eAWS est alimenté par un super condensateur de 48 volts. Cette unité de stockage d’énergie compacte et légère, capable d’absorber et de libérer des courants élevés en très peu de temps, alimente les deux moteurs électriques avec une puissance maximale de 1,5 kW chacun.

La direction intégrale est également de série offrant un niveau de sécurité et de confort accru. À faible vitesse, les roues arrière tournent jusqu’à cinq degrés dans la direction opposée aux roues avant. Cela permet de réduire le rayon de braquage, jusqu’à un mètre, et d’améliorer la maniabilité. Dans le même temps, le conducteur bénéficie d’un plus grand confort et d’une meilleure stabilité à grande vitesse, car les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant.

Jantes et freinage

L’Audi SQ8 TFSI est équipée de série de jantes de 21 pouces, chaussées de pneus en 285/45 R21. Audi Sport proposent également d’autres jantes allant du 21 au 23 pouces, notamment de nouvelles jantes en alliage de 23 pouces (pneus 285/35 R23), spécialement conçues pour l’aspect sportif de la voiture. Les disques de frein de l’essieu avant ont un diamètre de 400 millimètres ; ceux de l’essieu arrière mesurent 350 millimètres. Les étriers de frein noirs, disponibles en rouge en option, portent le logo S qui définit le look d’Audi sur l’essieu avant.

Disponibilité & prix

Le lancement sur le marché de l’Audi SQ8 TFSI a lieu en septembre 2023, au prix de 135 000 euros en France contre 119 500 euros en Allemagne. Les équipements de série diffèrent sur les deux marchés.

Photos : Audi